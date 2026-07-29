Nejnovější Bentley ukázalo interiér a hned člověka nutí drbat si hlavu, zda to mají Britové opravdu zapotřebí
Petr ProkopecVstupujeme zjevně do nové éry automobilové dekadence, kdy už si ani nové modely prestižních značek nevyslouží vlastní interiéry z „masa a kostí”. Navíc dochází v poměru 1:1 ke sdílení něčeho, co už bylo jednou odmítnuto, ke všemu u méně prestižního výrobce.
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Nejnovější Bentley ukázalo interiér a hned člověka nutí drbat si hlavu, zda to mají Britové opravdu zapotřebí
včera | Petr Prokopec
Vstupujeme zjevně do nové éry automobilové dekadence, kdy už si ani nové modely prestižních značek nevyslouží vlastní interiéry z „masa a kostí”. Navíc dochází v poměru 1:1 ke sdílení něčeho, co už bylo jednou odmítnuto, ke všemu u méně prestižního výrobce.
Za necelé dva měsíce představí Bentley svůj vůbec první elektrický model. Ale je vůbec na co čekat? Teď nerýpeme do jeho technické podstaty ani faktu, že sama automobilka už ví, že to je neprodejné zboží. Jde tu o to, že SUV zvané Torcal už velmi dobře známe. Půjde totiž o britskou verzi německého Porsche Cayenne Electric a nikoli jen v duchu sdílení technických základů, jak se nově dozvídáme, půjde spíš o jeho klon.
Ale začněme u techniky. Očekávat můžeme platformu PPE, s kterou dorazí baterie o kapacitě 113 kWh. Tápat lze snad jen v otázce výkonů, neboť koncern Volkswagen se s jejich pomocí snaží spřízněné vozy alespoň trochu odlišit. Kde tedy třeba spalovací Cayenne Turbo E-Hybrid disponuje 739 kobylami, tam jich Bentayga má k dispozici jen 650, zatímco Lamborghini Urus lze pořídit s až 810 koňmi.
Ve finále by tedy nebylo překvapivé, kdyby Torcal vůbec nebyl k dispozici v základním provedení, které v kombinaci s logem Porsche nabízí 442 koní. Místo toho by Britové vyrukovali pouze se střední a vrcholnou variantou, a protože by se na rozdíl od Němců zaměřili ne na sportovnost, nýbrž na luxus, dali do placu méně než 666 a 1 156 kobyl. Zrovna se špičkovým výkonem elektromotorů se ovšem dá hrát velmi snadno, načež má koncern volné pole působnosti. To by pak rozhodně měl využít, neboť jinak vedle odlišných log mnoho unikátních prvků nedorazí.
Dovnitř vozu se totiž podobně jako v Porsche nastěhuje zaoblený displej. Bentley sice jistě přidá specifickou grafiku, samotná obrazovka, která se láme po vertikální ose, je však identická. Už to zaráží - jednak proto, že značka jako Bentley nemá nic svého. A pak... Ani zákazníci Porsche tohle „nedávají” jako pokus o quartzy Patek Philippe, co teprve náročnější a konzervativnější klientela Bentley?
Aby se neřeklo, Bentley přidá pár nových tlačítky, která jsou vyvedena ve stejném designu, na jaký jsou zákazníci britské značky zvyklí. Jde tedy o strukturu křišťálu, která ostatně ovlivnila i podobu světel či třeba výplet čelní masky. Zda pak Bentley podobně jako Porsche užije i druhý 14,25palcový zaoblený displej pro přístrojový štít, je otázkou. Tipujeme však, že ano, a vsadili bychom na to hodně.
Vedle této dvojice bude možné ještě objednat 14,9palcovou obrazovku před spolujezdcem, stejně jako dostanete také 87palcový head-up displej. Něco takového nevypadá luxusně ani v Porsche, u Bentley ale půjde vyloženě o pěst na oko. Průměrný věk zákazníků značky se totiž pohybuje okolo 55 let, přičemž směrem ke čtyřicítce klesá pouze v Číně. Zrovna na tomto trhu se přitom prodeje značky propadají, loňských 2 030 registrací je o 50 procent horší počin než v roce 2024.
Je pak sice pravdou, že Číňané dotykové technologie milují, na jejich poměry jsou ovšem technologie koncernu Volkswagen nenápadité. Přičemž s luxusním segmentem mají spojený spíš spalovací pohon než ten elektrický. Skoro se tak zdá, jako kdyby Bentley vedle úspory nákladů vsadilo také na snahu potěšit každého. V důsledku toho ale nakonec Torcal nemusí potěšit nikoho. Jsme si zvlášť ve stínu nových odhalení zatraceně jisti, že Bentley by i tento model nejraději odpískalo stejně jako čtyři další elektrické novinky. Ale buď byl vývoj už moc daleko, nebo „přešít” Cayenne Electric bylo moc lákavě jednoduché...
Bentley Torcal sází uvnitř na úplně to samé, s čím je k mání i elektrické Porsche Cayenne, tedy hlavně na dotykové obrazovky. Už vidíme ty zástupy nadšených klientů... Foto: Bentley
Zdroj: Bentley
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