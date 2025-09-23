Nejnovější Kia spíš než pohonem odrazuje vzhledem, který mohou milovat jen její tvůrci, vše pak zabíjí cenou

Tohle auto vypadá jako nevhodně načasovaný aprílový žert, je to ale teď už sériově vyráběný vůz, který se co nevidět bude prodávat i u nás. Koupit si ho ale budou schopni snad jen velcí masochisté.

včera | Petr Prokopec

Foto: Kia

Jedna moje kamarádka patřila k prvním propagátorům značky Kia v Česku. Nikoli v tom smyslu, že by si jí místní zastoupení korejské automobilky najmulo jako marketéra či ambasadora, ač jako vedoucí jedné z největších tuzemských pojišťoven by na to měla kvalifikaci. Jednoduše jen dospěla k názoru, že Kia ji za málo nabídne opravdu hodně, a proto po dlouhá léta nakupovala pouze u Korejců. Jejich vozy pak mezi známými pochopitelně i chválila, čímž řadu lidí přiměla nejen k testovací jízdě, ale nakonec i ke koupi. Ostatně z části stojí i za tím, že sám vlastním Cee'd.

Když jsme se ale nedávno potkali, řídila Mazdu. A na Korejce už nepěla chválu, právě naopak, a to mimo jiné kvůli nespokojenosti s designem novinek Kie. Vrcholem odpornosti se pro ní stala stále početnější rodina modelů EV, u nichž se Korejci zjevně rozhodli, že je zapotřebí publikum šokovat. Bohužel si však počínají stejně neobratně jako nemotorný kuchař, který omylem do dortu místo ždibce soli vysype celý pytlík.

Musím přiznat, že jakkoli zmiňovaný Cee'd od Petera Schrayera považuji za jedno z designově velmi nadčasových aut, které vypadá svěže i 13 let po premiéře, v případě nově odhaleného modelu EV4 cítím stejnou odtažitost jako moje kamarádka. A vlastně jako další houfy dosavadních zákazníků Kie, kteří se na adresu tohoto vozu již vyjádřily na sociálních sítích. Většina slovo, která na adresu tohoto vozu z jejich strany padla, se při troše decentnosti ani nedá publikovat.

Naloženo dostává hlavně Fastback, neboť jak je patrné třeba z úvodní fotky tohoto článku, i milovník Kie se musí neskutečně snažit, aby našel alespoň jeden detail, který alespoň nebude nenávidět. Tohle auto je zkrátka ošklivé natolik, že vás bude strašit ze snu už jen poté, co se okolo něj projdete. Vskutku se tak lze jen nechápavě ptát, co tím značka chtěla dokázat. Pokud jí ale šlo o to, aby odehnala co nejvíc věrných zákazníků, pak EV4 Fastback uspěl na celé čáře.

Mnoho hezkých slov ale nelze utrousit ani na adresu hatchbacku - základní tvary jsou lepší, ale detaily stejné, je to jako vlézt z deště pod okap. Obě karosářské varianty počítají s rozvorem 2 820 milimetrů, nicméně o 300 mm delší Fastback disponuje 490litrovým zavazadelníkem, zatímco u hatchbacku lze počítat jen s 435 litry. Na druhou stranu je jeho prostor nad zadní nápravou přístupnější díky pátým dveřím, zatímco Fastback je navzdory svému názvu sedanem s malým vstupním otvorem.

Kia u hatchbacku počítá s bateriemi o kapacitě 58,3 nebo 81,4 kWh, přičemž se druhými zmíněnými je spojen udávaný dojezd 625 km. Realita pochopitelně bude diametrálně odlišná, zvlášť pak během nadcházející zimy, však se bavíme o voze s ekvivalentem ani ne 21litrové nádrže na naftu v dieselovém voze. S tím také půjde ujet k 600 km, ale jakým stylem? Jeďte trochu normálně a jste nanejvýš na dvou třetinách. Pohon pak dostane na starosti 204koňový elektromotor, který roztáčí jen přední kola a se kterým se na stovku lze dostat nejdříve za 7,4 sekundy. Korejci pak sice slibují i verze se dvěma jednotkami, ty jsou ale zatím na cestě. Platí to i pro Fastback, který je k mání jen s větším paketem.

Uvnitř je možné počítat standardně s 12,3palcovým displejem multimédií, stejně jako třeba s vyhřívanými sedadly a volantem. Konkrétní skladba výbavy ale bude vždy záviset na zvoleném trhu. Na tom německém přitom EV4 startuje na 37 590 Eurech neboli na 912 tisících korunách. To je na kompaktní auto tohoto vzhledu opravdu smrtící částka, pročež si opravdu nejsme jisti tím, že továrna ve slovenské Žilině, kde se dosud vyráběl Ceed, pojede tak naplno jako dosud.


EV4 Fastback odrazuje vzhledem natolik, že prodeje asi půjde spočítat na prstech pár rukou. Foto: Kia

Hatchback je pak sice přijatelnější, ovšem jen o fous. Při daných cenách a technických parametrech to Korejci budou mít těžké tak jako tak. Foto: Kia

Zdroj: Kia

Petr Prokopec

