Nejnovější Lamborghini poprvé nabízí výkon přes 1 000 koní, platí za to ale krutou daň | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Je to pozoruhodné auto a můžeme se nadále těšit z toho, že jej pohání atmosféricky plněný motor V12. K tomu ale přibyla spousta „balastu”, který hmotnost vozu posouvá až za mez únosnosti.

Dvacet tisíc kilometrů nepředstavuje nijak vysoký nájezd, řada lidí takovou vzdálenost najede během pár měsíců. V případě aut od Lamborghini je ale významná a představuje významnou laťku, která odděluje zrno od plev. Jakmile ji některý z majitelů překročí, začne hodnota jeho vozu razantně klesat. A jakkoli se najde i pár exemplářů, které zvládly klidně i dvacetinásobek této porce, navíc s původním motorem, většina produkce italské automobilky má na kontě mnohem méně. I proto, že nejčastěji jsou vlastníky byznysmeni, kteří si Lambo pořizují hlavně kvůli zlepšení své vlastní image a z garáže jej kolikrát nevytáhnou i několik měsíců v kuse.

Právě na to by měli myslet politici. Zdravý rozum se nicméně z hlav většiny z nich dávno vytratil, a tak všechna spalovací auta házejí skoro do jednoho pytle. Jejich odpůrci tak zkrátka již nedokážou rozlišit, že italský supersport s motorem V12 bývá k vůči životnímu prostředí šetrnější než malý městský hatchback, a to právě proto, že většinu svého života stráví čekáním v uzavřené hale. Jednoduše jim totiž vadí naprosto vše, co má výfuk. V důsledku toho se i Lambo muselo vydat cestou, po které nikdo nevolal.

Nové Revuelto (což je španělské označení pro míchaná vejce, to tady docela sedí, i když automobilka nabízí analogii s býkem), což je nástupce Aventadoru, je tak plug-in hybridním supersportem, jenž zvládá i jízdu čistě na elektřinu. V té chvíli spoléhá pouze na dvě elektrické jednotky roztáčející přední kola. Protože však baterie disponuje kapacitou jen 3,8 kWh (ekvivalent asi jednoho litru nafty v dieselovém autě), nedá se předpokládat, že byste bezemisně zvládli dojet do práce a zase domů. Zvláště když kvůli hybridnímu ústrojí výrazně narostla hmotnost. Revuelto totiž váží tučných 1 772 kg, zatímco předchozí Aventador Ultimae byl o více než dva metráky lehčí. To je krutá daň za hybridní pohon.

Je navíc třeba dodat, že jde o suchou hmotnost, tedy bez veškerých náplní a řidiče. Jakmile tedy dolijete vše potřebné a spolu s vámi usedne do kokpitu i spolujezdec, jste rázem na dvou tunách. V té chvíli je nicméně k pohybu třeba daleko více energie. Stejně tak musíte počítat s větším opotřebením pneumatik a brzd. Něco takového nicméně zkrátka politikům nedojde, ti jsou ostatně schopni oslavovat i čtyřtunový Hummer. Proč, když je stejně výkonný jako Lambo? Jednoduše proto, že mu chybí výfuk.

Protože ale nad současným směřováním světa můžeme jen kroutit hlavou a čekat, až se vše zhroutí jako domeček z karet, daných nářků zanecháme, a místo toho si Revuelto představíme podrobněji. Začneme přitom u jeho hybridního ústrojí, které kromě dvou předních elektromotorů tvoří ještě jeden zasazený do osmistupňové dvouspojkové převodovky. Spolu s 6,5litrovým dvanáctiválcem, který se i nadále obejde bez přeplňování, pak roztáčí zadní kola. Vůz je tak elektrickou čtyřkolkou.

