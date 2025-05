Nejnovější Nissan dostal jméno Micra asi omylem, jeho odpudivá otylost čiší už z prvních fotek

Petr Prokopec

Někteří ho označují za roztomilé auto, to ale asi ještě neviděli nový Renault 5, který je až odpudivě otylý. Pokud jeho mohutnost máte v oku, vidíte i na prvních fotkách od něj odvozené nové Micry, že to bude to samé v bledě modrém, zde vlastně doslova.