Nejnověji zakázaná reklama BMW nejlépe připomíná, v jak nemocném světě to žijeme před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Pandemie koronaviru je jistě nepříjemná věc, zdá se být ale nicotná vedle nákazy virem, který se zdráháme pojmenovat slušnými slovy. Omezování automobilových reklam už překročilo i meze absurdity.

Pokud vychováváte děti, jistě jste pravidelně konfrontováni s jedním dilematem - čemu je otevřeně vystavit a něco jim k tomu říci a před čím je raději úplně chránit. Může to být složité rozhodování, neboť asi není moudré posadit čtyřleté dítě před televizi, v níž dávají film plný násilí. Obecně vzato je ale podle nás lepší raději nechat seznámit děti s realitou dříve než později s patřičným vysvětlením.

Třeba mluvit sprostě je nehezké, nelze ale čekat, že když před dítětem nemluvíte sprostě vy, nebude to dělat ani nikdo jiný. Nelze se zkrátka tvářit, že taková věc neexistuje. Lepší tedy bude, když mu v situaci, kdy je s nimi konfrontováno, povíte, kdy je nepoužívat. Přesto nemáme problém respektovat, když se někdo snaží jít jinou cestou, problém ale máme, když se někdo takovou snaží kráčet v případě dospělých.

Přesně takové snahy chránit všechny a před vším svazují „západní svět” stále více a je to už více tragické než komické. Měli bychom si uvědomit, že nelze chránit všechny a před vším, že smysl má poučit lidi o tom, co je správné a co ne a s konkrétními situacemi je nechat vypořádat se vlastním rozumem. Protože když to neuděláme, stejně všechny neochráníme a když s nějakou konkrétní situací konfrontováni přece jen budou, možná už nebudou tušit, jak se v ní zachovat.

Jiné příklady si pro tentokrát necháme pro sebe, stačí se podivit nad posledním případem zakázané reklamy ve Velké Británii, kde jsou v těchto případech ultra striktní. Reklamy tam dle kodexu „nesmí demonstrovat výkon, akceleraci a nebo jízdní vlastnosti”, což zní samo o sobě komicky, neboť co jiného na některých autech propagovat? A co špatného na tom je? Všechny tři věci mohou být i zárukou bezpečnosti, což sice kodex připouští, konkrétní orgán reklamy posuzující je ale takto nevnímá. A kam až je schopen zajít...

Nejnověji zakázal rádiovou - tedy jen mluvenou - reklamu reklamu BMW, na které zaržál motor podle všeho nové M4 a mužský hlas pravil: „Mohli bychom použít silná slova jako úderná, svalnatá nebo podmanivá, abychom vám řekli, jak vypadá. A nebo použít ohromující kombinaci barvitých výrazů, abychom přesně popsali, jaká je. Ale všechno, co opravdu chcete slyšet, je tohle...” A v klipu se opět ozvalo protúrování motoru. To je celé. Výsledek? Zákaz.

Podle Britů reklama pochopitelně demonstruje výkon a spoustu špatných věcí, protože... Tak to my nevíme. BMW se omezení bránilo s tím, že auto bylo natočené, jak protočí motor na místě, navíc to trvalo dohromady pouhou sekundu v rámci 30sekundového klipu, ale nedosáhlo ničeho. Reklama byla zakázána na základě jediné výtky posluchače, automobilka to přijala a spot stáhla.

Inu, vítejte v roce 2021. Dělat pojítko mezi takovouto reklamou a něčím závadným je opravdu nemocné. Jsme zvědavi, co bude zakázáno příště. A nebo snad ani nejsme, už toto je daleko za tím, co by šlo byť jen trochu chápat.

Novou M4 by možná mohla zakázat celou komise pro dobrý vkus a přiměřenou velikost ledvinek. Dobře, to je vtip, zákaz reklamy, ve které se dvakrát ozve motor, bohužel nikoli. Foto: BMW

Zdroj: Yahoo!

Petr Miler