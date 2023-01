Nejmenší ostrý VW náhle skončil, byla to promarněná šance, která pomůže pohřbít celý segment před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Tohle auto mělo šanci stát se hitem a legendou, stalo se ale spíše jakýmsi zapomenutým levobočkem, který obchodně moc nefungoval ani sám o sobě, ani jako tvůrce image výchozího modelu. To horší ale ještě přijde.

Říká se, že všechno hezké jednou skončí. Toto úsloví našlo v posledních letech stálý domov v automobilové branži, která prochází těmi nejradikálnějšími změnami v historii. Politici totiž zaveleli k elektrifikaci a zároveň začali výrazně trestat překračování limitů emisí CO2, tedy v podstatě spotřeby paliva. Z těchto důvodů automobilky ze svých nabídek pozvolna vyřazují někdejší ikony, které se vymykaly normám, i když o ně byl zájem. Zákazník zkrátka přestal být prioritou, což bude mít dříve nebo později nevyhnutelně drastické následky. Bohužel je přes zelené klapky na očích málokdo chce vidět.

V minulosti jsme zmínili bezpočet pohonných jednotek či verzí jinak dostupných aut, které již na evropském kontinentu nelze koupit. Nyní do dané rakve zatloukl další hřebíček Volkswagen. Němci totiž z nabídky vyřadili up! GTI, tedy ostrou verzi svého nejmenšího modelu. Byla to šance stvořit hit a legendu svého druhu, jakéhosi nástupce původního Golfu GTI. To by ale tohle auto muselo dostat pořádný motor.

Bohužel nedostalo, litrový tříválec naladěný na 115 koní a 200 Nm legendy nedělá. Pravda, i s tímto potenciálem se malý hatchback dokáže dostat na stovku za 8,8 sekundy a rozjet se až na 196 km/h, navíc zábava za volantem byla při vývoji prioritou. Přesto jde o nemastné a neslané auto, které sice umí zaujmout, nemohlo ale spasit ani sebe sama, ani model up!, ani celou třídu, do které spadá.

Vůz se jako koncept ukázal v roce 2016, o dvě léta později pak německá automobilka zahájila výrobu sériové verze. Její životní cyklus ale rozhodně nebyl dlouhý. To ale není jediná špatná zpráva. „Up! GTI již nelze dále objednávat. A nevrátí se,“ uvedl mluvčí Volkswagenu. Z jeho slov tedy vyplývá, že automobilka s nástupcem již nepočítá. Pokud jste tedy dosud s koupí váhali, máte vůbec poslední příležitost sáhnout po některém ze skladových kousků.

Po odchodu tohoto modelu přitom segment s malými hot hatchi bude čítat už jen tři vozy, a sice Ford Fiesta ST, Suzuki Swift Sport a VW Polo GTI. První z nich má nicméně své dny rovněž sečteny, modrý ovál totiž ohlásil, že v létě se 47letá éra jednoho z někdejších největších bestsellerů Evropy definitivně uzavře. Swift je pak rovněž na konci životního cyklu, přičemž Japonci zatím neoznámili, co můžeme do budoucna čekat. I oni nicméně kladou emise na první místo. A Polo je dnes už docela velké auto.

Navíc ani jeho vyhlídky na další existenci nejsou příznivé. Koncern VW totiž hodlá Polo, stejně jako třeba Škodu Fabii, nahradit elektrickými novinkami. Je nicméně velmi nepravděpodobné, že by ID.1 či ID.2 dorazily ve sportovním hávu. Již standardní provedení totiž bude pro většinu publika příliš drahé. Jako GTX či GTI by se pak prodávaly jen v řádu několika málo desítek kusů ročně. Malé hot hatche tak skutečně končí, podle všeho definitivně. Jako už spousta automobilových věcí, které jsme měli rádi, nikomu neubližovaly, ale nebylo jim souzeno dále existovat.

Životní dráha Volkswagenu up! GTI byla skutečně velmi krátká, s prodejem Němci začali v roce 2018. Letos nicméně již malý hot hatch objednat nelze, k mání jsou už jen skladové vozy. Poté je nicméně definitivní konec, přičemž zakrátko zmizí z Evropy i celý tento segment. Foto: Volkswagen

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.