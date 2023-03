Nejnovější Kia šokuje, zaujmout chce brutálním designem i neobvyklým vnitřním uspořádáním před 2 hodinami | Petr Prokopec

Na korejskou novinku je obtížné koukat se zalíbením v oku z jakéhokoli úhlu. Pojetí interiéru je pak nápadité, na přebití vysoké ceny a omezené praktické využitelnost z hlediska jízdní akceschopnosti to ale asi stačit nebude.

Tak na tuhle srandu jsem už moc starej, hlásil pravidelně v každém dílu Smrtonosné pasti Danny Glover alias policejní seržant Roger Murtaugh. S jeho slovy se dokážu plně ztotožnit, i když nikoli v souvislosti se šílenostmi, které prováděl Mel Gibson v roli jeho kolegy Martina Riggse. Místo toho mne napadají při pohledu na velké množství moderních aut, jejichž designéři se evidentně rozhodli, že publikum je třeba šokovat za každou cenu.

Jedním z výrobců, kteří se zjevně rozhodli otestovat, co zákazníci snesou, je Kia. Tedy značka, jejíž vozy představené po roce 2010 lze snadno považovat za jeden z mainstreamových vrcholů nadčasové elegance. Ostatně si jen vezměte Cee'd druhé generace, který byl představen již před jedenácti lety. Zastarale zvenčí ani dnes nepůsobí, tak jako třeba stejně staré Cerato. U jejich nástupců je však již patrná snaha o jakousi designovou brutalitu, která si nikdy u publika nezískala dlouholetou oblibu. Stále to však není nic proti tomu, co má teprve přijít.

Korejci totiž odhalili nové elektrické SUV EV9, které sice není vyloženě ošklivé, ovšem za krásné jej při nejlepší vůli také nejde. Při pohledu na čelní partie zastoupené „digitálním tygřím čumákem“ a vertikálními světly totiž působí jaksi nedodělaným dojmem. Na bocích se pak objevuje neskutečné množství křivek a linek, s jejich pomocí se designéři pokusili rozbít masu. Nejsme si nicméně jisti, zda se jim to povedlo. Stejně jako lze konstatovat, že záď se velmi podobá přídi, a je tedy poněkud mdlá.

Vnímání designu je pochopitelně vždy subjektivní, a tak si názor na novinku v tomto ohledu musíte udělat sami. My se přesuneme do interiéru, kde budou moci zákazníci počítat se šesti či sedmi sedadly ve třech řadách. Tu prostředí lze otočit o 180 stupňů, cestující za řidičem tedy spolu mohou snadno konverzovat. Je nicméně otázkou, jak tomu bude s místem pro nohy. Kia ovšem třetí řadu osadila jak držáky na nápoje, tak dobíjecími porty, načež posádka, která ji okupuje, může být zcela samostatná.

Vpředu lze počítat s „plovoucí palubní deskou“, jejíž součástí jsou hned tři displeje. Mezi 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem a stejně velkou centrální obrazovkou multimédií totiž najdeme ještě 5palcový displej. Ten má dle Korejců vylepšit propojení mezi člověkem a vozem, nic bližšího ale již značka nezmínila. Dá se nicméně předpokládat, že tato obrazovka bude určena ovládání klimatizace. Korejci pak ve hře ponechali i fyzická tlačítka pro nejpoužívanější funkce.

Kia zatím pod pokličkou drží i technické parametry. Zatím tedy víme jen tolik, že vůz dostal do vínku platformu E-GMP a na délku měří bez pár milimetrů rovných pět metrů. Tentýž základ přitom dostal do vínku model EV6, stejně jako mnohé elektromobily Hyundai. Počítat tedy nejspíše bude možné s bateriemi o kapacitě 58 či 77,4 kWh. S těmi pak bude spárována jedna či dvě jednotky, přičemž vrchol by mohl nabídnout i více než 585 koní. V té chvíli by stovka mohla padnout pod 4 sekundy, akceschopnost auta bude ale velmi bídná - bude to moc velké, moc těžké a moc výkonné auto na tak malé akumulátory.

S výrobou Korejci odstartují ještě před prázdninami, do prodeje pak EV9 zamíří po nich. Ve Státech by zadokolka měla startovat okolo 56 tisíc dolarů (cca 1 270 000 Kč), v Evropě lze bohužel počítat s vyšší částkou. To ovšem znamená, že novinka bude ještě okrajovější záležitostí než EV6, kterého se loni u nás prodalo jen 130 kusů. Na tento elektromobil se přitom ještě dá koukat se zalíbením v oku.

Tvůrci moderních aut přesedlávají na stále brutálněji pojatý design. Výjimkou nejsou ani Korejci a jejich nový elektromobil EV9. Foto: Kia

