Nejnovější Aston Martin je opravdu neobvyklý, vypadá jako stvořený pro Jamese Bonda | Petr Prokopec

/ Foto: Airbus

Loga Aston Martinu jsme zvyklí vídat na dopravních prostředích, které jezdí po zemi, tento stroj ale létá. Na Aston si ale nakonec jen hraje, ve skutečnosti jde o nejprodávanější vrtulník Airbusu, na němž se automobilka vyřádila.

Kolaborace automobilek s jinými firmami na produktech, které nemají se silnicí prakticky nic společného, není ničím novým. Stačí si jen uvědomit, že kromě nového vozu můžete ve většině showroomů pořídit i kompletní garderobu ladící s vaší oblíbenou značkou. A pokud vám to nestačí, můžete s jejím logem koupit třeba jízdní kolo. V případě takového Volkswagenu dokonce existují i „lidové párky“. Podobného merchandisingu je zkrátka více než dost a skutečně zasahuje do prakticky všech odvětví, letadel se ale zase tak často netýká.

Mezi ta zamíříme dnes, neboť i mezi nimi je možné narazit na Aston Martin. Řeč je o vrtulníku původem od Airbusu, konkrétně modelu ACH-130, který britská automobilka upravila dle svého gusta, jako by snad chtěla stvořit něco pro agenta 007. V případě zevnějšku tak zákazníci mohou sáhnout po čtyřech odstínech Xenon Grey, Arizona Tan, Ultramarine Black a Stirling Green, které jinak spadají do jejího výrobního programu. Totéž pak vlastně platí o kabině, kterou pokrývá tatáž kůže, jakou hostí její vozy.

Britové nicméně nezůstali jen u kůže, zároveň do vnitřku helikoptéry přenesli i svůj cit pro detail. Znamená to tedy, že i v tomto případě jsou sedadla dekorována logem automobilky, stejně jako ozdobnými švy, které byly původně určeny pro DB11. Zatímco v jeho případě nicméně mohou cestující sedět maximálně tak ve dvou vedle sebe, v případě vrtulníku zadní řada nabízí místo hned čtyřem cestujícím. Další trojice se pak vejde na tu přední, nicméně jeden z pasažérů se bude muset chopit ovládání.

Úpravy tím nekončí, poslední změna je nicméně již prakticky nicotná. Na ovládací panel totiž přibyla plaketka, která cestujícím vpředu odhalí název této speciální edice, stejně jako jméno majitele. Víc už Aston Martin nedodal, což je trochu škoda. Pokud by na palubě přibyly ještě nějaké specifické detaily jako třeba výdechy klimatizace imitující ty v britských vozech, nebo by dle nich byl upraven knipl, byla by daná edice ještě výjimečnější.

Vyjma úprav Astonu tu máme standardní ACH-130, tedy vrtulník, který už v roce 2001 zamířil na trh jako Eurocopter EC130. Společnost Eurocopter Group vznikla sloučením firem Aérospatiale a DASA, následně ji nicméně pohltil Airbus. Došlo nicméně pouze na přejmenování entit a samotného stroje, jeho technika se však nezměnila. S ohledem na neskutečný úspěch k tomu ostatně nebyl důvod.

ACH-130 má totiž největší kabinu ve své třídě, která nabízí o 54 procent více prostoru pro cestující a o 143 procent více místa pro zavazadla než konkurenční Bell 407. Není tedy divu, že jde o nejprodávanější jednomotorový vrtulník všech dob. O jeho pohon se stará jednotka Safran Arriel 2D s 950 koňmi, se kterou Airbus dosahuje cestovní rychlosti 237 km/h. Oproti silničnímu Astonu Martin tedy sice není rychlejší, na jeden zátah však zvládá 606 kilometrů.

Lze už jen dodat, že vrtulník ještě s logem Eurocopteru stojí jako „ojetý“ zhruba 1,5 milionu dolarů (cca 33,3 mil. Kč). Pokud budete chtít novější provedení od Airbusu, ovšem taktéž z druhé ruky, musíte již přihodit další milion dolarů (22,2 mil. Kč). Zcela nový je pak ACH-130 k dispozici od 3,45 mil. USD (76,7 mil. Kč), v případě edice vyšňořené Astonem Martin ovšem jistě budete muset sáhnout do kapsy ještě hlouběji - jak moc, Aston ani Airbus neuvádí.

Aston Martin se v rámci úprav přeci jen mohl trochu více rozjet, automobilka však nakonec zůstala jen u exkluzivního laku exteriéru a přečalouněné kabiny. I tak je nicméně jisté, že edice zmizí rychleji než pára nad hrncem, ostatně o vrtulník je nemalý zájem i bez úprav. Foto: Airbus

Zdroje: Airbus, Aston Martin

