Nejnovější Mercedes nevypadá jako z pouti jen uvnitř, jeho příď i záď zvedají obočí ještě víc před 6 hodinami | Petr Prokopec

Zatímco dřív se lacinými kejklemi pokoušela zabodovat laciná asijská produkce, teď se o totéž pokouší evropští výrobci. Jen jim ještě nedošlo, že bez faktické láce to nejspíš nepůjde, ostatně nevíme, čí jiným by Mercedes Vision V chtěl zaujmout.

Před zhruba dvěma dekádami byla MPV určené hlavně rodinám, po které byl větší počet sedaček či obrovský zavazadelník prioritou. Postupem času se však preference zákazníků začaly měnit a místo MPV začali lidé víc vyhledávat SUV. S těmi sice byla spojena nižší praktičnost, na druhé straně tu ale bylo víc stylu - v SUV si mnozí připadají jako dobrodruzi, ne jako otcové rodin bez životní perspektivy, i když se jejich životní realita nemění. Empévéčkům tak lidem začali stále více ukazovat záda, až z některých trhů téměř zcela zmizela.

Posledních pár let o sobě ale tyto vozy znovu začínají dávat víc vědět, na rodiny už ale primárně necílí. Spíše se pokouší být velmi prostornou náhradou za luxusní limuzíny. Novinky jako Zeekr 009 Grand Collector Edition totiž spojují velký vnitřní prostor s mimořádným komfortem a opulencí. Zájem o ně je především v Číně, načež se vlastně nemůžeme ani divit Mercedesu, že svůj koncept Vision V odhalil na právě probíhajícím autosalonu v Šanghaji. A v souladu s premiérou v Říši středu pak vlastně není až tak překvapivé, že novinka je pro Evropana až nepříjemně pouťová.

Koncept stojí na platformě VAN.EA, tedy na architektuře zasvěcené elektrickému pohonu. Ta disponuje 800voltovým okruhem kvůli rychlejšímu dobíjení, na konkrétní technická data si ovšem musíme počkat. Prozatím je známo pouze to, že platforma umožní zástavbu jednoho či dvou pohonných jednotek, přičemž baterie neupřesněné kapacity mají nabídnout dojezd do 500 km. To není zrovna obrovská porce, vypočítána je však alespoň dle cyklu WLTP. Reálně lze bude možné u vozů využívajících tuto architekturu počítat aspoň s polovičním akčním rádiem, pokud se nebudete pouštět do větších neplech.

Jak moc klientelu takové vlastnosti osloví, je otázkou, pro auta najíždějící miliony kilometrů jako letištní transportéry to nebude to pravé ořechové. Spíš než techniku ale chceme probrat vzhled, který je velmi kontroverzní. Zvenčí totiž Vision V chvílemi působí jako ilustrace, ovšem nikoli taková, která by vás dostala do kolen. Zejména při pohledu na čelní masku, kdy jednotlivé „žábry“ nejsou tvořeny chromovými proužky, nýbrž diodami, se totiž zdá, že tu máme spíše karikaturu na Mercedes než skutečný Mercedes. Zadní světelný rámeček tvořený 450 LEDkovými žábrami je pak také slušnou pěstí na oko.

Uvnitř se třícípá hvězda snaží oslnit hlavně pomocí prosklených schránek, které jsou jak součástí středové konzole, tak i dveřních panelů. Vzadu se pak v jedné z nich skrývají i skleněné figurky na šachy, to zřejmě pro případ, že by klientelu nelákaly videohry, které si mohou užít na 65palcové obrazovce. Ta se vysouvá z podlahy a je součástí dělicí přepážky mezi předními sedadly a zadním VIP prostorem - onen panel přitom mimochodem je rovněž prosklený a umožní vám tak neustálý dohled nad řidičem a případnou ochrankou.

Německá automobilka obrazovku doplnila sedmi projektory, které mohou divácký zážitek posunout na vyšší úroveň - k projekci jsou totiž využívána i boční okna. Přihoďte k tomu ještě audiosystém se 42 reproduktory a rázem vám i soukromé kino bude připadat příliš nudné. Tento dojem pak ještě umocní futuristicky působící sedadla, která lze elektronicky přeměnit na lůžko. Čalouněny jsou přitom kombinací kůže Nappa a hedvábí, luxusu tedy bylo učiněno zadost ve všech možných ohledech.

Mercedes naznačuje, že mnoho prvků konceptu se u chystané třídy V, která dorazí příští rok, stane realitou. Říkáme si ovšem, že mimo Čínu asi jen stěží zabodují, na tohle je Evropě málokdo zvědavý. V případě Číny je pak otázkou, na kolik si automobilka bude hlavně vrcholné verze cenit. Při pohledu na klesající registrace kdysi úspěšných Němců máme pocit, že pokud nebudou schopni cenově konkurovat místním výrobcům, jejich šance na vzepětí nejsou velké. Je to velká změna oproti minulosti, kdy se naopak publiku musely podbízet asijské značky - pouťovými prvky i nízkými cenami.

Mercedes Vision V vypadá jako německá rekvizita pro natáčení klipu k písni Přijela pouť od Karla Gotta. Jak moc osloví čínské publikum, je otázkou, v Evropě ale podobný kýč může bodovat snad jen velmi okrajově. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.