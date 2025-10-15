Nejnovější Mercedes vypadá konečně dobře, přesto odhaluje hlubší problém designu automobilky
Petr ProkopecTohle auto vypadá jako Batmobil, stroje filmových záporáků nebo slavné automobily z éry art deco. A jako takové dělá o poznání lepší dojem než na první upoutávce, která zdůrazňovala jeho kýčovitou masku. Jenže chybí mu jakákoli invence, jen opakuje dávné nápady v modernější formě.
O čem jsme včera mohli mluvit jen v náznacích, to dnes můžeme probrat do polsedního detaily. Mercedes-Benz totiž oficiálně odhalil svou poslední novinku, koncept Vision Iconic, který navazuje na už skoro 10 let staré studie Maybachu. Pod tímto logem se v roce 2016 objevilo nejprve kupé, než rok na to dorazil také kabriolet. Třícípá hvězda oběma verzím dodala elektrický pohon, který produkoval 748 koní. S těmi se zmíněná dvojice dostala na stovku za necelé 4 sekundy, zatímco dojezd byl hlavně díky aerodynamice vyčíslen na 322 km.
Vision Iconic už počítá pouze s pevnou střechou, s níž navíc páruje emblém nejstarší automobilky světa. A to je pro něj vlastně docela problém. Mercedes totiž z nějakého důvodu dospěl k názoru, že podsvícená čelní maska Iconic Grille poprvé představená na novém elektrickém GLC je cosi úchvatného, a proto ji hodlá naroubovat pomalu na celé své budoucí portfolio. Že se nelíbí nikomu mimo továrnu (a možná ani tam ne, jen se o tom nesmí mluvit...), vedení značky evidentně nebere v potaz, stejně téměř do skonání ignorovalo odpor k elektromobilitě.
Z nového konceptu je jasně patrné, že podsvícená maska je jedním z největších kýčů, na které dnes můžete narazit. Sám o sobě jinak Vision Iconic nevypadá vůbec špatně. Byť je třeba dodat, že oproti dvojici Maybachu se toho mnoho nezměnilo - pouze přibyly „žábry“ za předními koly. Jinak tu ovšem máme velmi dlouhou příď, na kterou navazuje dozadu posunutá kabina zakončená výrazně se svažujícím víkem zavazadelníku. Ve srovnání s Maybachem pak Mercedes o trochu zkrátil záď.
Koncept díky tomu vypadá přitažlivěji, ovšem pouze ve chvílích, kdy jej obejdete z jedné strany okolo zádě na druhou. Jakmile se zadíváte na příď, hrozí vám vážně poškození zraku, a to právě kvůli svítící masce. Ta je kontraproduktivní hned ze dvou důvodů, kdy prvním je ona kýčovitost a pouťovost. Kromě toho ovšem z novinky dělá tak trochu restomod, tedy vůz, který vzniknul již před mnoha dekádami, ovšem nyní se jej chopila tuningová firma, aby jej trochu zmodernizovala.
Novinka tedy, ač se nám zamlouvá, odhaluje hlubší problém designu automobilky - Mercedesu jako by došla invence a jediné, čím dokáže vzbudit sympatie, je opakování starých nápadů. Značka tedy na jednu stranu Vision Iconic prezentuje jako futuristický koncept, ovšem spíše než co jiného představuje návrat v čase skoro o 100 let zpět, akorát oprášený do moderní podob. To je docela smutná vizitka, která by pro vedení měla být budíčkem. Pokud se totiž nevzpamatuje a nepřijde s něčím skutečně novým a líbivým současně, může její propad dál pokračovat.
Přesunout se můžeme do kabiny, která dost možná na první pohled připomene ponorku kapitána Nema. Volant totiž působí spíše jako kormidlo, přičemž značka jej doprovodila průhlednou palubní deskou ve tvaru vzducholodi Zeppelin. Sedadla jsou pak potažena modrým sametem, na který navazuje ručně vykládaná podlaha. Nádech moderny pak přináší prostřední část palubky zahrnující čtveřici hodinek, z nichž jedny slouží i jako virtuální asistentka. S digitalizací je spojen i přístrojový štít.
S ohledem na dosavadní směřování Mercedesu asi nepřekvapí elektrický pohon, přičemž dle značky karoserie počítá se speciální fotovoltaickou vrstvou. Díky tomu vám tato mobilní solární elektrárna má vygenerovat za rok energii až na 12 tisíc kilometrů, pochopitelně za ideálních podmínek jak ze strany parkování vozu (v garáži to nepůjde...), tak ze strany stylu jízdy (rychle to také nepůjde).
Zda se koncept, který navíc dostal do vínku střešní LiDAR, jenž má zajistit autonomní řízení úrovně SAE4, dostane do výroby, není jisté. Mercedes sice na počátku letošního roku registracemi na patentovém úřadu naznačil, že zvažuje opětovné představení dvoudveřových derivátů třídy S ve verzích Maybach a AMG, ovšem to stále není 100procentní oficiální potvrzení. Uvidíme tedy, jak se situace vyvine v dalších měsících. S ohledem na onu kýčovitou příď ale doufáme přinejmenším v podstatné dílčí změny.
Vision Iconic nevypadá špatně, tedy až na kýčovitou čelní masku. Problémem je u něj ale hlavně to, že podobná auta již značka představila v letech 2016 a 2017 a prakticky všechny nápady pochází z historie automobilky. Nyní tedy vykrádá sebe sama, jako by jí docházela invence. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
