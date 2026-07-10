Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude

A také je to pořádný fešák, kterému k dokonalosti chybí snad už jen pár dalších displejů v interiéru. Automobilky jako by se předháněly, kdo nabídne větší technický nonsens. Mercedes nyní vytáhl opravdu silnou kartu.

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Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude

před 6 hodinami | Petr Miler

Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude

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Foto: Mercedes-Benz

A také je to pořádný fešák, kterému k dokonalosti chybí snad už jen pár dalších displejů v interiéru. Automobilky jako by se předháněly, kdo nabídne větší technický nonsens. Mercedes nyní vytáhl opravdu silnou kartu.

„Ty máš ale pěknou držku!” pravil Arnold Schwarzenegger jako Dutch Schaefer ve filmu Predátor, když poprvé spatřil bez masky příšeru z vesmíru, podle níž dostal celý snímek jméno. Úplně spontánně mi vytanula na mysli, když jsem poprvé spatřil poslední novinku Mercedesu, protože tak nějak se jeho příď jeví. Asi to nelze vnímat jako kompliment, horší ale je, že to je nakonec ten nejmenší z problémů, které tohle auto definují. Je to technická absurdita, špatný vtip a žhavý kandidát na další prodejní fiasko v jednom.

Někteří z našich oddaných čtenářů nám čas od času píší s tím, že sice oceňují naše důkladné a detailní rozbory automobilových novinek, v článcích ale bývá složitější najít to hlavní, pakliže nemají prostor číst si o všem. Nejsme Instagram a nemáme rádi povrchní pohledy na věc, takže to asi hned tak nezměníme, v tomto případě vám ale můžeme nabídnout krátké shrnutí na úvod. Neboť už pár základních údajů ukazuje nesmyslnost nového Mercedesu-AMG CLA 45 s výlučně elektrickým pohonem tak, že opravdu není třeba vědět víc, abyste na beton věděli, že o tento vůz nechcete zavadit ani ošklivou tyčí.

Mercedes tedy přichází s novou generací ostré verze kompaktního ostrého sedanu, v zásadě hot hatche A45 AMG s kufrem, který se dosud prodával s motorem 2,0 turbo o výkonu až 421 koní, a který vážil od 1 660 kg. Nebyl to nikdy žádný atlet brčko, na jeho dobu bychom to ale označili za přijatelný poměr výkonu a hmotnosti, neboť silnější auto v této třídě neexistovalo a konkurenční Audi RS3 sedan s 400 koňmi bylo jen o pár desítek kilo lehčí. Nyní je tu ale nové CLA 45 AMG jako elektromobil, jehož parametry nelze označit za přijatelné ani po pěti pivech.

Bavíme se o autě, které váží nejméně 2 355 kg jako sedan, 2 370 kg jako kombík shooting brake (EU data). Přesto disponuje pouze 94kWh baterií, která je ekvivalentem cca 25litrové nádrže na palivo (benzinové CLA 45 beztak nedostačujících 51 litrů), na rozdíl od skutečné palivové nádrže ji ale budete „šťouchat” elektřinou libovolný čas od cca 40 minut (automobilka minimální na plné dobití neudává, uvádí pouze 22 minut jako minimum na doplnění 70 % kapacity v optimálním rozmezí 10 až 80 % u optimální nabíječky za optimálních podmínek) do klidně desítek hodin.

Co na tom, že tohle aut má až 680 koní, z těch vytřepe tak nanejvýš pár akcelerací na stovku za 3 sekundy a dál nic, protože s daným výkonem, hmotností a kapacitou baterek nezvládne ani dvé ostrá kola na Nordschleife. A k tomu „fejkuje”, co může, aby působilo jako spalovací auto s motorem, který nemá, převodovkou, kterou nemá, a projevy, které přirozeně nevytváří. Opravdu nepotřebuji vědět víc, abych si byl na beton jistý, že s něčím takovým nikdy nechci jezdit - 2,4tunový kompakt jako falešný poník zvládající jeden trik? Nenechte se vysmát.

Pokud si přece jen chcete zkazit den detaily k celé této marnosti, pak vězte, že novinka sází hned na tři elektromotory - jeden vepředu a dva vzadu -, které se starají o kombinovaný výkon až 680 a točivý moment nanejvýš 1 759 Nm. Auto tak zrychluje z 0 na 100 km/h za rovné 3 sekundy a dokáže se rozjet na obligátních 250 km/h standardně, nebo 270 km/h s paketem AMG Dynamic Plus.

Baterie o 94kWh kapacitě má stačit až na 670 km dojezdu u sedanu a 640 u kombíku, to ale asi jen v případě, kdy se povlečete městem a jeho okolím. Dobíjení maximálně 330kW výkonem je vzhledem k parametrům vozu stejně nedostačující jako jeho baterie. A jak už padlo, ohledně možností dobíjení automobilka neuvádí, jaký maximální průměrný výkon dokáže baterie bezpečně využít při skutečně plném dobíjení.

