Nejnovější italský sporťák je i naživo velké zklamání, jen lacině parazituje na minulosti před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Některá auta působí jako až příliš prvoplánovitá snaha obrat bohaté lidi o další miliony a toto je jedním z nich. Oproti originálu svět nikam neposouvá, designem budí spíše rozpaky a ani zvukem neohromí.

Stephan Winkelmann se nejspíše zapíše do historie jako jeden z nejvýdělečnějších automobilových manažerů - dělat v jiném oboru, snad by dokázal po kvantech prodávat i ledničky Eskymákům. Prakticky nikdo totiž nemá takový úspěch jako on, co se týče recyklace starší techniky a jejího nabízení za stále vyšší ceny. Příkladem za všechny budiž nové Lamborghini Countach, které se veřejnosti odhalil již v závěru minulého týdne. A zprvu jsme se mu ani věnovat nechtěli, neboť novinka v nás vzbuzovala především rozpaky.

Na jedné straně pochopitelně chápeme, že výrobci aut stejně jako jiné firmy touží po zisku. Jeho dosažení je pak v současné době stále těžší, neboť tu máme na jedné straně šílené investice do nepříliš žádaných elektrických aut, jejichž návratnost je velkou neznámou. A na druhé straně žádaná auta s konvenčními motory, na nichž vydělávat lze, ale nikdo neví, jak dlouho. A tak se nikomu nechce do nich mohutně investovat. Výsledkem je, že se stále častěji ke slovu dostává recyklace staré techniky, která ale zákazníky kupovat nová spalovací auta nepřinutí a k elektromobilům spoustu z nich stejně nepřinese.

Tento trend nelze zastřít. Pondělní rohlík si klidně můžete dát i v úterý, stejně jako jej můžete ve středu třeba rozpéct s česnekovým máslem a umocnit tak jeho chuť. Stále to ovšem bude pondělní rohlík. A takových rohlíků nám automobilky servírují stále více - že to dělá třeba Škoda a jako Octavii IV prodává velký facelift trojky, lze chápat snáz. Že to dělá Lamborghini, je pochopitelné hůře.

Nový Countach je v podstatě derivátem Lamborgini Sián, které samo o sobě vychází z modelu Aventador představeného již před deseti lety. Do vínku přitom dostal 6,5litrový atmosférický dvanáctiválec, kterému sekunduje elektromotor spárovaný se sedmistupňovým automatem. Celé ústrojí pak doplňuje superkondenzátor, který nahradil těžší lithium-iontové baterie. Vůz přitom disponuje 814 koňmi, což je méně, než dostal do vínku Sián, sprint z klidu na stovku však i přesto zvládne za 2,8 sekundy.

Jakkoliv jsou ovšem tato čísla působivá, přelomová nejsou, což platí i o maximálce 355 km/h. Co je však možná podstatnější, spárována jsou s rozporuplným vzhledem. Lamborghini totiž vzalo velké množství prvků, jenž definovaly předchozí Countach, a naroubovalo je na moderní karoserii. Díky tomu příď vypadá poměrně retrospektivně a nízce, zatímco boky jsou spíše buclaté. Se zalíbením v oku tak lze pohledět víceméně jen na záď, která však vyjma krytu motoru nemá s originálem mnoho společného.

Suma sumárum tu tedy máme vůz, který stejně jako třeba Bugatti Centodieci, za nímž stál rovněž Winkelmann, parazituje na slavné minulosti. A stejně jako ještě dražší příbuzný vlastně ani nový Countach nedokáže dlouhodoběji okouzlit. Momentálně se o něm sice píše, to však jen v souvislosti s jeho premiérou. Zakrátko ale bude zapomenut, přičemž na zdi tolika dětských pokojíčků jako originál rozhodně nezamíří. A to možná i kvůli docela nevýraznému zvuku, který úplně nepřipomíná projev supersportu s V12 za 2,6 milionu dolarů (cca 56,1 milionu korun). Zklamání, to je pořád to první slovo, které se při pohledu na nový Countach dere na mysl.

Na jedné straně jsme pochopitelně rádi, že auta jako nové Lamborghini Countach vznikají. Ovšem na druhé straně nás poněkud irituje, když automobilka použije ikonické jméno pro limitovanou edici, která neslouží k ničemu jinému, než aby 112 boháčům vytáhla z kapsy přes 50 milionů korun za překarosovaný Sián, kerý je sám upraveným Aventadorem. Foto: Lamborghini

Zdroj: Lamborghini, Speedster404@YouTube