Spalovací jednotka produkuje 825 koní a 725 Nm, což z ní činí nejsilnější dvanáctiválec, jaký kdy Lambo poslalo na silnice. Každý z elektromotorů disponuje 150 koňmi, celkově pak soustava nabízí 1 015 koní. Italové tak poprvé překonali tisícikoňovou metu, což jim pomohlo stlačit čas potřebný ke zrychlení na stovku na 2,5 sekundy. Na dvoustovce je pak Revuelto za méně než 7 sekund, zatímco nejvyšší rychlost byla omezena na 350 km/h.

Těchto hodnot nicméně můžete dosáhnout pouze při volbě jízdního režimu Corsa, který vám umožní přístup k plnému výkonu. V případě módu Sport totiž disponujete pouze 907 koňmi. Režim Citta je pak určen jen pro bezemisní (městský) pohon, zatímco Strada již zapojuje do hry i dvanáctiválec, ovšem třeba převodovku a adaptivní tlumiče ponechává v komfortním režimu. Díky tomu se Revuelto zvládá lépe přizpůsobit aktuálním potřebám majitele.

Zmíněné baterie lze přitom dobít během 30 minut při využití wallboxu s výkonem 7 kW, nebo již za šest, pokud zvolíte režim Recharge a necháte dvanáctiválec sloužit jako generátor. Paket akumulátorů byl zasazen do centrálního tunelu, kvůli čemuž značka přišla s opravdu radikální koncepcí - místo aby převodovka byla spolu s diferenciálem až za motorem, došlo na její přesunutí dopředu. A jakkoli je motor uložen podélně, automat byl instalován příčně.

Tento krok pochopitelně ovlivnil také design, za který je zodpovědný Mitja Borkert. Ten ve velké míře využil motiv písmene Y, jež se neobjevuje pouze na předních a zadních světlech. Patrný je rovněž v rámci bočních prolisů a sání, stejně jako si ho můžeme povšimnout v kokpitu. Zde mu přitom společnost dělá jak 12,3palcový digitální přístrojový štít, tak 8,4palcová centrální obrazovka multimédií a 9,1palcový podlouhlý displej před spolujezdcem.

Vůbec poprvé v historii Lamborghini došlo také na příchod mnoha elektronických berliček, jako je adaptivní tempomat, varování před objekty vzadu či vyjetím ze zvoleného jízdního pruhu. Nechybí ani monitoring aut ve slepém úhlu či virtuální asistentka Amazon Alexa. Revuelto je navíc konstantně připojeno na internet, což má automobilce umožnit online modernizaci.

Veškerá tato moderna ale pochopitelně není zadarmo. Oficiální cena zatím ještě nebyla veřejnosti oznámena, podle všeho by nicméně měla startovat nad 12 miliony korunami. Ve srovnání s předchůdcem je tak Revuelto o třetinu dražší. Zájem o něj to sice dramaticky nesníží, ovšem s vyšší cenou budou nejspíše spojené i větší obavy majitelů. Vyjíždět tedy s plug-in hybridním dvanáctiválcem budou v ještě menší míře.

Lze už jen dodat, že kupé je pro tahle „míchaná vajíčka” pouhým začátkem cesty. Čtveřice pohonných jednotek se rovněž nastěhuje také do roadsteru. Mimo to můžeme očekávat výkonnější varianty jako SV, u kterých by navíc mohlo dojít k odlehčení. I když je otázkou, jak moc je něco takového možné. Karbon byl totiž kvůli hybridní technice použit v daleko větší míře již nyní. Ovšem ani tak nelze nové Lambo považovat za muší váhu, to skutečně ani zdaleka.

Po stránce designové je nové Revuelto pouhou evolucí navazující na předchozí styl daný Aventadorem a jeho různými variacemi. Pod kapotou nicméně došlo na revoluci, atmosférický dvanáctiválec totiž doplňují hned tři elektromotory. Celkově tak italská novinka nabízí až 1 015 koní, také ale v provozuschopném stavu s řidičem na palubě snadno vážit okolo 2 tun. Foto: Lamborghini

Zdroj: Lamborghini

