Nejnovější Lamborghini má 7 600 koní, nezná nic jiného než šestnáctiválcový motor
Petr ProkopecPokud má dnes auto víc než tisíc koní, jde stále častěji o elektrický vůz, který sice daleko nedojede, okamžitě dostupný výkon ale může být skoro nekonečný. Tento stroj ale nepohání primárně elektromotor, dostal tři spalovací jednotky 35,7 V16. Také to ale není auto, ale zábavná malá loďka.
dnes | Petr Prokopec
Pokud má dnes auto víc než tisíc koní, jde stále častěji o elektrický vůz, který sice daleko nedojede, okamžitě dostupný výkon ale může být skoro nekonečný. Tento stroj ale nepohání primárně elektromotor, dostal tři spalovací jednotky 35,7 V16. Také to ale není auto, ale zábavná malá loďka.
Šestnáctiválcem dnes mezi sériově vyráběnými auty disponují už jen Bugatti. I nový Tourbillon je osazen atmosférickou 8,3litrovou jednotkou, která produkuje 1 000 koní. Společnost jí pak dělají tři elektromotory, které dodávají dalších 800 kobyl. Automobilka z Molsheimu však aktuálně byla na hlavu poražena konkurenčním Lamborghini, jehož novinka se pohybuje ve zcela jiných sférách, a to hned v několika ohledech. Šestnáctiválce má totiž hned tři, každý o 35,7litrovém objemu. Doplněny pak ještě jsou dvěma elektrickými jednotkami.
Tecnomar for Lamborghini 101FT nicméně není novým silničním vozem, nýbrž chystanou ultrarychlou jachtou, který na délku měří 101 stop, tedy přibližně 30 metrů. Pro italskou automobilu jde už o druhou spolupráci se společností The Italian Sea Group, která odstartovala v roce 2020. Tehdy byl pro změnu představen 19metrový Tecnomar for Lamborghini 63, jehož název odkazoval na rok založení italské automobilky. V podpalubí ovšem tato jachta zaměstnávala „pouze“ dva dvanáctiválce produkující celkově 4 000 koní.
S trojicí šestnáctiválců MTU 16V 2000 M96L Italové zamířili na zcela jinou úroveň, nové pohonné ústrojí totiž dává až neskutečných 7 600 koní. Jachta tak zvládá vyvinout nejvyšší rychlost 45 uzlů neboli více než 83 km/h. Ony elektromotory pak slouží spíše k jejímu manévrování v přístavech, přičemž každý přihazuje ještě 35 kW, tedy zhruba 48 koní. Svým způsobem zde tak máme hybridní pohon, které spalovací část využívá na širém oceánu k dosažení opravdu vysokého tempa.
Vzhled jachty byl inspirován novým limitovaným silničním modelem Fenomeno, načež nepřekvapí velmi časté opakování motivu „Y“. Vnitřku ale pro změnu stálo vzorem menší Temerario, tedy pro změnu osmiválcový vůz značky, který taktéž počítá s hybridní technikou. Ovládání jachty tak připomíná spíše ovládání supersportu, neboť tu máme sportovní volant a trojici sportovních sedaček, kdy ta kapitánova trůní uprostřed jako v McLarenu F1. Nechybí pak ani kaplička přístrojů, které působí jako otáčkoměr a tachometr.
Lamborghini uvnitř sáhlo po svém druhém velmi často užívaném motivu, a sice po šestiúhelníku. Ostré linie jsou pak doplněné kontrastními švy, stejně jako dalšími odkazy na historii automobilky, třeba soškami býka. Nová jachta dokáže pobrat devět lidí, o které se pak stará trojčlenná posádka. Zatím nicméně existuje pouze na ilustracích a ve zmenšeném měřítku, reálné první exempláře totiž k zákazníkům dorazí až v roce 2027. Pokud vás pak zajímá cena, znamená to, že si Tecnomar for Lamborghini 101FT nemůžete dovolit.
Nová jachta italské automobilky disponuje hned třemi šestnáctiválci o celkovém výkonu 7 600 koní. Zvenčí pak vypadá jako nová limitka Fenomeno, zatímco vnitřek byl inspirován regulérním hybridním modelem Temerario. Foto: Lamborghini
Zdroj: Lamborghini
