Nejnovější Dacia zná své ceny v Německu. I jako jedno z nejlevnějších aut stojí příliš

Petr Prokopec

Je to nejlevnější auto svého druhu a v Německu i jedno z nejlevnějších aut vůbec. Přesto nelze říci, že jde o dobrou hodnotu za peníze, to by muselo jet aspoň rychleji než Škoda 120.