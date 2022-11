Nejnovější německý ostrý kombík je úžasnou tečkou za jednou érou, něco takového už nemůže vzniknout před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Vyšší výkon, nižší hmotnost, pořád stejná praktičnost, to je v kostce tohle auto, kterému nadále sloužit téměř čistě spalovací motor o osmi válcích a dvou turbech. A dostalo i bratříčka v podobě stejně disponovaného liftbacku.

Audi je jednou z těch automobilek, které už „nevratně” vytyčily svou budoucnosti. Značka se čtyřmi kruhy nehodlá od roku 2026 představit jediný nový model se spalovacím ústrojím, s koncem dekády pak kompletně zastaví i jejich prodej. Že nejde zrovna o ideální cestu, naznačila před pár dny prodejní a marketingová šéfka Audi Hildegard Wormann. Dle ní totiž automobilka snadno může v horizontu deseti let zkrachovat, přičemž šance jsou 50:50. To je opravdu bizarní vize, jíž navíc světu předkládá člověk, který věci skutečně rozumí.

Jsme tedy skutečně zvědavi, co se v příštích několika málo letech stane. Pokud se nicméně Němci rozhodnou, že skutečně již nastal čas poslat spalovací motory do důchodu, pak zde dnes máme jednu z úžasných labutích písní. Audi totiž vyrukovalo s novými verzemi RS6 Performance a RS7 Performance, jenž se ve srovnání s již nabízenými modely liší hlavně vyšším výkonem a nižší hmotností. Něco takového asi žádnému z fanoušků nebude proti srsti, jakkoli se opravdu zdá, že Němci se řídí heslem „to nejlepší na konec“.

O pohon obou novinek se stará známý čtyřlitrový osmiválec, jenž dostal větší turba s vyšším plnícím tlakem. Tato změna přinesla 30 koní a 50 Nm navíc, pohonná jednotka tak nově produkuje 630 koní výkonu a 850 Nm točivého momentu. Jak kombík, tak i Sportback se díky tomu dostanou na stovku již za 3,4 sekundy, tedy o dvě desetiny rychleji než základní varianta. Standardem je u nich paket DS Dynamic Package, jenž přihazuje řízenou zadní nápravu, sportovní diferenciál a maximálku navýšenou na 280 km/h.

Pokud vám to nestačí, můžete zvolit ještě příplatkový paket RS Dynamic Package Plus, v jehož případě omezovač zasahuje až po dosažení mety 305 km/h. Počítat lze v danou chvíli také s karbon-keramickými brzdami, jenž snižují neodpruženou hmotnost o 34 kilo. Standardně pak u obou modelů došlo na redukci izolace, díky čemuž je pohonné ústrojí nejen lépe slyšet, ale zároveň o 8 kg klesla i hmotnost. Kombík tak nově váží 2 090 kg, zatímco u RS7 je možné počítat s 2 065 kilogramy. Není to málo, ale je to méně.

Venkovních změn pak sice není mnoho, jedna je nicméně stěžejní. Obě novinky totiž sice standardně užívají 21palcová litá kola, ovšem zákazníci mohou sáhnout i po příplatkových dvaadvacítkách. Tyto ráfky přitom vylepšují chlazení brzd, stejně jako jsou o 5 kilo lehčí než běžná 22palcová litá kola. Audi je navíc osadilo novými pneumatikami Continental Sport Contact 7, jenž mají poskytovat lepší přilnavost na suchu i mokru, zkracovat brzdnou dráhu a vylepšovat ovladatelnost.

Uvnitř je možné sáhnout nejen po tradičním červeném, ale rovněž i novém modrém tématu. Dle své volby přitom zákazníci mohou počítat s ozdobnými švy a bezpečnostními pásy vyvedenými v tom či onom odstínu. Červené či modré je pak rovněž prošívání sportovních sedadel čalouněných kůží Valcona. Ceny pak v Německu startují na přibližně 3,3 milionech korun, přičemž prodej bude zahájen 8. prosince. Zatím se zdá, že Audi nebude dostupné kusy nikterak limitovat.

Audi RS6 Avant a RS7 Sportback dorazily ve verzi Performance, jenž navyšuje výkon a snižuje hmotnost. S ohledem na směřování automobilky mají být jednou z úžasných teček za jednou érou. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec

