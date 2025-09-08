Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit

Zdá se, že designér tohoto modelu je velkým fanouškem seriálu Prasátko Peppa, neboť tak nějak vůz vypadá. Budete marně hledat úhel, ze kterého by vypadal dobře, to je ale nakonec ten menší problém. Jeho technická podstata je ještě větší katastrofa.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit

před 10 hodinami | Petr Miler

Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit

/

Foto: Mercedes-Benz

Zdá se, že designér tohoto modelu je velkým fanouškem seriálu Prasátko Peppa, neboť tak nějak vůz vypadá. Budete marně hledat úhel, ze kterého by vypadal dobře, to je ale nakonec ten menší problém. Jeho technická podstata je ještě větší katastrofa.

Nemůžete říct, že jsme vás nevarovali. Už na přelomu minulého pracovního týdne a právě skončivšího víkendu jsme vám ukázali uniklé fotky nového Mercedesu GLC, které působily poněkud nevěrohodně. Jedním dechem jsme ale mohli stoprocentně garantovat jejich autenticitu, jakkoli neuvěřitelnou se mohla zdát.

Tahle automobilka totiž ještě víc než většina jiných narazila se svými elektrickými plány a nyní dokonce bojuje proti nařizování těchto aut. Podle svých vlastních slov přišla na to, že problémem modelů EQ je vedle elektrického pohonu také jejich design, který není dostatečně atraktivní, tedy pardon, předběhl svou dobu. Ať už tomu ale budeme říkat jakkoli, člověk by po takovém nezdaru čekal razantní změnu v obou ohledech, nedočkal se ale jediné.

Mercedes tedy místo toho, aby do elektrických aut z velké části zapíchl vidle a vrátil se k tomu, co zákazníci chtějí, přišel s autem, které podle něj řeší všechny argumenty proti elektrické mobilitě. Očekávali jsme tedy aspoň změnu přístupu k designu, která skutečně dorazila, v jeho případě se ale automobilka od jedné zdi odrazila k druhé - místo přehnaně futuristického stroje stvořila na jakousi klasiku říznutou modernou. Výsledkem je ale něco, co v principu není nepodobné íránským autům stvořeným v třetí dekádě nového milénia na základech Peugeotů z 90. let - bizarní mix starých a nový prvků.

Auto tak vlastně působí jako podivný facelift dosavadního GLC, který dostal nová světla a novou masku chladiče. A už to stačí k tomu, aby působil trochu nevzhledně. Zejména ona obří maska s neméně obří třícípou hvězdou podsvícená 942 LED (skutečně, to není hyperbola) je jeden obří bizár, ani nenápaditá světla plná odkazů na logo značky ale oko netěší. A to samé platí o interiéru, který jsme též probírali. Pokud se Mercedes chce dál profilovat jako prémiová automobilka sázející na luxus a kvalitu, stěží toho dosáhne, když téměř celý interiér promění v jeden velký svítící displej. Je to laciné, kýčovité a dál nic.

Ještě se dá věřit, že kabina nového GLC nebude působit úplně tristně ve vysokých specifikacích, které si pohrají aspoň s tím málem detailů, jež nejsou digitální, a samotný displej bude jednotlivý „hyperscreen” s úhlopříčkou skoro 1 metr. Snadno většina reálně prodaných aut ale dostane jednu z levnějších alternativ, která spolu s víc odbytým zbytkem lacinost celého řešení jen umocní.

Největším problémem auta ale podle nás není ani jeho design, ani jeho kabina, ale technická podstata. Vůz s rozvozem prodlouženým na 2 972 mm (+8 cm oproti dosavadnímu GLC) slibuje víc místa pro cestující i zavazadla, když 570 litrů prostoru je k dispozici vzadu a 128litrů vpředu. Už přítomnost předního „kufru” ale potvrzuje, že tohle auto bude zpočátku skutečně jen elektrické. A navzdory nápisům v místě registračních značek si dál bude říkat „GLC with EQ Technology”.

Větší velikost s elektrickým pohonem pak vystřelí hmotnost vozu do stratosféry. Je to pro Mercedes tak citlivý údaj, že jej odmítá zveřejnit i na přímý dotaz, odhadujeme ale, že méně než 2,5 tuny auto vážit nebude. Spojte si to s baterií o kapacitě jen 94 kWh (ekvivalent asi 24 litrů nafty v dnešních dieselových verzích) a faktem, že novinka bude uvedena na trh zatím jen verzí GLC 400 4matic s výkonem 483 koní, a máte před sebou hodně problematický balíček z hlediska použitelnosti.

Kdyby automobilka aspoň slibovala opravdu rychlé nabíjení, které sice reálně nebude praktikované kvůli tomu, že po megawattech se elektřina nikde „tankovat” hned tak nebude, dalo by se věřit aspoň tomu, že možná jednou půjde o funkční řešení. Nabíjecím maximem ale bude 330 kW, což je vtip oproti tankování benzinu nebo nafty, navíc ani tato možnost nebude reálně k dispozici téměř nikde. Informace o papírovém dojezdu přes 700 km je pak vyloženou fantasmagorií, auto by muselo jezdit s ekvivalentem asi 3,5litrové spotřeby nafty na 100 km. Na tempomat šedesátkou možná, ale kdo tak jezdí?

Dodejme, že zákazníci si budou muset k novému GLC poručit také vzduchový podvozek Airmatic, aktivní řízení zadní nápravy a inteligentní odpružení, které má výrazně zlepšovat komfort. Tento systém také sleduje silnici a mapové podklady, aby reagoval na blížící se nerovnosti a měnící se charakter silnice. Zlepšena také byla rekuperace kinetické energie, která zvládá až 300 kW, zrovna při úsporné jízdě vám ale bude prakticky k ničemu.

Nedokážeme si představit, jak by takto koncipovaný vůz mohl být dlouhodobě úspěšný, ale dejme mu šanci. Leccos o jeho možnostech prozradí i ceny, které automobilka zveřejní až blíže momentu reálného uvedení na trh. Ani ten ale zatím není přesně znám.


Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 1 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 01Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 2 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 02Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 3 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 03Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 4 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 04Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 5 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 05Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 6 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 06Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 7 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 07Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 8 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 08Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 9 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 09Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 10 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 10Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 11 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 11Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 12 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 12Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 13 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 13Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 14 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 14Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 15 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 15Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 16 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 16Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 17 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 17Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 18 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 18Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 19 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 19Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 20 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 20Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 21 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 21Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 22 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 22Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 23 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 23Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 24 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 24Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 25 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 25Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 26 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 26Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 27 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 27Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 28 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 28Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 29 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 29Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 30 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 30Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 31 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 31Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 32 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 32Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 33 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 33Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 34 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 34Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 35 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 35Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 36 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 36Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 37 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 37Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 38 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 38Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 39 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 39Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 40 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 40Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 41 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 41Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 42 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 42Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 43 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 43Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 44 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 44Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 45 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 45Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 46 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 46Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 47 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 47Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit - 48 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 48
Třeba se vám tohle auto líbí, nám ne. Vizuálně neláká, interiér je šitý na míru čínskému vkusu a technika míří zcela mimo terč. Hit? Podle nás stěží. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše