Nová nabídka Audi nejlépe ukazuje, v jak zoufalé situaci automobilky kvůli nedostatku čipů jsou před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Člověk neví, jestli se smát nebo brečet, neboť je to stejně legrační jako smutné. Automobilka se čtyřmi kruhy ve znaku se ale rozhodla s nedostatkem dílů pracovat i v marketingové rovině a nabízí tzv. Semiconductor Shortage Package, který autům výbavu nepřidává, ale ubírá.

Snad každý ví, že nová auta se prodávají s určitou standardní a jistou příplatkovou výbavou. Dříve zejména prestižnější automobilky prodávaly jednotlivé položky zvlášť, nicméně poslední dobou sahají spíše po paketech sdružujících hned několik prvků. Pro automobilky je to pochopitelně výhodné, neboť mnohé systémy souvisí jeden s druhým a když je prodají takto, více utrží a méně utratí, protože výrobu to zjednoduší. A zákazník také může získat dojem, že vydělal, neboť dostane více výbavy za cenu, kterou by dal dal za méně prvků zvlášť.

Situaci ale v poslední době nemění jen obchodní aspekty, nýbrž také nedostatek některých komponentů, zejména pak čipů. S nastalým chaosem se výrobci vypořádávají lecjak, v posledních měsících ale zjevně začínají sahat po opravdu zoufalých řešeních. Jak jsme informovali minulý týden, dochází kupříkladu ke skupování praček, které následně výrobci aut rozmontují a extrahují z nich potřebné čipy. Nově se pak z továren přesuneme na prodejní plochu, neboť situace se projevuje také tam.

Jak informují kolegové z amerického The Drive, právě za oceánem lze nyní některá Audi koupit s tzv. Semiconductor Shortage Package. Otrocky přeloženo jde o Paket nedostatku čipů, volněji mu ale můžeme říkat Balíček chybějící výbavy. Neboť přesně tím je.

Běžně za pakety připlácíte, neboť jejich součástí je nadstandardní výbava zvyšující váš komfort, bezpečí či dynamiku. V tomto případě jde nicméně o pravý opak. Například z modelu Q5 tento balíček ubere asistenční systémy monitorující prostor za vámi či jízdu ve zvoleném pruhu. A vy nemusíte platit navíc, naopak ušetříte 350 dolarů (cca 7 900 Kč). Pokud smažete i adaptivní tempomat, asistent pro jízdu v koloně a telefonní modul, cena se snižuje o 1 200 USD (27 100 Kč). Respektive dokonce o 1 350 USD (30 480 Kč), pokud jde o balíček spojený s A4 Allroad.

Smysl tohoto kroku je jasný - Audi nemá dost čipů a chce jich ušetřit maximum pro ty, kteří určité funkce chtějí. Dovoluje tak naspecifikovat si auta bez jinak obvyklé výbavy, aby je zbytečně nemontovalo do aut lidí, kteří je neocení. Ti tak mohou ušetřit a možná dostat i své auto dřív. Je to vlastně kreativní a férové řešení - lepší než slibovat auto a pak sedmkrát odložit dodání. Současně je to ale zjevně zoufalé, navíc zabalené do poněkud tragikomického obalu. Litujeme obchodníky, kteří musí být tlačeni k tomu lidem nutit Balíček chybějící výbavy, neboť „ušetřený čip” dnes může být větší hodnota než „prodané auto”.

Ani takové postupy ale nemusí automaticky přinést spásu. Pokud si dnes přijdete do showroomu objednat vůz dle své vysněné konfigurace (a nechcete elektrický či alespoň plug-in hybridní pohon), pak čekejte trápení. Oficiální dealer Škody nás informoval, že v případě zájmu o Octavii už neexistuje žádný konkrétní termín dodání, automobilka už prostě raději nic neslibuje. Prodejci mají za úkol říkat, že půjde zhruba o půl roku, jde ale o ničím faktickým nepodložené očekávání, které mají být prodejci připraveni změnit a dále komunikovat zákazníkům podle situace. Realita tak může být mnohem horší. Známe klienta, který si Volkswagen Golf objednal v lednu 2021. A dostal ho teprve před několika málo dny.

V důsledku konfliktu na Ukrajině je navíc jisté, že situace se hned tak nezlepší. Řada expertů dokonce již i přehodnotila své prognózy a momentálně s návratem k normálu již nepočítá v roce příštím, ale až v tom přespříštím. V roce 2025 by přitom měla začít platit nová emisní norma Euro 7, jakkoliv ta ještě nebyla schválena a nové kolečko je naplánováno na letošní červenec. Pokud ovšem dostane zelenou ambiciózní plán Bruselu, pak to zažene spalovací motory ještě více do kouta. Čipů na elektrifikované alternativy pak bude potřeba ještě více než nyní, což ke zlevňování nepovede ani náhodou.

Pokud tedy toužíte po čistě spalovacím voze, raději si jej objednejte dříve než později, i když je velmi pravděpodobné, že něj budete čekat déle než půl roku. Nakonec by k vám nicméně měl dorazit, což se v určitou chvíli také nemusí stát. Mnozí výrobci totiž nehodlají čekat až na konec dekády, kdy by Evropská unie chtěla prodej spalovacích aut skutečně zcela zakázat, a raději do tohoto vlaku naskakují dobrovolně. Že jej řídí velmi neodpovědný strojvůdce činící nepromyšlená rozhodnutí, je zjevně netrápí.

U dealerů Audi (přinejmenším) v USA lze nyní si můžete koupit třeba model Q5 s paketem Semiconductor Shortage Package. S tím nepřichází prvky navíc, místo toho se musíte obejít bez některých funkcí. Odměnou za volbu tohoto balíčku je pak snížení prodejní ceny. Bizarní. Foto: Audi

Petr Prokopec

