Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit
Petr MilerZdá se, že designér tohoto modelu je velkým fanouškem seriálu Prasátko Peppa, neboť tak nějak vůz vypadá. Budete marně hledat úhel, ze kterého by vypadal dobře, to je ale nakonec ten menší problém. Jeho technická podstata je ještě větší katastrofa.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nejnovější Mercedes ukazuje, v jak hrozivém stavu značka je. Plné odhalení ho nečiní o nic lákavějším, hmotnost auta firma odmítá zveřejnit
před 10 hodinami | Petr Miler
Zdá se, že designér tohoto modelu je velkým fanouškem seriálu Prasátko Peppa, neboť tak nějak vůz vypadá. Budete marně hledat úhel, ze kterého by vypadal dobře, to je ale nakonec ten menší problém. Jeho technická podstata je ještě větší katastrofa.
Nemůžete říct, že jsme vás nevarovali. Už na přelomu minulého pracovního týdne a právě skončivšího víkendu jsme vám ukázali uniklé fotky nového Mercedesu GLC, které působily poněkud nevěrohodně. Jedním dechem jsme ale mohli stoprocentně garantovat jejich autenticitu, jakkoli neuvěřitelnou se mohla zdát.
Tahle automobilka totiž ještě víc než většina jiných narazila se svými elektrickými plány a nyní dokonce bojuje proti nařizování těchto aut. Podle svých vlastních slov přišla na to, že problémem modelů EQ je vedle elektrického pohonu také jejich design, který není dostatečně atraktivní, tedy pardon, předběhl svou dobu. Ať už tomu ale budeme říkat jakkoli, člověk by po takovém nezdaru čekal razantní změnu v obou ohledech, nedočkal se ale jediné.
Mercedes tedy místo toho, aby do elektrických aut z velké části zapíchl vidle a vrátil se k tomu, co zákazníci chtějí, přišel s autem, které podle něj řeší všechny argumenty proti elektrické mobilitě. Očekávali jsme tedy aspoň změnu přístupu k designu, která skutečně dorazila, v jeho případě se ale automobilka od jedné zdi odrazila k druhé - místo přehnaně futuristického stroje stvořila na jakousi klasiku říznutou modernou. Výsledkem je ale něco, co v principu není nepodobné íránským autům stvořeným v třetí dekádě nového milénia na základech Peugeotů z 90. let - bizarní mix starých a nový prvků.
Auto tak vlastně působí jako podivný facelift dosavadního GLC, který dostal nová světla a novou masku chladiče. A už to stačí k tomu, aby působil trochu nevzhledně. Zejména ona obří maska s neméně obří třícípou hvězdou podsvícená 942 LED (skutečně, to není hyperbola) je jeden obří bizár, ani nenápaditá světla plná odkazů na logo značky ale oko netěší. A to samé platí o interiéru, který jsme též probírali. Pokud se Mercedes chce dál profilovat jako prémiová automobilka sázející na luxus a kvalitu, stěží toho dosáhne, když téměř celý interiér promění v jeden velký svítící displej. Je to laciné, kýčovité a dál nic.
Ještě se dá věřit, že kabina nového GLC nebude působit úplně tristně ve vysokých specifikacích, které si pohrají aspoň s tím málem detailů, jež nejsou digitální, a samotný displej bude jednotlivý „hyperscreen” s úhlopříčkou skoro 1 metr. Snadno většina reálně prodaných aut ale dostane jednu z levnějších alternativ, která spolu s víc odbytým zbytkem lacinost celého řešení jen umocní.
Největším problémem auta ale podle nás není ani jeho design, ani jeho kabina, ale technická podstata. Vůz s rozvozem prodlouženým na 2 972 mm (+8 cm oproti dosavadnímu GLC) slibuje víc místa pro cestující i zavazadla, když 570 litrů prostoru je k dispozici vzadu a 128litrů vpředu. Už přítomnost předního „kufru” ale potvrzuje, že tohle auto bude zpočátku skutečně jen elektrické. A navzdory nápisům v místě registračních značek si dál bude říkat „GLC with EQ Technology”.
