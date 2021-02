Nejnovější Mercedes je zklamání, nabídka motorů zarmoutila nadšence i „zelené” před 6 hodinami | Petr Prokopec

Nepředpokládáme, že by Němci měli problém tohle auto prodat, při jeho vývoji ale zvolili cestu, jejíž výsledek neohromuje nikoho. Nadšencům chybí jediný zajímavý motor a aktivisté nechápou, že nejde o elektromobil.

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, říká se. A automobilky v souladu s tímto pořekadlem nezřídka jednají. U Mercedesu ale jako by ho neznali, neboť třícípá hvězda učinila předem mnohé pro to, aby premiéru nové třídy C nedoprovázelo nadšení, jako tomu bylo v minulosti. Krátce před debutem totiž potvrdila, že novinka přijde o šestiválcové a osmiválcové motory, a bude tak k mání pouze se čtyřválci, a to i ve verzích AMG. Současně navíc ústy technického šéfa modelu řekla, že vůz nedostane ani elektrický pohon. Rázem jsme tu tak měli vůz, který budil rozpaky ještě dříve, než z něj zmizela kamufláž.

Nyní je Céčko oficiálně venku a reakce jsou rozpačité. Co se vzhledu týče, problémem může být leda neoriginalita, neboť vůz zcela nepokrytě čerpá inspiraci z třídy E, od níž převzal příď, vzadu zase odkazuje spíše na třídu S. Vše je ale rozumně sladěno a rozhodně nebudete mít pocit, že z různých úhlů koukáte na různá auta. Problémem však může být, že Céčko náhle nemá nic vlastního, čím by publikum mohlo okouzlit. Navíc kvůli jednotvárnosti designu, který byl svého času vyčítán Audi, řada lidí ani nepozná, zda kouká na novou třídu C či třeba na Mercedes CLA nebo sedan třídy A.

Pokud se podíváme do motorového prostoru, skutečně zde nic většího než dvoulitr nenajdete. Základ nabídky netvoří ani to, varianty C180, C200 a C200 4Matic pohání přeplňovaná jedna-pětka produkující 170 či 204 koní. Výkon to pochopitelně není zanedbatelný, navíc jej zvyšuje integrovaný startér-generátor o dodatečných 15 kW a především 200 Nm. Ovšem stále to znamená, že si kupujete Mercedes střední třídy s jedna-pětkou.

Pokud se s tím nehodláte smířit, lze zamířit o chlup výše ke zmiňovanému dvoulitru. I ten se dočkal mild-hybridní kůry, a tedy oněch extra 15 kW a 200 Nm, sám o sobě pak pod kapotou verzí C300 a C300 4Matic produkuje 258 koní, s nimiž je možné zvládnout stovku za rovných 6 sekund. Nejvyšší rychlost pak zůstává omezena na 250 km/h, zatímco v případě slabších variant se k této metě jen přiblížíte. Spotřeba se přitom u nejvýkonnějších čtyřválců pohybuje mezi 6,6 a 7,9 litry na sto kilometrů.

Vrcholnou variantou se tedy nakonec stává dieselové provedení C300d, které používá rovněž dvoulitrovou jednotku. Ta byla naladěna na 265 koní a rovněž spoléhá na elektrickou podporu. Stovku tak zvládne za 5,7 sekundy, respektive o desetinu hůře, pokud místo sedanu zvolíte kombík. Mimo to se v nabídce objeví i slabší provedení C220d, jehož dvoulitr dává k dobru 200 koní a s pomocí elektrického dopingu zvládá stovku za 7,3 s, přičemž si řekne o 4,9 až 5,8 l/100 km.

Motory, jež dorazí v první vlně, tím máme probrané. V rámci druhé ale skutečně nelze očekávat objemnější jednotky, místo nich dorazí plug-in hybridy. U nich se počítá s dodatečnými 95 kW a bateriemi o kapacitě 25,4 kWh, jež mají vystačit na 100 kilometrů lokálního bezemisního dojezdu. V té chvíli je nicméně maximálka omezena na 140 km/h. Dá se ale předpokládat, že pokud chcete jízdu bez spalovacího motoru maximalizovat, nad stovku se víceméně nesmíte pouštět. Nic dalšího nebude - šestiválce, osmiválce, elektromotor, s ničím takovým se pro nové Céčko nepočítá.

Tím už motorový prostor opustíme a zamíříme do kabiny, která pochopitelně profituje z toho, že nové Céčko je o 6,35 centimetru delší a o 1 cm širší než předchůdce. Zároveň také počítá s rozvorem delším o 2,54 cm, což znamená, že jakkoliv výška klesla o 1 cm, stále máte více místa na obou řadách sedadel, a to víceméně v jakémkoliv ohledu. Vpředu se totiž zvětšil prostor v oblasti loktů a ramen o 2,54 cm, zatímco vzadu mají pasažéři o 2 cm více místa pro nohy a o 1,5 cm pro hlavu.

Co se zavazadelníku týče, ten u sedanu i nadále pobere 455 litrů jako u předchozí generace. Kombík nicméně přišel o výraznou nákladovou hranu, což prodloužilo délku podlahy o 63 mm na 1 043. Zároveň díky tomu vzrostl o 30 litrů celkový objem, a to na 490 litrů při vzpřímených zadních sedadlech, respektive na 1 510 litrů po jejich poklopení. Tedy u mild-hybridních variant, s chystanými plug-in hybridy kapacita kvůli bateriím má klesnout na maximálně 1 375 litrů.

Zpět ale do přední části vozu, kde je jasně patrná inspirace novou třídou S. Také v tomto případě je totiž možné počítat s rozměrným 30,2centimetrovým displejem orientovaným na výšku, na který se přesunula většina ovládacích prvků. Vůči vlajkové lodi značky ale došlo na menší odklon, obrazovka je nakloněna v úhlu 12 stupňů směrem k řidiči. Je více než jisté, že u třídy C se za multifunkční volant posadí majitel, jehož místo je v případě třídy S spíše vzadu.

Kromě centrální obrazovky nechybí již standardní 12,3palcový přístrojový štít, zatímco operační systém multimédií počítá s nejnovější generací technologie MBUX. Mnohá modernizace tak již půjde realizovat online. Zda to ale stačí na zaplašení zklamání z jakési cesty středem, je otázkou - nad autem nyní ohrnují nos jak nadšenci do aut, pro které Céčko nenabízí žádný zajímavý motor, tak ti zeleně smýšlející, kteří kroutí hlavou nad novinkou z února 2021 bez elektrického pohonu, která nabídne dokonce jen diesel. Jak si auto povede prodejně, uvidíme ještě letos, kdy nová třída C dorazí do prodeje. Na ceny je tedy v tuto chvíli ještě brzy.

Nová třída C se dočkala pohledného zevnějšku i poměrně futuristicky působícího interiéru. Pro řadu lidí však bude zklamáním motorový prostor, kde se již nic jiného než čtyřválce neobjeví. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec