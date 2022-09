Nejnovější krok Američanů naštval Čínu, její odveta může zasadit osudovou ránu Tesle před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Qilai Shen, Bloomberg

Američané se v poslední době chovají na poli mezinárodní diplomacie poměrně nevybíravě. A i tento krok způsobil dost zlé krve. Pokud vyprovokuje Čínu k odvetě, odnese to hlavně Tesla.

Za zkratkou IRA se neskrývá pouze Irská republikánská armáda, nýbrž také Inflation Reduction Act. Tedy nový zákon iniciovaný administrativou amerického prezidenta Joe Bidena, který má bojovat proti inflaci rozhazováním dalších neexistujících, rozumějte státem vypůjčených peněz. To už je jako nazývat černou barvu bílou, absurditu tohoto protimluvu jako takovou ale dnech nechme být a zaměřme se pouze na automobilové dopady. V důsledku nového zákona totiž mají mít od 1. ledna příštího roku nárok na federální dotaci v podobě daňového kreditu pouze ty elektromobily, které budou vyrobeny na území Spojených států. A jejich baterie musí mít stejný původ.

Právě tato skutečnost nakrkla Čínu, která se netají expanzivními plány. Může si to dovolit, neboť je světovou jedničkou na poli rafinace vzácných kovů i výroby samotných baterií. Ač se tedy lithium těží třeba v Chile, kobalt v Kongu a nikl v Austrálii, všechny tyto materiály se nakonec střetávají v Říši středu. V této zemi se z nich pak i sestavují bateriové články, v dalších zemích probíhá nanejvýš kompletace jednotlivých paketů. Díky tomu Čína prakticky ovládá trh s tímto klíčovým komponentem elektrických aut.

Bidenův krok logicky tlačí na to, aby se více akumulátorů vyrábělo v USA, odtud nepřekvapivá negativní odezva Číňanů. Tamní politici tak - podobně jako ti evropští - naznačují, že Spojené státy novým zákonem porušují pravidla Světové obchodní organizace. Proti tomu Čína oficiálně protestuje, ještě dále ale zašel mluvčí čínského ministerstva obchodu, dle kterého země zváží odvetné kroky.

Pod tím si lze představit jediné - pokud pravidla nastavená USA komplikují byznys čínským automobilovým firmám v Americe, ve hře je přijetí pravidel, která by zkomplikovala byznys americkým automobilovým firmám v Číně. To by mělo negativní dopad na řadu z nich, nejvíce ale na Teslu, pro kterou je čínský trh alfou a omegou její současné existence. Prodává na něm okolo poloviny své celosvětové produkce a bez něj by byla mnohem menší firmou. I proto jsme již dříve naznačovali, že jediný politický krok Číny může její byznys zruinovat, přesně to nyní hrozí

Číňané navíc mohou učinit prakticky neprodejnými v podstatě všechny americké elektromobily nabízené v Číně, takže dopady na automobilky ze Spojených států by byly dalekosáhlé. Už proto předpokládáme, že se obě strany nakonec domluví na nějakém kompromisu. Ale to jsme v případě USA a Ruska loni i letos čekali též. A jak to dopadlo...

Pro Teslu je čínský trh stěžejním, jeho tamní výroba zejména Modelu 3 drží automobilku nad vodou. Pokud by došlo na odvetu Číňanů za americký pseudo protiinflační zákon, může to firmu značně poškodit. Foto: Tesla

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

