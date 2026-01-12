Nejnovější Mazda vypadá, jako by přijela z budoucnosti, její technika je ale jako z pravěku. To nemůže fungovat
Petr ProkopecMazda jako by zcela otočila a místo designově všelijakých, ovšem technicky vytříbených aut, začala nabízet designově podmanivé, ale technicky naprosto marné vozy. Něco takového nebude fungovat ani na stávající klientelu, ani na jakoukoli jinou.
Mazdu 6e považuji za jeden z nejatraktivnějších elektromobilů, které jsou v současné době k mání. A vzhledem ke své velikosti není ani vyloženě drahá - za pětimetrový sedan dáte od 1,07 milion korun. To na první pohled opravdu nezní špatně, v tu chvíli ale musíte přestat zkoumat. Mazda 6e totiž v základu disponuje bateriemi o využitelné kapacitě pouhých 66 kWh, což je ekvivalent asi 17litrové palivové nádrže na naftu. Mizerná hodnota by to byla i u mnohem menších a levnějších aut, natož pak u tohoto.
Automobilka uvádí, že s tímto vozem a paketem byste měli dosáhnout dojezdu 480 km. Jenže při testu, který neprobíhal během posledních šílených mrazů, ale při teplotách okolo nuly, jsem se dostal sotva zhruba na polovinu. To ale byla jen jedna část problému, tou druhou je nízký dobíjecí výkon 165 kW. I v optimálním případě se totiž z 10 na 80 procent dostanete za 24 minut. Já nicméně u nabíječky s 50 kW stál tři čtvrtě hodiny, během které jsem dobil 34 kWh, navíc za nemalých 510 korun. Takže za 45 minut a 510 korun jsem si dobil na asi 120 km jízdy, to už nezní lákavě ani trochu.
Jinými slovy se do Mazdy 6e musíte vyloženě zamilovat, abyste po ní sáhli. Což rozhodně bude i případě další novinky japonské automobilky, a sice SUV CX-6e. To bylo aktuálně představeno na bruselském autosalonu, o vyloženě nový vůz však nejde. Stejně jako totiž sedan vychází z modelu EZ-6, za kterým vedle Mazdy stojí čínský Changan, tak SUV má svůj předobraz ve verzi EZ-60. Ta se v Říši středu prodává od loňského září, ovšem ani tentokrát nejde zrovna o hit.
O překvapení se ale nejedná, neboť tu znovu máme pohlednou karoserii spárovanou s technikou, která by ohromila naposledy tak v roce 2015, to je dnes automobilový pravěk. Mazda totiž SUV standardně osadila paketem se 78 kWh, za který si u sedanu musíte připlácet. Naštěstí pak u něj i provedla pár zásahů, čímž byl dobíjecí výkon zvýšen z původních 90 kW na zmiňovaných 165 kW. Nicméně udávaný dojezd činí 484 km, což je na dnešní dobu, kdy konkurence přichází i s více než 800 udávanými kilometry, pomalu výsměch. A jestliže sedan ujede aspoň polovinu, u vyššího a těžšího auta to navzdory nepatrně větší baterce bude ještě horší - tím horší, čím vyšší rychlost budete udržovat.
Podobně jako sedan pak i SUV počítá pouze s jedním vzadu usazeným elektromotorem naladěným na 258 koní. Na stovku se tedy Mazda dostane za 7,9 sekundy, což také není oslnivý čas. Pokud pak i dynamika bude odpovídat sedanu, můžete počítat s tím, že akcelerace není tak okamžitá jako u jiných elektromobilů, nýbrž spíš pozvolná. Kde 6e může být též zklamáním, je absence jednopedálového řízení. CX-6e jej vzhledem ke sdílené technice též stěží dostane.
Další ze stinných stránek této novinky je její malý zavazadelník schopný pobrat jen 468 litrů. Částečně to sice kompenzuje přední 80litrový, ovšem konkurence je na tom znovu lépe. Mazdě tak ve finále znovu neláme vaz jen cena, ale nejméně 1 121 600 Kč za výše popsané? To v roce 2026 prostě nemůže fungovat a čínský původ vozu na popularitě také nepřidá.
Problémem Mazdy CX-6e je, že kromě vzhledu opravdu nemá co nabídnout. Jako auto do města a okolí bude v pohodě, ale koupíte si jen na takové ježdění relativně velké SUV za skoro 1,2 milionu? Foto: Mazda
Zdroj: Mazda
