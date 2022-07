Nejmenší SUV Škody poprvé nafoceno v novém, z ošklivého káčátka má udělat krásnou labuť před 2 hodinami | Petr Prokopec

Nevíme, zda je to při současném vzhledu kritizovaných partií reálné, vůz ale chce vedle místa pro posádku a její zavazadla lákat i vzhledem. Pomoci si k tomu má modifikací přídě ve stylu Kie.

Škoda Kamiq je jedním z nejmladších modelů mladoboleslavské automobilky. Představena ale byla i tak už v únoru 2019 a v září téhož roku značka dodala zákazníkům první sériové exempláře. Malé SUV tedy již za sebou bude mít tři léta na trhu. Stávající prodeje přitom za těmi loňskými začínají výrazně zaostávat, což může a nemusí být dáno jen nedostatkem čipů a dalších komponentů. O Kamiqu se totiž hovoří jako o nejméně pohledném modelu ze všech SUV české značky, a tak facelift potřebuje už kvůli tomu.

Automobilka na modernizaci již začala pracovat, debutu inovovaného vozu bychom se nicméně měli dočkat až příští rok. Jak se přitom zdá při pohledu na zakamuflované prototypy, jeden z hlavních problémů, tedy nedostatek atraktivity, by skutečně mohl vyřešit. Kamiq si totiž sice ponechá horní řadu úzkých světlometů, ty spodní se ale zřejmě přesunou blíže k ventilačním otvorům v nárazníku. Přepracována pak bude i maska chladiče, jenž bude připomínat tygří čumák Kie.

Díky těmto změnám by Kamiq skutečně mohl vypadat přitažlivěji. Jelikož se maska o chlup rozšíří, ovšem zároveň bude také užší, dojde na optické roztažení přídě. SUV by tak mohlo působit poněkud vyrovnanějším dojmem místo toho, aby jako dosud působilo dojmem příliš úzkého a vysokého vozu. Logicky by to mohlo o trochu více nakopnout prodeje, ačkoli se dá předpokládat, že základní provedení bude po faceliftu startovat výše než na současných 427 900 Kč.

Vyjma čelních partií doznají změn i ty zadní, kde největší novinkou nejspíše budou světlomety inspirované lampami nové Škody Fabia. Nic výraznějšího ovšem nečekejme, v motorovém prostoru pak zřejmě nedojde na jedinou změnu. Koneckonců dieselovou jednotku, která byla zpočátku k mání, již aktuálně pod kapotou nenajdete. A nestane se tak ani příští rok, místo toho bude automobilka nadále sázet pouze na litrový tříválec a 1,5litrový čtyřválec.

Mimo hru jsou pak nejspíš i plug-in hybridní verze, přece jen se nacházíme v segmentu, kde je velký tlak na cenu. I proto jsou základní motorizace nabízeny jen s manuálem, na automat mohou zájemci o litrový tříválec pomýšlet až ve spojení se 110koňovým výkonem. Ve výsledku tak není překvapivé, že vyloučit můžeme i variantu RS, zájemcům o sportovní svezení tak bude muset nadále stačit výbava Monte Carlo a 150 koní produkovaných jedna-pětkou.

V krátkosti pak už můžeme zmínit jen interiér, kde lze nejspíše počítat jen s novým čalouněním a některými dekorativními prvky. Modernizována pak budou stoprocentně multimédia, přičemž dojít může ke zvětšení jejich obrazovek. Tím ale víceméně vše zhasne, načež je otázkou, zda Kamiq po faceliftu dokáže více zazářit než originál. Škoda se o to ale minimálně s pomocí atraktivnějšího vzhledu pokusí.

