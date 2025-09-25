Nejnovější Maybach od Mercedesu vypadá jako svá vlastní karikatura, jako falešná kabelka z tržnice, je to jeden velký laciný kýč
Petr Prokopec
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Podívejte se na tohle auto a zkuste říct, že ve vás vyvolává pocit noblesního produktu. Nám tak jednoduše nepřijde. Působí jako náhražka, je kýčovitý, nevkusný, někdy i nekvalitní, je jako čínská hra na noblesu z Temu. Jeho úroveň zachraňuje jen motor, který do jiných Mercedesů už nekoupíte.
Co spojuje Mercedes-Benz a Porsche? Z historického hlediska takových projektů najdeme opravdu hodně, nás však zajímá nedávná minulost. Obě německé značky nepochopitelně zatoužily po téměř okamžité elektrifikaci, i když to v jejich případě nedává žádný smysl a nedopovídá to preferencím většiny zákazníků. A co z nabídky spalovacích aut zbylo, je stále tristnější jak v Zuffenhausenu, tak kousek vedle ve Stuttgartu.
Dříve se to přitom u Mercedesu jen hemžilo šesti-, osmi- a dokonce i dvanáctiválcovými motory. I jednotky V12 tak bylo spojit s řadou modelů, zmínit můžeme třeba SL nebo třídy G a S. Dnes ovšem Mercedes tento motor vyrábí pouze pro verze s logem Maybachu. Loni přitom Němci vyexpedovali zhruba 21 800 aut spadajících pod tuto luxusní divizi, ovšem dvanáctiválcem disponoval jen zlomek. Automobilka pak sice nedávno zmínila, že s tímto motorem skončit nehodlá, velmi pravděpodobně ho však do níže posazených verzí nevrátí a dál půjde o velmi okrajovou záležitost.
Na této pohonné jednotce se automobilka snaží „rejžovat“, co jen to jde, aktuálně tak představila limitku Mercedes-Maybach V12 Edition, která vychází z verze S680. Na její pohonné ústrojí ovšem nebylo sáhnuto, pročež šestilitrový agregát doplněný dvěma turbodmychadly zůstává na 612 koních výkonu a 900 Nm točivého momentu. S tímto potenciálem základ i limitovaná edice zvládají sprint na stovku za 4,5 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h. Na limuzínu jsou to ale dostačující hodnoty, nakonec o rychlost tu v prvé řadě rozhodně nejde.
Co se mění, to je řada detailů, nemáme ale pocit, že by to bylo k lepšímu. Mercedes sice s novou edicí skládá hold původnímu Maybachu Zeppelin ze 30. let minulého století, který byl jedním z vůbec prvních produkčních aut osazených dvanáctiválcem. To je v pořádku. Má tu ale jít o luxus a dojem skutečně hodnotné noblesy Mercedes vytváří stále komplikovaněji. I když tedy všech 50 dostupných kusů prošlo zakázkovým programem Manufaktur, do jednoho působí lacině, kýčovitě, vedle aut od skutečně luxusních značek jako Bentley působí jako hra na něco podobného.
Snaha přitom byla. Zvenčí se vůz pyšní trojbarevným lakem, kdy vršek vozu je vyveden v olivově zelné, zatímco vespod byla použita černá. Mezi nimi pak nechybí stříbrná dělící čára. Podle automobilky nalakování vozu zabere 10 dnů, tedy dvojnásobnou dobu oproti standardním modelům Maybachu. V olivově zelené je přitom vyveden i povrch litých kol, zatímco na koncový sloupek se nastěhovalo jak logo značky, tak odkaz na dvanáctiválcový pohon. Na tento emblém přitom Mercedes použil pravé 24karátové zlato, což samo o sobě působí poněkud kýčovitě.
Uvnitř je možné počítat s hnědou kůží Nappa, se kterou jsou spárované dekory z ořechového dřeva. To bylo přitom použito i na volantu, za čímž dle značky znovu stála řada hodin náročné ruční práce. Podobně je tomu také u prošívaného stropu s diamantovým vzorem, zatímco na konzoli mezi zadními sedadly lze znovu počítat se zlatými detaily, jejichž zasazení má zabrat 7 dní. Vše pak završuje plaketka potvrzující, že tohle je jedna z oněch 50 limitovaných limuzín.
Prodej na vybraných trzích Mercedes odstartuje během podzimu, přičemž klientela se kromě vozu může těšit na stříbrné sklenky na šampaňské a ručně vyrobenou krabičku na klíče. Mimochodem ani ta nepůsobí hodnotně, podívejte se na detaily vyšívaného nápisu V12 Edition 1 of 5 - čínská fabrika na kabelky Vuis Louitton by to zvládla lépe.
Tohle je prostě mizérie a jediné, co na tomto autě opravdu skóruje, je dvanáctiválec pod kapotou. Bude to stačit na rozprodání oněch 50 aut? Asi ano, kdyby se ale dostal pod kapoty vícero modelů, automobilce by své šeky, třebaže ne tak tučné, poslalo s chutí více lidí. A auta by nemusela ozvláštňovat trapně kýčovitými pokusy o mimořádnost.
Nová dvanáctiválcová verze Maybachu od Mercedesu nepůsobí hodnotně, kvalitně ani vkusně, tahounem zájmu tak zůstane motor. Dvanáctiválec totiž Němci už jinak prakticky nenabízí. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
