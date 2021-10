Nejnovější obytný vůz spojil mobilní domov s kanceláří, s tím už můžete žít vážně kdekoli před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nest Vans

Obytné auto je pěkná věc, poslouží ale nanejvýš na pár týdnů v roce. Pokud byste v něm chtěli skutečně žít kdekoli na světě, potřebujete v něm i pracovat a přesně to tato novinka nabízí.

Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. A jakkoliv je to zejména s ohledem na množství obětí kruté, vztáhnout jej můžeme i ke koronavirové pandemii. Před jejím příchodem byla totiž práce z domova povětšinou nedostupným benefitem. Přitom i v předchozích letech mnozí raději své úkoly plnili na vlastním gauči, kde se dokázali lépe soustředit, než v kanceláři, kde je rušili méně zaměstnaní kolegové. A jejich chlebodárci pak vlastně mělo být jedno, kde je práce vykonána, podstatné bylo to, že vykonána bude.

Stačilo nicméně pár měsíců a rázem tu máme dříve netušené možnosti. Pracovat totiž můžete nejen z domova, ale prakticky odkudkoliv. To vyloženě volá po tom přestěhovat se do některého z obytných vozů, ty ale obvykle nejsou stavěné na to, aby posloužily i jako mobilní kancelář. Pokud vám ovšem k výkonu práce stačí počítač a máte po ruce zhruba 2,2 milionu korun, můžete sáhnout po autě, které vám dnes ukážeme.

Jde o Mercedes-Benz Sprinter upravený společností Nest Vans. Ta s vývojem začala již v roce 2019, tehdy ovšem ještě cílila na nepříliš početnou klientelu. Nyní ovšem může počítat s nemalým globálním zájmem, neboť německou dodávku skutečně uzpůsobila práci v terénu. Součástí vozu je totiž lithiová baterie s kapacitou 1,5 kWh, která zvládne průměrný laptop dobít třicetkrát. A co více, propojena je s palubní dobíječkou, jež čerpá energii z nastartovaného motoru.

Pokud tedy ve voze budete mít palivo, nemusíte se obávat, že se ocitnete bez „šťávy“. Stejně jako by problémem neměl být ani nedostačující signál, neboť součástí standardní výbavy je i booster zlepšující připojení k internetu. Zadní část vozu přitom hostí dvě proti sobě postavené lavice a stolík otočný ve všech stran. Přes den lze tento kout využít k práci nebo odpočinku, na noc lze ze stolku a lavic vytvořit dvoupostel. Suma sumárum zde tak máme mobilní kancelář i domov v jednom, dnes stále neobvyklou věc.

Aby došlo k uspokojení skutečně všech potřeb, nechybí porty na USB či zásuvky na 110 voltů, dřez s tekoucí vodou, kávovar či dokonce skrytá toaleta. Zmínit pak můžeme ještě uzamykatelné schránky, na instalaci sprchového koutu či alespoň menší trouby či varné desky ale již nedošlo. To je ve výsledku asi jediná vada této novinky, neboť pokud máte strávit v přírodě klidně i dny, logicky si potřebujete uvařit. A po týdnu nepohrdnete ani sprchou.

Společnost Nest Vans přitom svou prvotinu označuje jako Series 01, s dalším produktem by tak veškeré nedostatky již mohla vychytat. Jakkoliv je možné, že upravovat se bude ještě stávající provedení, a to v závislosti na požadavcích zákazníků. Ti totiž sice nyní mohou začít sepisovat objednávky, aut se však nejdříve dočkají v létě příštího roku. A jestli nám něco předchozí roky dokázaly, pak to, že na převrácení celého světa stačí klidně jen pár týdnů.

Upravený Mercedes Sprinter disponuje jak baterií dobíjecí notebooky, tak zesilovačem internetového signálu. A nechybí ani lavice se stolkem, jež lze přeměnit na postel. Foto: Nest Vans

Zdroj: Nest Vans

Petr Prokopec