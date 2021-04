Nejnovější Mercedes způsobuje Tesle špatné spaní, aniž by se vůbec začal prodávat před 4 hodinami | Petr Prokopec

Ještě se vlastně ani kompletně neodhalil, natož aby se dostal do prodeje, přesto může lidem z Fremontu způsobovat těžké spaní. Třícípá hvězda totiž mimo jiné poráží Teslu její vlast ní zbraní, dojezdem na nabití.

Tesla Model S přišla na trh již v roce 2012. Od té doby těžila zejména z toho, že neměla žádného pořádného konkurenta - vyrábět podobné elektrické auto bylo a je značně ztrátové a tradiční automobilky si nemohly dovolit negativní bilanci kompenzovat prodejem akcií a emisních povolenek. Jejich vozy tak vypadaly třeba jako Peugeot iOn, které měly k přitažlivým modelům opravdu daleko.

Jenže časy se změnily. Automobilky dnes musí za nízké flotilové emise bojovat pod hrozbou podstatně větších pokut, a tak se jim investice do elektrické mobility vyplatí oklikou více, i když o ziskový byznys dál nejde a zájem zákazníků je velmi omezený. Jsou tedy postaveny před rozhodnutí, že buď budou platit obrovské pokuty či se jim vyhýbat nepřímým dotováním firem jako Tesla, nebo ty samé peníze nacpou do prodejů vlastních, atraktivnějších elektromobilů. Není pak divu, že stále více volí to druhé.

Zatímco před devíti léty měla tedy Tesla ring prakticky volný, momentálně má mnohem více důvodů k obavám. Dokládá to i nový Mercedes EQS, o němž automobilka řekla ještě více a s jeho předprodukční verzí se svezli naši kolegové z Autocaru.

Britové novinku téměř bezmezně chválí, nadšeni jsou z designu, vnitřního prostoru i hnacího ústrojí. Vůz jako vůbec první třícípá hvězda dostal do vínku zcela novou platformu Electric Vehicle Architecture (EVA), která byla od počátku koncipována jen pro elektrický pohon. Z velké části je postavena z hliníku, ze kterého je rovněž karoserie, na hmotnosti se spíše projevuje to, že jde o elektromobil. EQS tak má vážit více než 2,5 tuny.

Pohled na další data tuto hmotnost vysvětluje. S délkou 5 210 milimetrů je EQS jen o chlup kratší než prodloužená třída S. Rozvorem 3 200 mm ji nicméně překonává, navíc disponuje i plochou podlahou nenarušenou centrálním tunelem. Zákazníci tedy mohou počítat s bezprecedentním místem, stejně jako s vysoce kvalitními materiály. A zaručena by také měla být vysoká úroveň kvality, kterou by Mercedes měl Teslu s lehkostí překonat.

Vůz na trh dorazí ve dvou variantách EQS 400 a EQS 580, kdy první zmíněná dostane do vínku jeden elektromotor roztáčející zadní kola, 334 koní a baterie o kapacitě 90 kWh. Druhá pak bude disponovat dvěma agregáty a tedy pohonem všech kol, stejně jako 523 koňmi a kapacitou 107,8 kWh. S ní měl vůz původně urazit zhruba 700 km na jeden zátah, aktuálně však Němci počítají se 770kilometrovým dojezdem. Teslu tak poráží na jejím vlastním písečku.

V tomto ohledu asi fanoušci americké automobilky namítnou, že třímotorová varianta Plaid by měla zvládnout dokonce přes 800 km. Nicméně prozatím jde pouze o nenaplněný slib značky, který by se realitou měl stát až v roce 2022. A to jen za předpokladu, že nové baterie 4680 budou skutečně tak revoluční, jak automobilka tvrdí. Prozatím tak lze za její vrchol brát Model S Long Range Plus, který se svými bateriemi o kapacitě 103,892 kWh zvládne maximálně 663 km.

Třícípá hvězda tak má sice na svém kontě o trochu kilowatthodin více, to však nic nemění na vyšší efektivitě, jíž dosahuje. Stejně tak hodlá posádku zaplavit větším komfortem, neboť dle Britů se negativně neprojevuje ani použití 21palcových kol se zimními pneumatikami. Hluk od vozovky je velmi dobře utlumen a i příčné nerovnosti maximálně lehce pocítíte, ovšem vaše uši o nich vědět nebudou. Díky prvotřídní aerodynamice pak dovnitř neproniká ani větrný hluk.

Zaujme i Hyperscreen, tedy palubní deska tvořená jedním velkým proskleným panelem, za kterým se skrývá hned trojice rozměrných displejů. Jednou věcí je ovšem vzhled, druhou pak funkčnost. A právě ve druhém ohledu měla Tesla náskok před konkurencí a dost možná jej i nadále má. To ovšem dříve než po zahájení prodeje EQS nezjistíme, přičemž Mercedes zatím svou novinku ani plně neodhalil, natož aby s ní zamířil do showroomů.

Lze pak už jen dodat, že EQS 580 zvládne stovku za méně než 5 sekund a jeho maximálka by měla činit 210 km/h. V případě dynamiky tedy sice Teslu neporazí, to ale nejspíše majitelům vadit nebude. Spíše ocení čtyři řidičské režimy Electric, Comfort, Sport a Individual, kdy první zmíněný umožní zvládnout většinu jízdy i jen s pomocí jednoho pedálu. V rámci rekuperace totiž vůz zvládá čerpat až 293 kW a tudíž se poměrně dlouho obejít i bez klasických brzd.

Němci ukázali chystaný EQS především zevnitř, kde se pyšní třemi displeji tvořícími palubní desku Hyperscreen. Exteriér zůstává spíše záhadou, jakkoliv již víme, že chlubit se bude prvotřídní aerodynamikou a také díky ní relativně dlouhým dojezdem na nabití. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, Autocar

Petr Prokopec