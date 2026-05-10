Nejnovější Lamborghini je auto doslova bez střechy a většiny bočních oken, z ceny 150 milionů Kč byste to asi nehádali
Petr MilerJe to jistě zajímavé auto, ale upřímně řečeno nám nepřijde moc rozumné jeho pojetím ještě víc motivovat majitele k poněkud vadnému zacházení s ním. K tomu je totiž bude svádět už jeho orbitální cenovka a exkluzivita daná hrstkou vyrobených kusů.
Jestli nám něco jako fandům tělem i duší nikdy nepřirostlo k srdci, je to automobilové sběratelství. Pokud někdo vlastní 30 aut, z nichž většina je vhodná tak akorát pro víkendové vyjížďky „do nikam”, je pochopitelné, že se každé dočká rok co rok omezené pozornosti a klidné jen pár set ujetých kilometrů. To je v pořádku. Pokud si ale někdo koupí auto s tím, že s ním nikdy pořádně nevyjede a bude jej „sušit” až do chvíle, než mu za něj někdo jiný dá o půlku víc, je to vadné ještě víc, než když fanoušci Slavie vběhnou na domácím stadionu na hřiště pět minut před koncem za stavu 3:2 a začnou lít pivo na hráče soupeře, který je odchovancem sešívaných.
Automobilky by se měl snažit s tímto fenoménem bojovat, protože nejsou výrobci umění ani zlatých slitků, jsou to výrobci aut. A auta jsou od toho, aby jezdila, jinak nemohou rozdávat veškerou radost, jakou jsou schopná generovat. Tím nevoláme po „buzeraci” vlastních zákazníků, sama auta by ale aspoň měla vycházet vstříc tomu, aby je šlo používat tak, moc, jak je to jen možné. Nejnovější Lamborghini to nedělá.
Jde přitom jeden z těch strojů určených z podstaty primárně pro ty, kteří i na kupce „běžných” modelů značky pohlíží jako na lůzu. Stroje jako Reventón, Veneno nebo Centenario dostali od automobilky vyvolení mezi vyvolenými, kteří je pak nezřídka vyvezli leda na podvalu na trávníky přehlídek elegance, pokud je rovnou nenechali roky jen stát v klimatizovaných garážích, než jsme je o dekádu později zahlédli v prodeji s 27 najetými km. K čemu to?
Chápeme pozitivní ekonomický efekt pro samotné Lamborghini, ale někdy je to až příliš přímočaré. To platí i v případě novinky zvané Fenomeno Roadster, tedy otevřené verze loni odhaleného Fenomeno Coupé, která vůbec nemělo vzniknout. Ale protože 29 vyrobených kupé nestačilo vykrýt poptávku navzdory brutální ceně kupé (3 miliony euro), přichází roadster s cenou ještě brutálnější. To i proto, že jej vznikne jen 15 kusů.
Stejně jako kupé přitom vůz sdílí základy s Revueltem, takže nejde zase o takovou výjimečnost. Jedinečná karoserie odkazující prý na závodní prototypy, modely Essenza SCV12 nebo původní Miuru Roadster ale Lambu stačí k tomu, aby připisovalo k cenovkám nuly - zde skoro doslova.
Pikantní a bizarní současně je, že byť si Fenomeno Roadster zachovává základní tvary kupé, Lamborghini muselo zásadně přepracovat aerodynamiku proto, že vůz nemá vůbec střechu. Není tedy stahovací ani sundavací, žádná jednoduše neexistuje. Už to dá majitelům jen výmluvu navíc, aby s autem nikdy nikam nevyjeli, a to není vše. Auto nemá skoro ani žádná boční skla, jak můžete vidět níže, jsou „vykouslá” znovu až skoro do ničeho. Může to i dobře vypadat, ale zase - majitele to jen víc neřešitelně vystaví okolí, což mnohým jistě nebude příjemné. Před stadion Slavie s postávajícími pivaři bychom s tímhle autem raději nejezdili...
Raději k oné aerodynamice - auto má v rámu čelního skla zabudovaný decentní spoiler, který směřuje vzduch nad kabinu a k motoru, aby ani absence střechy neznamenala vír v kabině a problémy s chlazením. Za sedadly vidíme hrby skrývající systém ochrany proti převrácení koly vzhůru („na střechu” by tu bylo poněkud silné vyjádření...), za zbytku auta pak klasický Lambo-styl plný ostrých hran a šestiúhelníkových motivů. Zaujme i barevné provedení prezentačního kusu - tříbarevné provedení z modré Cepheus, červené Mars a „nahého” karbonu odkazuje na barvy Bologni, kde je Lambo skoro doma.
Uvnitř je to znovu klasika jako ze stíhačky už jen s dílčími úpravami proti Revuletu, pod kapotou je modifikací ve srovnání s už známým ještě méně - oproti Fenomenu Coupé přesně nula. V útrobách se tedy nachází 6,5litrový atmosférický dvanáctiválec spojený se třemi elektromotory a osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Celkový výkon soustavy činí až 1 065 koní a točivý moment maximálně 860 Nm. To z auta dělá dosud nejvýkonnější Lamborghini bez střechy, ale to už byste u novinky dnešní doby tak nějak čekali.
Dynamika je tedy drtivá, Lamborghini uvádí zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,4 sekundy, z 0 na 200 km/h za 6,8 sekundy a maximální rychlost „přes 340 km/h”. Podvozek dostal znovu manuálně nastavitelné závodní tlumiče a zakázkové pneumatiky Bridgestone Potenza.
Ohromeni? Pak se připravte i na ohromující cenu: 5 milionů Eur v základu netto, už se započtením české DPH jste na 6,05 milionu Eur, tedy na skoro 150 milionech Kč. Ale víte, jak to tady, chodí: Když se musíte ptát na cenu... Tady je beztak pravděpodobné, že všechny vyrobené vozy byly zamluvené dávno předtím, než jsme kterýkoli z nich mohli vidět.
Lamborghini Fenomeno Roadster bude vyrobeno v 15 kusech, každý za cenu od 15 milionů Kč výš. Jezdit s ním nebude skoro jistě skoro nikdo. A i kdyby někdo nakrásně chtěl, auto fyzicky bez střechy i většiny bočních oken reálnému využití moc nefandí... Foto: Lamborghini
Zdroj: Lamborghini
