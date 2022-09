Nejnovější Mercedes zaskočil svými cenami i Němce, horší techniku nabízí o stovky tisíc dráž před 5 hodinami | Petr Prokopec

Ne snad, že by v dnešní době něco zlevňovalo, přijít ale po zdraženích předchozí evoluce téhož modelu s novinkou, která je ještě podstatně dražší a přitom nabízí mnohem plebejštější techniku, to je skutečně na pováženou.

Pokud jste v loňském roce vyrazili do showroomu Mercedesu s cílem pořídit model GLC, pak jste mohli volit mezi verzemi osazenými dvoulitrovým čtyřválcem, třílitrovým šestiválcem a čtyřlitrovým osmiválcem. V mezičase nicméně třícípá hvězda představila novou generaci tohoto SUV, stejně jako svou strategii pro příští léta. Ta konzervativní příznivce značky asi příliš nepotěší, neboť z někdejšího gigantu prodávajícího více než dva miliony vozů ročně zbude o poznání menší firma, to plánuje i samo vedení. Němci se totiž chtějí zaměřit na elektrifikaci, v důsledku čehož svou nabídku zeštíhlí pouze na drahá či ještě dražší auta.

GLC jako takové tedy sice zůstává v nabídce zachováno, jeho nové provedení ale opravdu nemá čím nadchnout. K dispozici jsou pouze verze GLC200 4Matic, GLC220d 4Matic a GLC300 4Matic, u nichž již nic jiného než dvoulitrový čtyřválec nečekejte - motory R6 či V6 i V8 jsou pryč. V případě benzinových modelů pohonná jednotka produkuje 204 či 258 koní, u jediného dieselového provedení jde o 197. Pokaždé je přitom doplněna hybridní technologií, která sice přihazuje 17 kW, ovšem jen po dobu, než jí dojde šťáva. Jakmile se tak stane, můžete počítat pouze s kilogramy navíc.

Tlak na elektrifikaci se přitom projevil i na jízdní dynamice, která opravdu není oslňující. Nejlépe je na tom verze GLC300, jenž na stovku zrychlí za 6,2 sekundy. Třícípá hvězda si přitom za ni účtuje 1 656 490 Kč, což nejsou zrovna malé peníze. Zvláště v porovnání s loňskou nabídkou. Před rokem jste totiž mohli za 1 618 980 Kč sáhnout po vrcholném šestiválcovém provedení GLC400d 4Matic, které disponovalo 330 koňmi a stovku zvládalo již za 5,1 sekundy.

Mercedes tedy nově nabízí méně za více, což opravdu není něco, zač bychom značce zatleskali. Přímé srovnání ceníků je vůbec smutné - základní provedení bylo loni k dispozici za 1 138 610 Kč, nyní je to 1 353 900 Kč. A i když budeme srovnávat obdobné verze, dojdeme k rozdílům okolo 200 tisíc Kč a téměř 20 %, to je obrovský posun, uvážíme-li sešup v nabídce techniky. Není divu, že i jindy loajální němečtí novináři kroutí hlavou nad tím, jak vysoko se Mercedes s cenou GLC posunul, aniž by nabídl více.

Lze pak sice uznat, že druhá generace GLC je větší než ta první (délka 4 719 mm a rozvor 2 888 mm versus 4 656 a 2 873 mm), ovšem pouze o chlup. Dané milimetry by navíc většina zákazníků jistě oželela, pokud by s tím bylo spojené alespoň zachování ceny. Nic takového se ale neděje - Němci musí nějak vydělat na ztrátovou a málokým žádanou elektromobilitu, že to nechají platit kupce úplně jiných aut, kteří o takovou věc vůbec nestojí, je holt nemoc doby.

Lze už jen dodat, že v těchto mantinelech se budou pohybovat i chystané verze od sportovní divize z Affalterbachu. Ani u modelů AMG tedy nelze čekat nic jiného než dvoulitrové čtyřválce, přičemž místo mild-hybridního ústrojí dorazí plug-in hybridní. To pak sice povede k působivějším číslům na papíře (spřízněné C63 disponuje 680 koňmi a 750 Nm), ovšem pochopitelně také k vyšší hmotnosti. Jak jsme přitom zmínili již výše, ta bude stálá, na rozdíl od výkonu. I přesto ale začíná být jisté, že GLC63 zamíří k třem milionů korun. Do loňska přitom startovalo na 2,38 milionu Kč...

Nové GLC startuje na 1 353 990 Kč, za které pořídíte základní benzinové provedení. Jediný dieselový zástupce v nabídce je k dispozici od 1 402 390 Kč, zatímco za stávající vrchol dáte 1 656 490 Kč. Tedy více peněz než za předchozí výkonnější a méně žíznivé GLC 400d, ceny srovnatelných verzí jsou o statisíce jinde. Není divu, že ani Němci nechápou. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, Focus

