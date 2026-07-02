Nejnovější Bugatti vypadá trochu jako hrnek na kolech. A vlastně jím tak trochu i je
Petr ProkopecPůsobí na vás na první pohled až trochu surreálně? Spíš jako model či hračka než jako skutečný automobilek? Pak potlesk designérům Bugatti, protože přesně o to se mělo dělat. Skutečné auto to nicméně je, se vším všudy.
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Nejnovější Bugatti vypadá trochu jako hrnek na kolech. A vlastně jím tak trochu i je
dnes | Petr Prokopec
Působí na vás na první pohled až trochu surreálně? Spíš jako model či hračka než jako skutečný automobilek? Pak potlesk designérům Bugatti, protože přesně o to se mělo dělat. Skutečné auto to nicméně je, se vším všudy.
Před víc než dvaceti lety se koncernu Volkswagen po mnoha peripetiích povedlo zhmotnit vize svého tehdejšího šéfa Ferdinanda Piëcha a předat prvním zákazníkům nové Bugatti Veyron. Tedy silniční auto, které mimořádný luxus a solidní komfort spojovalo s 1 001 koňmi výkonu, s nimiž jste se mohli rozjet až na 407 km/h. Šlo o zásadní milník automobilové historie, přesto všechno ale znovuzrozená značka nakonec měla potíže rozprodat 450kusovou sérii tohoto auta. Povedlo se jí to jen proto, že skutečně splnila i ta nejpodivnější přání svých zákazníků, načež byl pomalu každý předaný exemplář takovou speciální edicí limitovanou na jeden vyrobený kus.
V červnu 2011 tak spatřila světlo světa verze L'Or Blanc, na které Bugatti spolupracovalo s německou královskou porcelánkou Königliche Porzellan-Manufaktur alias KPM. Veyron Grand Sport, tedy provedení s odnímatelným střešním panelem, tak bylo zvenčí potaženo tenkou vrstvou porcelánu a stejný materiál se nastěhoval i dovnitř. Podle automobilky to bylo vůbec poprvé, co se porcelán kdy v nějakém autě objevil, pravdou však zůstává, že na pár autech z počátku 20. století už v menší míře použit byl.
Bugatti se nicméně u modelu Chiron k neobvyklé karoserii nevrátilo. Nyní se jí ovšem dočkal Mistral, tedy znovu otevřené provedení. A i tentokrát došlo na spolupráci s KPM, která se postarala o to, že auto vypadá znovu spíš jako porcelánový hrnek na kolech. Současně ale kvůli zvolenému barevnému provedení připomíná trochu i papírové vystřihovánky nebo amatérské repliky aut, u nichž je patrná posvařovaná karoserie. To už tak obdivuhodně nezní, ale co už.
Kreace zvaná Blanc Éternal je v každém případě samozřejmě profesionální dílo, u kterého Bugatti nejprve naneslo sněhobílý lak, než přistoupilo k pískování a leštění dalších vrstev. Jednotlivé černé linky pak byly nanášeny ručně, přičemž automobilka se s jejich pomocí rozhodla ještě víc vyzdvihnout klíčové designové prvky, tedy čelní masku ve tvaru podkovy, boční linii ve tvaru písmene C a design světel v podobě - pro změnu - písmene X. Jednotlivé vrstvy laku navíc byly nanášeny tak, aby vytvořily trojrozměrný efekt. I to se povedlo.
Ve stejném duchu je vyveden interiér, kde je z porcelánu vyrobeno vše, s čím nejčastěji přichází v kontakt lidská ruka - jde tedy jak o hlavici řadicí páky, tak třeba jednotlivá tlačítka, mřížky reproduktorů nebo vsuvky ve středové konzoli. Mistral Blanc Éternal je tak ve finále stejným uměleckým dílem, jaké mu byly předobrazem. A máme pocit, že přesně tak i skončí - po silnicích asi moc jezdit nebude.
Je to samozřejmě škoda, neboť Mistral je posledním vozem Bugatti, který dostal pod kapotu motor W16. Automobilka pak před pár dny uvedla, že v současné době předává vůbec poslední kusy, čekat tak můžeme ještě řadu dalších výjimečných kreací. Na rozdíl od minulosti, kdy je značka byla ochotna nabídnout i trochu pod cenou, aby vyprázdnila sklady, ovšem teď nemá problém si za splněná přání zákazníků naúčtovat klidně i dvojnásobek pořizovací ceny.
Bugatti Mistral Blanc Éternal je v pořadí již druhou spoluprací značky s německou porcelánkou KPM. Tentokrát to možná obě strany trochu přehnaly, ale posuďte sami. Rozhodně však stvořily něco mimořádného. Foto: Bugatti
Zdroj: Bugatti
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