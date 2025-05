Nejnovější Honda je totální vzhledový bizár, podívejte se na tu příď jako z Pacmana. A to je jen začátek včera | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Nebo bychom měli říci „ye”? Možná ano, protože loni Japonci stvořili právě takto pojmenovanou podznačku. Nakonec od ní ale odstoupili, prý kvůli nelibosti publika, možná ale kvůli tomu, že si tak říká jistý Kanye West.

V loňském roce se Honda rozhodla, že její aktivity na čínském trhu bude zastřešovat nová podznačka Ye. Pod tu mělo spadat hned šest nových, primárně elektrických aut, které Japonci chtěli představit společně s partnerskými automobilkami GAC a Dongfeng. Od slov nebylo daleko k činům, ještě loni tak byla představena dvě SUV P7 a S7. Obě jsou 4,75 metru dlouhá a obě disponují 2,93metrovým rozvorem. Stejně tak se neliší ani jejich technika, jediný rozdíl se skrývá v odlišně stylizovaných světlech.

Jakkoli ovšem oba modely formálně spadají pod zmiňovanou podznačku, Honda jí nakonec poslala k vodě ještě dřív, než došlo na premiéru zmiňovaných SUV. Prý kvůli negativní odezvě publika, něco nám ale říká, že problém mohl být také ve spojení s Kanyem Westem, který si říká stejně a jeho produkty podobně. Pokud je to tak, můžeme jen spekulovat, zda se to víc nelíbilo jedné nebo druhé straně.

Buď jak buď, nyní automobilka přichází s další dvojicí elektrických modelů, které by jinak mezi „jéčka“ spadaly, nyní ale jakýkoli odkaz na Ye chybí. Místo toho tu máme sériovou Hondu GT, která taktéž vychází ze spolupráce s GAC a Dongfengem.

Vzhled čtyřdveřového liftbacku je neobyčejně bizarní. Na jednu stranu mu nelze upřít originalitu, na tu druhou je to ale opravdu velký svéráz, který připomíná spíš někdejší čínské pokusy o originální auto domácí provenience. Zejména obě přídě, které připomínají zboku Pacmana a zepředu dopravní prostředek z Hvězdných válek, je obtížné skousnout. Ale finální hodnocení necháme jako vždy na vás.

Honda v každém případě znovu kráčí stejným směrem jako u SUV P7 a S7, načež se v Šanghaji představené duo liší pouze světly. Verze od GAC dostala do vínku dva řádky diod na sebou, zatímco provedení od Dongfengu dává ihned vzpomenout na Lamborghini, neboť LEDky jsou v jeho případě stylizovány do písmene „Y“. Pokaždé jsou ale světla propojena, a to vpředu i vzadu.

Od designu se ale už raději přesuňme k technice. Oproti dvojici P7/S7 se nemá nijak lišit, základem tak nejspíše bude platforma e:N Architecture W (sic, ale pořád lepší než Honda Earth Dreams...) osazená buď jedním, nebo dvěma elektromotory. V prvním případě je u SUV možné počítat s pohonem zadních kol a 270 koňmi, ve druhém s 480 kobylami mířícími na obě nápravy. Mezi nimi pak trůní baterie o kapacitě 89,8 kWh.

Zda GT bude spojeno se stejnými parametry, Honda zatím nepotvrdila. Elektrická novinka se ovšem má začít prodávat letos, tápat tedy dlouho nebudeme. Mimo Čínu ovšem ani jedna z verzí zatím nemá vyrazit. Aktuálně tak už jen dodáme, že uvnitř se sedany neliší, v obou případech tak bude možné počítat s šesti displeji, kdy kromě dvou centrálních a jednoho před řidičem i spolujezdcem po stranách palubky trůní obrazovky spojené s kamerami nahrazujícími zpětná zrcátka.

Honda uvádí, že díky spolupráci s firmami Huawei a DeepSeek se jí povedlo vytvořit inteligentní palubní systém, se kterým pasažéři vpředu mohou počítat s unikátními zážitky. Oč přesně ale jde, rovněž nebylo upřesněno. Nepředpokládáme však, že by rozdíl oproti konkurenci tkvěl třeba v odlišném čalounění.

Honda se pochlubila mimořádně svérázně stylizovaným novým GT, které na trh zamíří ve dvou verzích lišících se pouze světly. Každou z nich má na starosti odlišný čínský partner japonské značky. Foto: Honda



Studiové fotky vzhled vozu ještě mírní, na těch živých vypadá auto v obou verzích skoro mimozemsky. Foto: Honda

Zdroj: Honda

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.