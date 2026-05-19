Nejnovější Ferrari spojuje design jako z budoucnosti s motorem z minulosti. Poručil si ho zámožný zákazník
Italská automobilka pořád dokáže postavit téměř nekompromisně žádoucí auto, potřebuje k tomu ale postrčit od některého ze svých klientů. Přesněji řečeno tedy potřebuje pár set milionů postrků od některého z nich.
Nejnovější modely Ferrari označuje za oslnivě krásné jen málokdo. Na jedné straně je sice hezké, že Ferrari pořád dbá hlavně na funkci, proslulo ale i schopností spojit ji s výjimečnou formou, kterou v posledních letech jako by ztratilo. Navíc ani sama technika není nekompromisní, pakliže se zákazníci museli často proti své vůli smířit s turby, hybridy, nyní dokonce i elektrickým pohonem... To není recept na auta, která se zapíší do historie.
Italové naštěstí své zákazníky úplně neignorují, jakkoli vstřícným postojem k nim neprosluli. Pokud jsou ale klienti dostatečně zámožní, do práce si kafrat nechají, což může snadno vést k tomu, že se z až ošklivého auta stane přitažlivé. Tady šlo jen o detail, nově se ale Ferrari pochlubilo projektem HC25, u kterého se toho měnilo daleko víc.
Jde totiž o kreaci divize Special Projects, která postaví v podstatě cokoli, co si klient přeje. Technika tedy musí být sériová, v tomto směru má ale Ferrari sklady plné dost zajímavého zboží. Dnes už majitel HC25 tedy požadoval, aby došlo na spojení klasického podvozku s čistě spalovacím osmiválcem s hypermoderním designem, v jakém jsou vyvedeny vozy jako 12cilindri či F80. To nezní jako ideální plán, neboť zrovna tyto modely vyloženě krásky nejsou. Ale když se chce...
Jak jsme ostatně naznačili výše - F80 stačilo sebrat „pásku přes oči” a rázem vypadá k světu. HC25 se jí pro změnu chlubí, v tomto případě ovšem černý proužek na přídi ladí se zbytkem karoserie. Ta je ostatně druhým černým pruhem ozdobena také za zády posádky, což umocňuje šíři zadních blatníků. Velmi zajímavá je pak hliníková linka, která jej na obou stranách dělí, neboť do ní byla zakomponována klika dveří.
Většina karoserie je lakována šedou barvou Moonlight, se kterou ideálně kontrastuje nejen zmiňovaná černá, ale také žlutá, která byla použita u firemních štítů a brzdových třmenů. Mimo to se kombinace těchto odstínů nastěhovala rovněž do interiéru, kde na sedadlech je ve žluté vyveden stejný dělící pruh, jaký zdobí karoserii. Jinak je ovšem architektura palubní desky i středového tunelu nezměněna - těžko říci, zda o neochotou automobilky či už vyschlým kontem kliente.
Ferrari na tomto projektu i tak pracovalo dva roky, takže jeho cena půjde do stamilionů korun. Majitel se ale výměnou za ně může těšit ze sympatické, dnes už staromilské techniky modelu F8, tedy mj. vůbec posledním osmiválcem, u kterého Maranello nesáhlo po elektrifikaci. To posílá jeho hodnotu nahoru podobně jako zakázkový vzhled. Je však otázkou, zda majitel s HC25 vůbec najede nějaké kilometry, pokud však ano, musí kvůli absenci střechy pečlivé sledovat předpovědi počasí.
Výchozí F8 Spider pevné střešní panely má, složit se pak zvládají za 14 sekund, a to i při rychlosti do 45 km/h. Automobilka pak na jeho bázi už v roce 2024 přišla s jiným zakázkovým speciálem, přičemž také SP-8 si majitel objednal bez střešních panelů. Jak ale již bylo na úvod zmíněno, na techniku skutečně nesáhla, pročež v obou případech lze počítat se 720 koňmi, s nimiž sprint na stovku zabere okolo 2,9 sekundy podle toho, o kolik je vůz oproti F8 lehčí nebo těžší.
Ferrari HC25 je další ze zakázkových projektů italské automobilky. Vůz postavený na bázi F8 Spider je důkazem, že i při využití posledního designového jazyka dokáže Maranello vyrobit pohledné auto. Jen ji do toho musí mluvit klientela. Foto: Ferrari
Zdroj: Ferrari
