Nejnovější Mercedesy na největším trhu světa skoro nikdo nechce, značka je zlevnila až o 773 tisíc Kč | Petr Prokopec

Mercedes je možná prestižní značka, když ale auta, o které opírá svou budoucnost, prodá na svém klíčovém trhu také jen 100 za měsíc, je to průšvih. Slevy tak byly nevyhnutelné, otázkou ale je, zda pomohou.

Někdy opravdu nevíme, kam dali hlavu někteří lidé zastávající u automobilek ty nejvyšší posty. Bude zřejmě hodně vysoko v oblacích, jinak by si nemohli myslet, že klientela bez mrknutí oka bude platit více peněz za auta s nižší užitnou hodnotou. Na mysli tím máme elektromobily, které se ani deset let po příchodu Tesly Model S nestaly plnohodnotnou alternativou vůči spalovacím vozům.

Již několik let v kuse přitom poukazujeme hlavně na příliš vysoké ceny, které jsou tím hlavním faktorem, která klientelu odrazuje. Řada lidí by si totiž klidně pořídila i druhé auto, a to na provoz ve městě. Ovšem pokud to nezvládne urazit stejnou porci kilometrů jako jejich první, vůči němuž je ovšem dražší, logicky jej z nákupního seznamu vyřadí. Místo toho logicky sáhnou po ojetině, zvláště nyní, když ceny začínají stagnovat či znovu klesat.

V případě Evropy přitom situace ještě hraje ve prospěch výrobců. Máme tu nemalý politický tlak a s ním spojené masivní přerozdělování včetně velkorysých dotací. Ty směřované přímo ke klientele sice budou postupně snižovány, ovšem další, jenž automobilky dostávají ve formě grantů, daňových odpustků a podobně, ve hře zůstávají. Mimo to starý kontinent není až tak úplně konkurenčním prostředím, bohužel, pravidla zde panující vyhovují už jen pár vyvoleným.

Čína je ovšem jiný píseček, ostatně i díky tamním výrobcům, kteří mají doly i rafinerie vzácných kovů takříkajíc za humny. Stejně jako velké zástupy levných dělníků. Kromě toho své výrobky pečou podle trochu jiného receptu. Stěžejní zde není onen dojezd a tedy velikost baterií, nýbrž právě cena. Samotná technika hraje spíše až čtvrté housle, mnohem podstatnější je totiž dále pro klientelu rovněž design a výbava interiéru.

Vše výše zmíněné začíná aktuálně na vlastní kůži zažívat nejen Tesla, která musela přistoupit ke zlevnění svých aut, přestože všude jinde je zdražuje, ale rovněž Mercedes-Benz. Třícípá hvězda totiž od počátku ledna do konce července prodala na největším trhu světa pouze 8 800 elektrických aut, přičemž odbyt některých klíčových modelů jako EQS klesá až ke stovce za měsíc. To je opravdu žalostně málo, zvláště třeba v porovnání s čínskou značkou BYD, která má jen za říjen na kontě 220 tisíc elektrických registrací.

Automobilka se proto rozhodla, že u modelu EQE přistoupí ke slevě ve výši 50 000 jüanů (cca 165 tisíc Kč), vůz tak nově startuje na částce 478 000 CNY (1 578 000 Kč). Ještě velkorysejší je ovšem značka v případě zmíněného EQS, který je nyní k mání od 956 000 CNY (3 157 000 Kč). Zlevněna tak byla o 234 000 CNY (773 tisíc Kč).

Slevy jsou tedy opravdu výrazné, přičemž značka hodlá kompenzovat i ty majitele, kteří si EQE či EQS koupili nedávno. V případě modelů EQA, EQB a EQC nicméně ceny zůstávají na původní výši. Je pak otázkou, zda daný krok vlastně něčemu pomůže. Zástupci značky totiž naznačují, že za nezájmem publika stojí hlavně svažující se střešní linie modelu EQS, která prý odrazuje klientelu zvyklou sedávat vzadu.

Jakkoli i to může být součástí problému, skutečná příčina všech potíží je někde jinde. Přirozený zájem o elektromobilitu sice není nulový, ovšem lidé pořád chtějí za své peníze dostávat maximum. Platí to přitom jak v mainstreamovém segmentu, tak i v tom prémiovém, zvláště u aut, které nedokáží hrát na strunu emocí. Těmi ovšem EQE či EQS zrovna nejsou, vypadají jako ocumlaný bonbon a oproti levnější konkurenci nemají mnoho čím zaujmout.

Vlajková elektrická loď Mercedesu, tedy model EQS, aktuálně startuje v Čině pod milionem jüanů. Zlevněn tak byl o zhruba tři čtvrtě milionu korun. Nejsme si nicméně jisti, zda to bude krok vedoucí k úspěchu, zvláště pokud je skutečně pro klientelu problémem i svažující se zadní linie. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Bloomberg

