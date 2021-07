Nejnovější čínské SUV raději neukazujte BMW, nebo začne vyrábět něco podobného včera | Petr Miler

Bavoráky poslední doby poněkud smutně prosluly extrémním designovým pojetím některých částí, možná je ale na čase zajet se do Mnichova omluvit. Čínská novinka zachází v případě masky chladiče ještě mnohem dál.

Říkejte nám „konzervy”, jsme ale přátelé designově decentních, nevtíravých aut, která zůstávají atraktivní po dekády, nikoli jen do chvíle, než někdo jednu divočinu nahradí jinou. Samozřejmě není možné jednoduše říci, jak bude to či ono vzhledové pojetí auta působit za pár let, to musí rozsoudit až čas, obvykle ale platí, že čím bláznivější ten či onen nápad je, tím dříve budí spíše výsměch než cokoli jiného.

S rozpaky tedy hledíme na designy bavorských novinek, které jako by se schválně pokoušely vzbudit kontroverzi pojetím některých partií. Obvykle jsou to ledvinky, někdy ale BMW sáhne po divokém pojetí jiných partií, aniž by nějak zvlášť vzhledově zapadaly do pojetí zbytku vozu. Proč? Šéfdesignér Jaguaru kdysi řekl, že to je kvůli Číně, kde je se obtížné bez podobného přístupu udržet na očích publika. V tomto kontextu tedy nepřekvapí, že ještě dál zachází právě Číňané.

Automobilka Guangzhou Automobile Group, zkráceně GAC, má za sebou veřejnou premiéru inovovaného modelu GS8 podznačky Trumpchi. A po jeho spatření se máme tendenci jít BMW ještě omluvit, nebo o něm raději v okolí Mnichova vůbec nemluvit. Pokud si totiž designéři modro-bílých všimnou, co se také dá poslat do prodeje, mohli by cítit nutkání vydat se stejným směrem.

GS8 jste už možná viděli dříve, kdy zaujalo přebujelým pojetím zejména oné masky chladiče. Nově odhalená hybridní verze ale posouvá vše ještě dál, neboť masku protahuje až úplně ke spodní části vozu a všechno dosud viděné překonává o parník. Nejde navíc říci, že by zbytek auta byl pojatý jinak, mohutnost z něj čiší každým coulem. A zřejmě tím dělá, co má.

Pokud totiž po shlédnutí fotek budete mít dojem, že jde snad o 6metrové auto, není tomu tak, vůz je přibližně stejně velký jako BMW X5, což pravda není prcek, není to ale ani žádný tank. S přesně 4 980 mm délky, 1 950 mm šířky a 1 780 mm výšky jde o vůz o něco málo kratší, vyšší, ale užší a při rozvoru 2 920 mm také v tomto směru hůře disponovaný než v případě bavorského soupeře. Pod kapotou se pak nachází dvoulitrové turbo s 250 koňmi a 400 Nm, které míří na všechna čtyři kola. Parametry hybridního provedení nebyly upřesněny, vůz ale údajně používá pohonné ústrojí Toyoty.

Z interiéru vám zatím můžeme ukázat jen obrázky dosavadní verze, má ale nabídnout 6 nebo 7 míst, semi-autonomní řízení úrovně SAE2 a samozřejmě spoustu luxusu a výbavy. Na odhalení cen si musíme počkat, faktický prodej začne až v srpnu, něco nám ale říká, že ona maska chladiče bude aspoň pro některé čínské zákazníky k nezaplacení.

GAC Trumpchi GS je už v základním provedení designově hodně výrazné auto... Foto: GAC



...verze Hybrid ale teprve dává masce chladiče absurdní podobu, která zatím nenapadla ani designéry BMW. Foto: GAC



Interiér vám zatím můžeme ukázat jen z dosavadní generace vozu. Foto: GAC

