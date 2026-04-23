Nejnovější levné čínské luxusní auto je jako Mercedes třídy E za zlomek jeho ceny

Tohle auto je ukazuje, kam až se Číňané dostali nejen v poměru hodnoty a ceny, ale i v případě samotné hodnoty. A bez zajímavosti není, že jde o vůz automobilky, která ještě před 30 roky stavěla kopie Mercedesů, teď už to nemá zapotřebí.

včera | Petr Prokopec

Foto: Geely

Počátky automobilky Geely jsou velmi kuriózní. Původně firma na výrobu ledniček (odtud Geely) se po prvotních úspěších rozhodla z popudu svého zakladatele postavit čínský Mercedes a šla na to přesně tak, jak to tehdy Číňané dělali nejraději. Nevymysleli tedy nic, vzali šasí Audi 100 a nasadili na něj karoserii odpovídající Mercedesu třídy E generace W210. To se psal rok 1996, to není zase tak dávno. Přesto od té doby Číňané ušli pořádný kus cesty - dnes dělají vlastní auta, ovládají Volvo, Lotus, Smart nebo LEVC a zakladatel firmy Li Shufu s 10procentním podílem osobně největším soukromým akcionářem firmy.

Dost by nás nicméně zajímalo, jak se nyní staví ke své investici. Mercedes dnešních dnů totiž rozhodně není tím vzorem, kterým před pár dekádami býval. Němci tápou, a to jak v oblasti strategických rozhodnutí, tak v případě techniky či designu, tristní nová třída C budiž toho dokladem. Jakým směrem by mohli zamířit, minimálně v některých ohledech, jim pak ukazuje právě Geely. To se sice až tak úplně nezbavilo starých návyků, ovšem i díky tomu je dnes „mercedesí“ víc než samotný Mercedes.

Auto, které vidíte na fotkách, totiž není žádná novinka třícípé hvězdy, nýbrž nové Geely Galaxy Starshine 7. Tedy 4 958 milimetrů dlouhý, 1 915 mm široký a 1 505 mm vysoký sedan, který se dočkal rozvoru 2 852 mm. Pouze v posledním jmenovaném ohledu za současnou třídou E generace W214 zaostává, jinak je na tom vždy lépe. Oproti německému vozu pak nemá tak těžkopádnou záď, což je dáno i tím, že v bočních partiích se Číňané inspirovali spíš Audi A6.

Ani záď není zrovna originální, i zde je patrný vliv německých značek. Na rozdíl od nich ovšem Geely netouží po ryze elektrické cestě, jakkoli koncovky výfuku na odiv nedává. Galaxy Starshine 7 je ale skutečně má, jeho kola totiž roztáčí plug-in hybridní pohon. Ten je postaven okolo 1,5litrového atmosférického motoru, který produkuje 112 kobyl a pyšní se 47,26procentní termální účinností. Pomocnou ruku mu pak v základu podává 163koňový elektromotor.

Na vrcholu Geely nabídne variantu se dvěma elektrickými jednotkami, pročež výkon celé soustavy šplhá na 424 koní, se kterými sedan zvládne stovku za 5,4 sekundy. Baterie o kapacitě 28,3 kWh má v takové chvíli vystačit na 220 bezemisních kilometrů, zatímco u předokolky jde o 230 km. V obou případech jde však o nepříliš realistická data vycházející z čínského normovaného cyklu CLTC, což platí také o udávané spotřebě 2,8 l/100 km, které slabší provedení dosahuje.

Díky příkladné aerodynamice a 1,8tunové hmotnosti by si ovšem Geely nemělo říci o mnoho paliva ani ve skutečnsosti. Nabídnout pak hodlá i příkladný komfort, neboť do vínku dostalo adaptivní tlumiče a nezávislou pětiprvkovou zadní nápravu. Standardem je pak v jeho případě systém autonomního řízení, který počítá s 26 kamerami, radary a senzory. Uvnitř pak nechybí 10,25palcový přístrojový štít a 15,6palcová obrazovka multimediálního systému.

Geely nedalo vale úplně všem tlačítkům, stejně jako nekráčí cestou plně digitální palubky, což je směr, jaký si zvolil Mercedes. Galaxy Starshine 7 tak působí luxusněji než německý sedan i uvnitř, ve srovnání s ním je Ale z velmi laciného kraje, stojí zlomek jeho ceny. Základ totiž startuje jen na 112 800 juanech neboli na 345 tisících korunách. Za vrcholnou čtyřkolku pak dáte jen o 90 tisíc víc, zatímco Mercedes a Audi jsou k mání snadno třikrát a čtyřikrát dráž. Kdo se diví, že to s nimi jde do kopru, zejména pak v Číně?


Galaxy Starshine 7 působí jako Mercedes a Audi v jednom, čínskou klientelu ovšem bude stát pakatel. Není proto překvapivé, že zájem o německé vozy nejen v Číně dramaticky klesá. Foto: Geely

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

