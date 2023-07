Nejnovější Číňan má zatopit i Tesle, podstatně víc nabízí za podstatně míň peněz před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Xpeng

Čínská automobilová ofenzíva probíhá na všech frontách a zjevně se nezalekne ani aktuálně zdánlivě neporazitelné Tesly. Proti té chce Xpeng bojovat o desítky procent lepšími parametry za o desítky procent nižší ceny.

Čínský trh byl a je tím nejdůležitějším téměř pro každou světovou automobilku. Jeho potenciál je s 1,5 miliardou lidí ohromný, navíc touha Číňanů po nových věcech se zdá být neukojitelná. Platí to i v případě koupě nových aut, ta aktuálně protežovaná elektrická nevyjímaje. Problémem pro zahraniční značky se však staly ty domácí, které nejen na tomto že začínají dohánět ztrátu, ale často navíc získávají i náskok.

Tento posun představuje značnou překážku na cestě k úspěchu hlavně Němcům, kteří jsou velmi drazí, dohnat ale nakonec může i Teslu. Americká automobilka je aktuálně na koni, dohnat ji ale může to, že na rozdíl od konkurence nemá v nabídce spalovací vozy, tedy něco, po čem Číňané stále dominantně pasou. A protože masivní zbrojení na poli elektrickém v podstatě odstartovala, stává se pro konkurenty stále zajímavějším terčem. Nové to dává najevo automobilka Xpeng, která přišla s elektrickým SUV G6, jehož misí je ukrást zákazníky Modelu Y. A soudě podle jeho parametrů a cen má nemalou šanci.

Xpeng jde soupeři od Tesly po krku skutečně důkladně, což potvrzují už rozměry G6. Novinka totiž měří 4 753 mm na délku, 1 920 mm na šířku, 1 650 mm na výšku a 2 890 mm v rámci rozvoru. To jsou prakticky identické rozměry jako u Tesly. A přílišnou měrou se neliší ani technické specifikace. Základem je totiž zadokolka, která disponuje 296 koňmi, zatímco vrchol nabídky tvoří čtyřkolka se dvěma elektromotory produkujícími souhrnných 487 koní.

Dále na výběr jsou pakety baterií, přičemž ten menší se 66 kWh lze spojit pouze s jednou elektrickou jednotkou. V té chvíli dojezd činí 580 km, jde však pouze o teorii vycházející z laboratorních výpočtů. Totéž pak ostatně platí v případě většího paketu, který disponuje 87,4 kWh. V kombinaci s jednou jednotkou se přitom dojezd natáhnul na 755 km, při spárování se dvěma pak činí 700 km. Xpeng pak dodává, že díky 800voltové architektuře lze „dočerpat“ 300 km již během pouhých deseti minut.

Automobilka zároveň zmínila, že šasí vozu bylo laděno jejím německým týmem, aby G6 dokázal oslovit jak čínské, tak americké a hlavně evropské publikum. Kdy přesně se ovšem na starém kontinentu ukáže, nebylo upřesněno. Momentálně je totiž veškerý důraz kladen na úspěch v Číně, kde Xpeng letos prodal jen 32 815 aut, tedy o 38,9 procenta méně než za prvních pět loňských měsíců. Tesla má za tutéž dobu na kontě 219 893 registrací, z čehož 152 461 připadá na Model Y.

Je tak vlastně logické, proč si Xpeng vzal na mušku zrovna tohoto soupeře. A hned na úvod mu zasadil nemalou ránu. Zatímco totiž ještě v dubnu během premiéry se mluvilo o tom, že G6 bude startovat na 239 900 yuanech (cca 722 tisíc korun), nakonec je základ k mání od 209 600 CNY (asi 631 tisíc Kč). Za nejlevnější Model Y přitom Číňané musí dát 263 900 CNY (794 250 Kč), bavíme se tedy o více jak dvacetiprocentním rozdílu. A i vrcholná verze Xpengu G6 stojí jen 276 900 CNY (cca 833 tisíc Kč), takže vůz nabízí - alespoň papírově - podstatně víc za podstatně míň.

Tesla má tedy potenciálním problém, přičemž zatím není jisté, zda zavelí k dalšímu zlevňování. Pokud však ano, mělo by to zásadní dopad na celou branži. Elektrický pohon by totiž začal být spojován s ještě většími ztrátami než dosud. Zavedení výrobci je pak mohou kompenzovat alespoň s pomocí zisku ze spalovacích aut. Tesla ale v tomto případě nemá z čeho brát, ztratit by tedy mohla paradoxně více. Před něčím takovým jsme ale v souvislosti s Čínou varovali již dávno.

G6 dostal do vínku nejen stejné tvary či prakticky identické rozměry jako Tesla Model Y, ale také velmi podobnou techniku. K mání je však podstatně levněji. Foto: Xpeng

Zdroj: Xpeng

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.