Nejnovější elektromobil Chevroletu se novinářům při testech rozpadá pod rukama, tolik problémů někteří ještě nezažili

A nejde o jeden vůz, navíc selhávají auta vypůjčená od automobilky i ta koupená u dealerů. Vůz nasazený do dlouhodobého testu hlásí po pouhých 2,5 tisících kilometrech 23 problémů, které je třeba vyřešit. Tohle zavání průšvihem překonávajícím i fiasko dosavadního Boltu.

Americký koncern General Motors už léta mluví o elektromobilitě s velkým nadšením. Řada lidí by se tak mohla domnívat, že elektrické modely jsou jeho zákazníky velmi žádané a firma jen přemýšlí, jak poptávku uspokojit. Realitou je ale pravý opak. GM totiž nezvládá ani plnit své interní prodejní plány, které jsou třeba vedle registrací Tesly doslova nicotné. Kromě toho je spojován s jedním z největších elektrických průšvihů všech dob - v roce 2021 totiž automobilka musela povolat do servisů všechny vyrobené Chevrolety Bolt kvůli riziku samovznícení.

Tato svolávací akce ovšem nedopadla zrovna na jedničku. Jakkoli GM původně všem zákazníkům sliboval výměnu problematických baterií, nakonec v mnoha případech do aut nasadil pouze monitorovací software, kterým kondici akumulátorů zkoumal a následně rozhodl, že není důvod je měnit. Souběžně s tím pak byla po dlouhých měsících obnovena výroba, ovšem jen dočasně, neboť Bolt bude muset udělat místo novým elektromobilům postaveným na platformě Ultium. Od těch si GM slibuje skoro zázraky, ani tentokrát ale zjevně nemusí přijít.

Důvodem jsou první zkušenosti s nejnovějším elektromobilem značky Chevrolet a jednou z největších elektrických nadějí koncernu, modelem Blazer EV. Jeho výroba odstartovala letos v červenci, v průběhu podzimu se tak vůz začal objevovat v prvních zámořských redakcích. Kevin Williams z magazínu InsideEVs, který je elektromobilům již dle svého názvu nakloněn, si přitom s elektrickým SUV naplánoval výlet z Columbusu v Ohio do 758 kilometrů vzdáleného Raleigh v Severní Karolíně.

Williams chtěl otestovat reálný dojezd (Chevrolet u tohoto vozu mluví o 521 km), rychlost dobíjení či komfort na palubě. Na ten ale mohl zapomenout již na počátku svého výletu, neboť vůz začal automaticky přehrávat hudbu na plnou hlasitost pokaždé, když došlo ke spárování novinářova telefonu a palubního systému. Následně odešla obrazovka multimédií a přestože se jí povedlo znovu rozchodit, opakovaně vypínat a zapínat se začal digitální přístrojový štít. Vůz byl ale stále schopný provozu.

Během zastávky na dobíjení se nicméně ukázal zásadní problém, vůz totiž dokázal přijímat energii jen při výkonu 3 až 5 kW. Poté se jeho palubní deska rozzářila jako vánoční stromeček a Williams raději test ukončil. Obával se totiž dalšího možného selhání mimo civilizaci. K tomu by přitom dle oficiálního vyjádření GM nemělo dojít, problém měl být hlavně ve veřejné dobíjecí stanici. Což se automobilka rozhodla řešit vylepšením softwaru, který má být v brzké době k dispozici.

Konec dobrý, všechno dobré? To ani v nejmenším. Momentálně se totiž se svou troškou do mlýna přihlásil magazín Edmunds. Ten na rozdíl od jiných médií testovaná auta nakupuje za své vlastní peníze, nemá tedy k dispozici novinářské vozy, které jsou mnohdy upravovány, aby podaly lepší výkon, ale běžnou produkci. Blazer EV přitom pořídil před dvěma měsíci, najet s ním však zvládl jen 2 574 km. Před dvěma týdny ale vůz zamířil do servisu, ve kterém dodnes zůstává.

U elektromobilu se totiž nejprve porouchalo ovládání oken, než začala haprovat multimédia. K jejich „opravě“ sice stačilo vůz vypnout a zapnout, po hodině se však problém vrátil. Byl však jen předzvěstí daleko větších potíží, neboť na přístrojovém štítu se začaly objevovat hlášky, jenž poukazovaly na poruchu vysokonapěťového systému, 12voltového systému či dobíjení. Následně byla zredukována akcelerace a fungovat přestalo také jednopedálové řízení.

Druhý den se sice vůz tvářil, jako že je vše v pořádku, kolegové ho ale přesto pro jistotu vzali na kontrolu do nejbližšího servisu. Ten jim následně předal „nejdelší seznam závažných pochybení, jaký jsme kdy u nového vozu viděli“. Momentálně totiž vůz trápí hned 23 problémů, přičemž technici nemají nejmenší tušení, jak mnohé z nich napravit. Kdy tedy magazín Edmunds bude moci Blazer EV používat, není jisté - v brzké době to ale nebude.

Tyto příběhy přitom rezonují napříč americkými médii a ujít si je nenechal ani James Riswick z Autoblogu. Tomu se v reakci na ně ozval člověk, který si taktéž koupil zmiňované elektrické SUV. Jezdil s ním ovšem jen pět dní, než kvůli podobným potížím zamířilo do servisu. V tom se ale nachází již třetí týden a má být dokonce v horším stavu, než v jakém se do něj dostal. Náhradní modul totiž nekooperuje se zbytkem vozu, jenž je tak neopravitelný.

Je tak sice hezké, že dosud nedošlo na problémy s požáry, to je ale asi to jediné, z čeho mohou mít lidé radost. Jinak se ukazuje, že elektromobilita je u GM pouze zárukou mnoha problémů, za které přitom zaplatíte nemalé peníze. Pro takovou Teslu je to pochopitelně voda na její mlýn, případní zájemci totiž zamíří hlavně k této značce. Je ale třeba dodat, že takových lidí ubývá.

Začíná to vypadat, že elektrický Blazer bude ještě větším fiaskem než Bolt. Ten byl navíc alespoň levný, za 4 882 milimetrů dlouhé SUV je třeba zaplatit alespoň 56 715 USD (cca 1,27 mil. Kč). Za to pak dostáváte takovou plejádu problémů, že už pomalu začnete uvažovat jen o koupi provazu. Foto: Chevrolet

