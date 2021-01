Nejnovější Dacia odhalila detaily. I díky Škodě bude nejlevnějším autem svého druhu před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Někdy vyhrajete i proto, že se s vámi ostatní přestanou prát. V této pozici se nyní ocitla Dacia, jejíž variace na čínský Renault bude profitovat hlavně z toho, že skoro ve všech ohledech lepší Škoda Citigo-e skončila.

Dacia chce v letošním roce překreslit evropskou elektrickou mapu. Do prodeje pošle nový model Spring právě s elektrickým pohonem. Rumunská značka jej navíc dle svého prohlášení hodlá doprovodit vůbec nejnižší cenou, jaká je na starém kontinentu s elektromobilem spojená. Ta zatím byla odhalena jen polooficiálně a i dle německého Auto Bildu by se měla pohybovat okolo 18 tisíc Eur (cca 470 tisíc Kč. Dacia Spring by tak měla být výrazně levnější než již nevyráběná Škoda Citigo-e, jež v Německu startovala na 24 990 Eur (655 tisíc Kč).

Je samozřejmě otázkou, jakou sumou můžeme čekat na českém trhu, kde mladoboleslavský prcek startoval okolo půl milionu korun. Za tím ovšem stála Škoda, která část ceny vyměnila za pokuty placené EU a na každém prodaném exempláři prodělávala zhruba 200 tisíc korun. Zákazníci tak předem omezené množství vyrobených aut na většině trhů rychle vykoupili, něco takového ale u Dacie příliš čekat nelze.

Ještě než se natrvalo přesuneme k rumunskému zástupci, jen zrekapitulujeme, co nabízela Škoda. Citigo-e měřilo 3 563 milimetrů na délku, 1 641 mm na šířku a 1 478 mm na výšku. Do zavazadelníku pobralo 250 litrů, zatímco pohonná jednotka produkovala 61 kW/83 koní, s nimiž zvládla sprint na stovku za 12,3 sekundy a maximálku 130 km/h. Baterie o kapacitě 36,8 kWh pak dle údajů automobilky vystačily na 270 kilometrů, což se za teplého počasí a při využívání rekuperace dalo zvládnout. V zimě pak bylo možné počítat zhruba s polovičním dojezdem.

Dacie Spring se na snímcích tváří jako kompaktní SUV, ve skutečnosti se od Citigo-e tolik velikostně příliš neliší. Na délku měří 3,73 metru, na šířku 1,62 metru a na výšku 1,51 metru. Kapacita zavazadelníku pak za normálního stavu činí 300 litrů, v případě sklopení sedadel však může být navýšena na dvojnásobek. To není špatné, nicméně právě ve druhém ohledu Citigo-e tahalo za silnější konec provazu. Při využití pouze předních sedadel totiž dokázalo pobrat až 923 litrů.

Ještě hůře vychází srovnání pro Rumuny motorových prostorů. Dacii pohání elektromotor, který produkuje pouze 33 kW/45 koní. Baterie pak disponují kapacitou 26,8 kWh, než má dle cyklu WLTP vystačit na 225 kilometrů, respektive dokonce na 295 km v rámci jízdy pouze po městě. Na něco takového lze ale rovnou zapomenout, zejména v chladných měsících. A situaci nejspíše diametrálně nevyřeší ani aktivace režimu Eco, jenž sníží výkon na 23 kW/31 koní a nejvyšší rychlost ze 125 na 100 km/h.

Suma sumárum tedy zatím Dacia oproti Škodě spíše prohrává, přičemž situaci rumunské automobilce neulehčí ani přesun do interiéru a ke standardní výbavě. Citigo-e bylo mimo jiné k mání s automatickou klimatizací, vyhřívanými předními sedadly, parkovacími senzory či rádiem Swing se šesti reproduktory. Oproti tomu v případě Dacie je sice možné počítat s polodigitálním 3,5palcovým přístrojovým štítem, ovšem za klimatizaci je třeba připlácet. Stejně jako za multimédia se 7palcovou obrazovkou.

Ve finále tak lze zmínit, že rumunský zástupce nedorazí pouze v osobní, ale i užitkové verzi zbavené zadních sedadel. Její zavazadelník je od přední části kabiny oddělen přepážkou dokáže pobrat 800 litrů či 325 kilogramů nákladu. Výbava této verze je však ještě chudší. Vůz je totiž k mání pouze v bílé, přičemž kliky a kryty zrcátek jsou nelakované. Klimatizace však již kupodivu je u Dacie Spring Cargo standardem.

Dacia Spring nakonec skutečně bude nejlevnějším elektromobilem Evropy. Ovšem hlavně proto, že Škoda Citigo-e již není k mání. Foto: Dacia

Zdroje: Auto Bild, Dacia

Petr Prokopec