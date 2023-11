Nejnovější a asi nejhezčí SsangYong na Vánoce zlevnil, Torres teď stojí stejně jako o půl metru menší Škoda před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: SsangYong

SsangYongy neplatí zrovna za fešácká auta, poslední modely značky jsou ale v tomto ohledu v pořádku. A velký Torres z nich vypadá asi nejlépe. Drahý nebyl už při svém vstupu na trh, teď je ještě citelně levnější.

Ještě před několika lety se na SsangYong pohlíželo spíše s despektem než s nadšením. Korejská automobilka v mnohém připomínala rumunskou Dacii, neboť také její auta nedisponovala vrcholnou technikou či nejkvalitnějšími materiály. Její designy byly navíc divoké a ceny se zase tak moc nelišily od respektovanější konkurence. To všechno vedlo k slabému zájmu, ostatně i proto byl SsangYong po většinu své existence na pokraji bankrotu. Před tím posledním jej zachránila společnost KG Group, která následně přistoupila i k přejmenování značky. Nápis KG Mobility však zatím stále zdobí jen firemní materiály, ne samotné vozy.

Dosud poslední novinkou značky je 4 700 milimetrů dlouhé SUV Torres, které ke svému pohonu užívá přeplňovanou jedna-pětku. To na první pohled nevypadá jako dostačující jednotka, nicméně vůz v základu váží jen 1 498 kilogramů. S takovou hmotností ve finále nemá 163 koní výkonu a 280 Nm točivého momentu mnoho práce, spotřeba SUV s manuálem zaměstnávajícím pouze přední kola tak nemá překročit 8 litrů na sto kilometrů. V případě automatu a čtyřkolky je ale již třeba počítat se zhruba 9litrovou žíznivostí. Maximálka pak vždy činí 191 km/h.

Torres na český trh dorazil již v létě, kdy místní zastoupení odhalilo i příznivé ceny - oněch 4 700 mm délky a 163 koní lze totiž pořídit již od 699 tisíc korun. Pokud byste zamířili ke Škodě, pak za danou cenu nedostanete ani menší, 4 390 mm dlouhý Karoq se 150 koňmi, natož abyste mohli pomýšlet na větší Kodiaq. I jeho končící provedení stojí více než milion korun, přičemž pod kapotou nalezneme totéž ústrojí, jakým disponuje menší SUV tuzemské automobilky. To je pak sice spárováno s automatem, jde však jen o slabý odpustek.

Kodiaq bude brzy k mání také ve své druhé generaci, s tou je ovšem spojena ještě vyšší cena. Oproti tomu Korejci před Vánoci míří dolů, jakožto velmi příjemný bonus totiž zákazníkům nabízí redukci ceny o 40 tisíc korun. Torres lze tedy aktuálně pořídit od 659 000 Kč, což je stejná cena, za jakou vám pane bude říkat 4 241 mm dlouhý Kamiq ve výbavě Monte Carlo. S tou navíc není spojena až tak vysoká výbava, neboť SsangYong již v základu počítá třeba se 17palcovými litými koly či duální klimatizací - totéž najdete u malého SUV Škody až ve vysokých stupních.

Korejský vůz se navíc pyšní vcelku sympatickým robustním designem, je to asi nejhezčí SsangYong vůbec. A dobře vypadá i vedle zmíněných Škod. Kamiq je navíc i po faceliftu spíše nemastný neslaný, zatímco zcela nový Kodiaq působí více asijsky než samotný Torres. Nemělo by tak být překvapením, když se dosavadní prodeje čítající do konce října 87 kusů řádně rozrostou.

Torres je aktuálně k mání už od 659 tisíc korun, tedy v podstatě za stejné peníze jako Škoda Kamiq Monte Carlo. Ta nedisponuje až tak úplně jinou výbavou, přitom je o půl metru kratší a o 13 koní méně výkonná. Foto: SsangYong

Zdroj: SsangYong

