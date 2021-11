Nejnovější Ford zaskočil nabídkou motorů, přichází se třemi diesely, dokonce i s šestiválcovým před 7 hodinami | Petr Prokopec

Od automobilky, která slibuje, že za pár let nenabídne nic než hybridy a o chvíli později dokonce jen elektromobily, bychom v roce 2021 čekali leccos, jen ne toto. Ale je to realita.

Ford Ranger byl po dlouhou dobu ryze americkou záležitostí. Nicméně poté, co modrý ovál začal spolupracovat s Mazdou, jež poskytla základ pro novou generaci, zamířil rovněž na světové trhy. Po roce 2011 se jej dočkala také Evropa, kde si pick-up rozhodně nevedl a nadále nevede vůbec špatně. Ostatně jen loni se jej prodalo 43 046 exemplářů. To sice na první pohled není zrovna enormní číslo, nicméně pokud si uvědomíme, že Focus jako jeden z firemních bestsellerů měl ve stejném období na kontě pouze čtyřnásobné registrace, pak je třeba Fordu Ranger zatleskat.

Je přitom již delší dobu známo, že automobilka pracuje na nové generaci, a to ve spolupráci s Volkswagenem. Němci totiž na stejném základu postaví Amarok druhé generace. Tomuto pick-upu se však budeme věnovat až v době jeho premiéry, nyní si posvítíme především na Ranger. Premiéru má za sebou mezinárodní provedení, které se od příštího roku bude vyrábět v Thajsku a Jižní Americe. Do těchto zemí pochopitelně zamíří, stejně jako s ním mohou počítat třeba Australané.

Momentálně je pak otázkou, jak se bude lišit americké a evropské provedení, neboť Ford zatím příliš mnoho informací do placu nedal. I to málo, co bylo zveřejněno, však dokáže překvapit. Nový Ranger bude mít k dispozici pouze jedinou benzinovou jednotku, a to 2,3litrový čtyřválec EcoBoost. Mimo to ovšem počítá hned se třemi diesely, z nichž jeden bude dokonce šestiválcový. Čtyřválce se pak budou lišit v rámci přeplňování, neboť dostanou jedno či dvě turba. Skoro šokující od značky, která sází vše na jednu kartu, která po naftě opravdu nevoní.

O výkonech zatím nepadlo ani slovo, Ford místo toho dále uvedl, že pohonné jednotky bude možné spojit s šestistupňovým manuálem či automatem, případně pak s desetistupňovým automatem. Zajímavé pak je, že oproti současnému mezinárodnímu provedení nemáme u novinky počítat s pohonem zadních kol. K mání bude pouze čtyřkolka, a to ve dvou verzích. První počítá s elektronickou mezinápravovou spojkou, druhá se stálým zapojením obou náprav.

Novinka přitom stejně jako předchůdce vsadí na platformu T6, ta nicméně byla patřičně vylepšena. Stejně tak došlo k přesunutí zadních tlumičů, což má navýšit komfort, i posunutí předních kol dopředu kvůli zlepšení nájezdového úhlu. Zároveň Ford s pomocí vodního formování uzpůsobil čelní strukturu natolik, aby zvětšil motorový prostor. Nikoliv až tak kvůli zmíněnému šestiválci, nýbrž s ohledem na alternativní pohon, alespoň hybrid časem dorazit má.

Od podvozku se můžeme přesunout do kabiny, která působí daleko moderněji než u dosluhující generace. Ford přitom spároval digitální přístrojový štít s 10,1- nebo 12palcovou obrazovkou multimédií. Druhá varianta je pak orientována na výšku a disponuje i specifickým off-roadovým menu. Opomenuta ovšem nebyla ani praktičnost, počítat lze tedy s celou řadou úložných prostor jak ve dveřích, tak pod předními či zadními sedadly. Dvojitá je i schránka před spolujezdcem.

Velká pozornost byla věnována korbě, jež dokáže pobrat daleko více nákladu. Ranger má totiž o 50 milimetrů širší rozchod kol, stejně jako se o 50 mm prodloužil rozvor. Víko pak má sloužit jako pracovní lavice, načež disponuje třeba integrovaným metrem a odkládacími kapsami. Další zajímavostí jsou integrovaná venkovní světla, která mohou rozzářit celé okolí vozu a majiteli tak umožní práci i v noci. Stejně jako je lze využit při kempování.

S dalšími informacemi se automobilka pochlubí blíže k zahájení prodeje, přičemž americká varianta dorazí v první půli příštího roku, aby v té druhé mohla zamířit k zákazníkům. V případě cen přitom můžeme očekávat spíše jen menší nárůst, i v důsledku oné spolupráce s Volkswagenem.

Nový Ford Ranger bude k mání nejen s několika dieselovými motory, ale také v mnoha úrovních výbavy. Vrcholem je Wildtrak, mimo to nicméně výrobce nabídne téměř 600 originálních doplňků, z nichž mnohé vyvinul s off-roadovým specialistou ARB. Foto: Ford