Díky třem motorům auto pracuje s variabilním rozdělováním výkonu mezi přední a zadní osu a jeho vektorováním mezi zadními koly. Auto tím jistě bude pocitově do nějaké chvíle popírat svou extrémní hmotnost, nakonec před ní ale stejně neuteče - snadno víc než 2,5 tuny s vyšší výbavou a polovičním obsazením se postará přinejmenším o extrémní zátěž pro podvozek, brzdy pneumatiky i další díly.

Když jsme u podvozku, vůz používá adaptivní podvozek AMG Ride Control kombinující konvenční ocelové pružinami s třícestným tlumením v režimech Comfort, Sport a AMGForce S+. K dispozici je také šest jízdních režimů AMG Dynamic Select, které upravují odezvu podvozku, řízení, plynového pedálu, elektronické kontroly stability a rekuperace.

Pokud se ptáte, co je to AMGForce S+, neboť to zní jako z Hvězdných válek, pak to trochu jsou Hvězdné války. Jde o další evoluci simulace spalovacího auta, kdy Mercedes nově zapojuje do hry také „aktivní vibrátory sedadel”, kterými simuluje vrnění spalovacího motoru či projevy převodovky, které dál „fejkuje” umělými přerušeními dodávkami výkonu při řazení, které se neodehrává. Automobilka dále hovoří o „originálním zvuku spalovacího motoru”, který je originální asi jako Mona Lisa z hospody Na Růžku. Jde jen o reminiscenci projevu dvoulitrového čtyřválce předchozí generace vozu, který novinka samozřejmě též nemá.

Slabým místem vozu budou nutně brzdy, neboť se nezdá, že by auto nabízelo karbon-keramickou sadu, která by stejně měla s tak enormní hmotností vozu dříve nebo později problémy. Standardně si pak auto musí vystačit s šestipístkovými třmeny a kotouči o průměru 390 mm vpředu a jednopístkovými třmeny s kotouči o průměru 350 mm vzadu. Rekuperace elektromotorů s decelerací pomůže, automobilka ale neuvádí její maximální výkon, tak si raději nedělejme iluze.

Vzhled vozu je nepřesvědčivý sám o sobě, a to zvenčí i zevnitř. Nové CLA není žádný krasavec, a byť prvky verze AMG mu pomáhají, pořád působí jako laciná napodobenina Mercedesů minulosti. Navíc je na sportovní variantu kompaktního sedanu moc vysoké. Světlomety plné hvězd ani tomuto autu nesluší, světelné pásy jakbysmet a cenit lze snad jen upravenou příď s aktivním sáním optimalizujícím chlazení i aerodynamiku. Tu dále vylepšuje elektricky ovládaný zadní spoiler u sedanu i kombíku, oba lze ovládat automaticky i manuálně.

Interiér zůstává tou stejnou lacinou displejovou katastrofou, navíc se kvůli vysoké hmotnosti změnil ve čtyřmístný, zadní prostřední sedadlo neexistuje. A když jsme u praktičnosti, ta je mizerná i optikou zavazadlového prostoru - jen 390 litrů u sedanu a 450 u kombíku? To jsme někde na úrovni Škody Fabia, baterie a spol. si holt vybraly svou daň.

Cenu auta zatím neznáme, aniž bychom se ale chtěli opakovat, znát ji ani nemusíme - toto je technicky tak nepřesvědčivé auto, které nadšenci, jenž by měl po modelu AMG, nedá krom maňáskového divadla vůbec nic, že ho lze stěží akceptovat za jakoukoli cenu. Koho napadlo udělat výkonný sedan v této třídě elektrický? K čemu tím přišel? K 700 kg navíc, omezené použitelnosti, jen vylhanému projevu a charakteru a násobné ztrátě hodnoty?

Spousta věcí v automobilovém světě přestala dávat smysl. Nový elektrický Mercedes-AMG CLA 45 je toho jedním ze symbolů.


Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 1 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 01Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 2 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 02Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 3 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 03Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 4 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 04Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 5 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 05Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 6 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 06Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 7 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 07Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 8 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 08Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 9 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 09Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 10 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 10Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 11 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 11Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 12 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 12Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 13 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 13Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 14 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 14Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 15 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 15Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 16 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 16Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 17 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 17Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 18 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 18Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 19 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 19Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 20 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 20Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 21 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 21Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 22 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 22Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 23 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 23Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 24 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 24Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 25 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 25Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 26 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 26Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 27 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 27Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 28 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 28Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 29 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 29Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 30 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 30Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 31 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 31Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 32 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 32Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 33 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 33Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 34 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 34Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 35 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 35Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 36 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 36Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 37 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 37Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 38 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 38Nejnovější Mercedes je tragikomická 2,4tunová absurdita, která i s pomocí vibrátoru napodobuje auto, jímž není a nebude - 39 - Mercedes-AMG CLA 45 EV 2026 vtip 39
Kéž by byl 1. duben, pak by aspoň žila naděje, že tohle je vážně jen fór. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Miler

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