Větší velikost s elektrickým pohonem pak vystřelí hmotnost vozu do stratosféry. Je to pro Mercedes tak citlivý údaj, že jej odmítá zveřejnit i na přímý dotaz, odhadujeme ale, že méně než 2,5 tuny auto vážit nebude. Spojte si to s baterií o kapacitě jen 94 kWh (ekvivalent asi 24 litrů nafty v dnešních dieselových verzích) a faktem, že novinka bude uvedena na trh zatím jen verzí GLC 400 4matic s výkonem 483 koní, a máte před sebou hodně problematický balíček z hlediska použitelnosti.
Kdyby automobilka aspoň slibovala opravdu rychlé nabíjení, které sice reálně nebude praktikované kvůli tomu, že po megawattech se elektřina nikde „tankovat” hned tak nebude, dalo by se věřit aspoň tomu, že možná jednou půjde o funkční řešení. Nabíjecím maximem ale bude 330 kW, což je vtip oproti tankování benzinu nebo nafty, navíc ani tato možnost nebude reálně k dispozici téměř nikde. Informace o papírovém dojezdu přes 700 km je pak vyloženou fantasmagorií, auto by muselo jezdit s ekvivalentem asi 3,5litrové spotřeby nafty na 100 km. Na tempomat šedesátkou možná, ale kdo tak jezdí?
Dodejme, že zákazníci si budou muset k novému GLC poručit také vzduchový podvozek Airmatic, aktivní řízení zadní nápravy a inteligentní odpružení, které má výrazně zlepšovat komfort. Tento systém také sleduje silnici a mapové podklady, aby reagoval na blížící se nerovnosti a měnící se charakter silnice. Zlepšena také byla rekuperace kinetické energie, která zvládá až 300 kW, zrovna při úsporné jízdě vám ale bude prakticky k ničemu.
Nedokážeme si představit, jak by takto koncipovaný vůz mohl být dlouhodobě úspěšný, ale dejme mu šanci. Leccos o jeho možnostech prozradí i ceny, které automobilka zveřejní až blíže momentu reálného uvedení na trh. Ani ten ale zatím není přesně znám.
Třeba se vám tohle auto líbí, nám ne. Vizuálně neláká, interiér je šitý na míru čínskému vkusu a technika míří zcela mimo terč. Hit? Podle nás stěží. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
Bleskovky
- Mercedes začal odhalovat novou třídu C, devastace jednoho modelu za den mu zjevně nestačí
před 5 hodinami
- Řidič elektromobilu dostal pokutu za příliš hlučný výfuk, i to je v roce 2025 možné. Policista o tom odmítal diskutovat
včera
- Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly
6.9.2025
Nejčtenější články
- Rozklad Lotusu pokračuje. Nový šéf po čtyřech měsících skončil, ten předchozí nevydržel ani rok
9.8.2025
- Bílá vrána za miliardu: Jediná takto továrně lakovaná ikona Ferrari je na prodej, ani 999 milionů na ni vážně stačit nebude
9.8.2025
- První test už to říká naplno: Tohle nové Audi je horší než jeho předchůdce
9.8.2025
- Někdo zavřel vzácné Lamborghini na 40 let do obýváku. Museli mu probourat cestu ven zdí, aby ho mohl prodat za 42 milionů
9.8.2025
- Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije
9.8.2025
Živá témata na fóru
- Řidiči, co to mají v ruce... 09.08. 16:29 - řidičBOB
- Onboard videa 09.08. 16:14 - řidičBOB
- Americké vozy a vše kolem nich 09.08. 14:55 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 09.08. 14:35 - pavproch
- Mercedes - auto pro masy 09.08. 11:07 - M.Z.
- Policejní kontroly a měření 09.08. 10:51 - bojler
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 09.07. 20:06 - řidičBOB
- whitelist & blacklist 09.06. 19:05 - Zajda