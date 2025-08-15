Nejnovější Lamborghini je tak uřvané, až si ho prý lidé spletou se zemětřesením
Petr ProkopecSmysl pro drama Italům nikdy nechyběl, asi ale tak nějak tušíte, že o zvukovém projevu při dnešních hlukových normách řeč není. Tohle auto je křiklavé vizuálně a leckoho tím může okouzlit, trochu horší to bude s jeho technickou podstatou.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nejnovější Lamborghini je tak uřvané, až si ho prý lidé spletou se zemětřesením
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Smysl pro drama Italům nikdy nechyběl, asi ale tak nějak tušíte, že o zvukovém projevu při dnešních hlukových normách řeč není. Tohle auto je křiklavé vizuálně a leckoho tím může okouzlit, trochu horší to bude s jeho technickou podstatou.
Stávající nabídka Lamborghini je bez výjimky hybridní. Italská automobilka si svou strategii pochvaluje, neboť v době, kdy víc a víc výrobců směřuje k elektrickému pohonu, který je v tomto segmentu téměř zcela odmítán, jsou jeho vozy pomyslnými jednookými mezi slepými. Dá se ale v takové pozici vydržet věčně? Pokud většina konkurence neudělá krok zpět, pak asi ano, ale pokud ho udělá, má Lambo problém. Ukazuje to mj. Chevrolet Corvette osmé generace, který ve verzi ZR1 zvládá držet krok s takřka čtyřikrát dražším Lamborghini Revuelto. Oproti němu se přitom pyšní vyšším výkonem, ten však míří pouze na jednu nápravu. Kromě toho pak Corvette v přímém směru brzdí její enormní křídlo, které ovšem majitelé ocení na okruhu.
Lamborghini tak na jednu stranu riskuje, na straně druhé však hybridizace standardní nabídky dovoluje vytvářet rozličné limitované edice, u nichž by Italům jednoduše jen stačilo odebrat elektrickou část pohonu. Tím by možná sice výkon o pár stovek koní snížili, o stejnou porci kil by ovšem mohla klesnout také hmotnost. Takové provedení by se tedy rozhodně dokázalo blýsknout lepšími okruhovými časy. A protože hlavně po atmosférických dvanáctiválcích je dnes neuvěřitelný hlad, mohli by na takový vůz připnout pomalu jakoukoli cenu.
Tento víkend v Americe vrcholí Týden aut v Monterey, kde se Lamborghini touží blýsknout s novou limitovanou edicí Fenomeno. Ta je založena na zmíněném Revueltu, nicméně přichází s mnohem agresivnějším, až křiklavě agresivním vzhledem i vyšším výkonem. Na eliminaci elektromotorů ovšem nedošlo, místo toho se Italové rozhodli hmotnost ještě navýšit. Fenomeno totiž dostalo do vínku baterie, jejichž kapacita narostla z 3,8 na 7 kWh. To sice má umožnit 20kilometrový elektrický dojezd místo 10kilometrového, něco takového ale klientela stěží ocení.
Novinka totiž vznikne jen ve 29 kusech, přičemž na silnicích nejspíše uvidíme maximálně prototypy či auta určená k novinářským testům. Jinak lze u celé produkce očekávat, že se bude schovávat v klimatizovaných halách. Půjde ale skutečně o výdělečnou investici? Tím si kvůli většímu paketu baterií nejsme jisti, neboť čím starší toto auto bude, tím více bude hrozit výměna baterií. S jejich velikostí je přitom svázána cena, do budoucna tak Fenomeno může narazit. A spolu s ním i samotná automobilka.
Budoucnost ale nechme být, zabývat se budeme už jen přítomností. Zůstaneme u hnacího ústrojí novinky, neboť Italové výkon dvanáctiválce navýšili z 825 na 845 koní. Větší baterie se projevily také na posílení elektromotoru, celkově tak soustava produkuje 1 079 kobyl. Tedy totéž, co má na kontě v úvodu zmíněná Corvette ZR1. Jen v jejím případě se o takový výkon stará čistě spalovací 5,5litrový přeplňovaný osmiválec. V tomto ohledu tedy Lamborghini nadále svého levnějšího soupeře nepřekonává - jakmile mu dojde energie v akumulátorech, bude daleko slabší.
Fenomeno má díky vyššímu výkonu zvládat stovku za 2,4 sekundy, tedy o desetinu rychleji než výchozí Revuelto. Nejvyšší rychlost však zůstává na 350 km/h. V kabině jsou pak novinky omezeny víceméně jen na exkluzivní barvy, které umožňují interiér spárovat s exteriérem. Ten je o poznání divočejší než u Revuelta, přičemž Lamborghini díky tomu hodlá klientelu zkasírovat o přibližně 3 miliony Eur, tedy o 73,5 milionu korun.
Fenomeno působí divoce jako pravověrné Lamborghini, jakkoli někomu jeho křiklavý vzhled může už připadat pouťový. Smutnější ovšem je, že Italové měli příležitost zbavit se hybridní techniky a tím atraktivitu stroje posílit, ovšem nevyužili ji. Foto: Lamborghini
Zdroj: Lamborghini
Bleskovky
- Hasiči ani záchranáři nechápou, jak mohl někdo z této nehody vyváznout až do té míry, že beze stopy zmizel z místa
včera
- Spalovací „dinosaurus” si vzal zpátky všechny klíčové světové rychlostní rekordy, stačila vlastně drobnost
13.8.2025
- Při hodinové honičce jako z GTA dva muži zmizeli policii s pomocí čtyřech aut včetně těžkého tahače s cisternou
12.8.2025
Nejnovější články
- Firma ubalila další facku Mercedesu. Céčku dala motor V8, který se do něj prý „nevejde”, navíc připomíná ikonické EVO II
před 2 hodinami
- Nejpopulárnější auta v místě setkání Trumpa s Putinem: Tyto stroje frčí na Aljašce, jiné vozy tam nepřežijí
před 3 hodinami
- Nejnovější Lamborghini je tak uřvané, až si ho prý lidé spletou se zemětřesením
před 5 hodinami
- BMW chce nahradit svůj největší propadák dalším kontroverzním modelem, bez opory v tradici má chystat soka Géčka a Defenderu
před 6 hodinami
- Škoda ukázala víc z nové Octavie. Podstatě se radši úplně vyhýbá, tragikomicky říká, že jde ve stopách první generace
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva