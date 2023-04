Nejnovější elektromobil dostal pořádné baterky. Váží ale jako celé auto a nové byste znovu platit nechtěli před 2 hodinami | Petr Prokopec

Akceschopnost elektromobilů brzdí omezená kapacita jejich akumulátorů, která obvykle vydá nanejvýš za 25litrovou nádrž nafty. Více jak dvakrát větší baterky nového Ramu tedy potěší, ale za jakou cenu?

S elektromobily je spojeno mnoho mýtů, zejména po dle politiků by se mělo jednat o naprosto čistá vozidla. Že tomu tak není, nám od roku 2020 demonstruje GMC Hummer EV. Ten váží 4,1 tuny, což je na 5,5metrový pick-up něco neskutečného. Stojí za tím jeho monstrózní baterie o kapacitě 246,8 kWh, jejichž hmotnost je vyšší než v případě velkého množství normálních aut - váží 1 325 kg. Na rozpohybování takové hmotnosti potřebujete velké množství energie, která opravdu nepochází ze vzduchu, i ve Státech je z velké části vyráběna spalováním uhlí. Samotný provoz ale vlastně ještě bledne ve srovnání s uhlíkovou zátěží, jíž má na kontě výroba vozu.

Stejným směrem jako koncern GM se přesto rozhodl zamířit Ford (F-150 Lightning) či Chevrolet (Silverado EV), stejně jako mnohé elektrické start-upy (Rivian R1T). Nově tu máme další vůz do party, jenž lze považovat za stejnou absurditu jako Hummer. Pod křídly konkurenčního koncernu Stellantis byl totiž představen Ram 1500 REV. Tedy elektrická verze populárního pick-upu, která bude nabízena se dvěma bateriovými pakety. Ten menší je spojen s kapacitou 168 kWh, což má zajistit dojezd 563 km. I při nižší kapacitě tak Ram strká GMC do kapsy, za čímž stojí jeho lepší aerodynamika - koeficient odporu vzduchu činí Cd 0,34.

Co se druhého paketu týče, zde jsme již prakticky na úrovni Hummeru. Baterie totiž mají kapacitu 229 kWh, jenž vede k dojezdu 805 km. Ram 1500 REV se díky tomu řadí mezi nejvyužitelnější elektromobily vůbec, přičemž na korbu zvládne pobrat až 1 225 kilo nákladu (to by skoro mohl uvézt i vlastní baterie...), zatímco u přívěsu lze počítat s hmotností až 6 350 kg. Zajímavé přitom je, že v obou případech došlo na překonání spalovací verze, která má na kontě 1 043 a 5 783 kg. Její nádrž nicméně naplníte v řádu minut, zatímco elektromobil i přes 800voltový okruh umožňující dobíjení při výkonu až 350 kW potřebuje na každých 177 km dojezdu 10 minut u stojanu.

Nejspíše i z toho důvodu se Ram rozhodl, že zákazníkům nabídne rovněž provedení 1500 REV XR, které má dosáhnout vůbec nejlepšího dojezdu ve své třídě. Detaily ovšem automobilka již neupřesnila. Dá se ale předpokládat, že půjde o provedení, které se dočkalo spalovací jednotky, která ovšem nebude sloužit k roztáčení kol, nýbrž jako generátor. Je pak otázkou, zda bude spojena s menším či větším paketem, ve druhém případě by ale velmi pravděpodobně měla být překonána i hmotnost Hummeru. V té chvíli se znovu můžeme jen ptát, jak asi planetě pomůže více než čtyřtunové monstrum.

Hnací ústrojí je pak zastoupeno dvěma elektromotory, z nichž každý produkuje 340 koní. Jejich špičky nicméně nejsou až tak úplně sladěné, neboť celkově soustava nabízí 663 koní. Stovku by tak vůz měl zvládnout za 4,4 sekundy, což je na takového cvalíka velmi slušný sprint. Otázkou však je, jak dlouho si ho budete moci užívat. Výkon elektromobilů je totiž dán součinem napětí a proudu a abyste udrželi dynamiku i při nižším napětí, potřebujete více proudu. V jeho případě ale mají pohon i baterie své limity, které se začnou projevovat tak, že výkonu je méně a dynamiky též. A protože se obě jednotky musí vypořádat s nemalou hmotností...

Nehodláme pochopitelně nikterak zastírat, že vysoká spotřeba je spojena také se spalovacími verzemi. Ovšem s těmi není spojena tak neekologická výroba. Při správné péči vám navíc mohou sloužit i desítky let. Něco takového je ale elektromobilům zapovězeno, neboť baterie prochází postupnou degradací. Jakmile pak odejdou zcela a již se na ně nevztahuje záruka, či vám ji automobilka neuzná, rázem před sebou máte značný problém - u Hummeru nový paket stojí 36 269 USD (cca 780 tisíc Kč), u Ramu to bude jistě podobné.

Abychom ale nezmiňovali pouze techniku, zadíváme se rovněž do interiéru. Ten počítá s 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem, 14,5palcovou obrazovkou multimédií a 10,25palcovým displejem spolujezdce. Ty lze v případě vrcholné výbavy Tungsten spárovat s audio systémem Klipsch se 23 reproduktory nebo s koženým čalouněním dekorovaným ozdobnými švy. Sedadla vpředu i vzadu v takové chvíli nabízejí nejen vyhřívání, ale i chlazení, zatímco v případě dekorů lze počítat s karbonem.

Díky absenci spalovací jednotky pak elektrická verze disponuje 425litrovým zavazadelníkem vpředu, zároveň by měla zvládat i 610milimetrovou brodivost. Vzduchový podvozek pak umožňuje navýšení světlé výšky v terénu, stejně jako snížení na dálnici nebo při nastupování. Automobilka rovněž zmiňuje i semi-autonomní řízení, v případě detailů je však poněkud skoupá. Za tím stojí fakt, že vůz bude reálně k dispozici až ve čtvrtém kvartálu příštího roku. Cena je pak rovněž záhadou, nízká však jistě nebude.

Ram 1500 REV dostal do vínku dva elektromotory, které lze spárovat s větším či menším paketem baterií. Druhý zmíněný má nabídnout dojezd až 805 km, ovšem o jeho smyslu z mnoha úhlů pohledu můžeme s úspěchem pochybovat. Foto: Ram

