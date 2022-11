Nejnovější Opel je venku i jako žádoucí kombi, jde ale na ruku jen ideologii, potřebám lidí ani omylem před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

Je to skutečně zdánlivě žádoucí auto, dokud se ale nezačnete zajímat o jeho technickou podstatu. A také o jeho cenu. Nabídne daleko menší využitelnost za snadno i dvojnásobně větší peníze než už dnes existující alternativy.

Už párkrát jsem zmínil, že vlastním mimo jiné Kiu Cee'd SW. Tu jsem jako novou pořídil před deseti lety, přičemž bych tipoval, že stejně dlouhou životní pouť má ještě před sebou. Jen soužití s ní už nebude tak levné jako dosud, od roku 2012 se totiž jako jediný problém ukázalo být čidlo ABS na jednom z kol a čelní LEDky. Mimo to došlo ještě na výměnu brzdových destiček, stejně jako jsem pravidelně měnil i olej. Ničím jiným mě ovšem korejský kombík nezatížil, tedy krom pochopitelných věcí pohonných hmot, pneumatik a pojištění. Suma sumárum mě tak za 10 deset let při mírnějším soukromém využití nestál víc než půl milionu korun.

Výše zmíněné neberte jako inzerát lákající ke koupi, ostatně si nejsem vůbec jist, zda se s Kiou hodlám rozloučit. Byť potřeba sedmimístného vozu namísto pětimístného pro rodinné využití je stále větší. Problémem nicméně je, že pokud bych měl Cee'd něčím nahradit, nejspíše bych již musel vybírat z ojetých aut. Ta nová se totiž stala příliš drahými. Dacia Jogger sice startuje na 434 tisících Kč, ovšem její litrový tříválec mne neláká. VW Caddy, jenž je k mání od 619 000 Kč, je pak na takové auto až příliš drahý.

Podobné nářky slýchávám v blízkém autoservisu od rána do večera. Spousta lidí dnes řeší už jen to, zda jim z výplaty zbude něco na Vánoce či další letní dovolenou. O novém voze pak sice sní řada z nich, v realitu ovšem své přání promění jen málokdo. A do budoucna bude jen hůře, neboť politici zaveleli k elektrifikaci, která ceny dolů nepošle ani náhodou. Je to přitom něco, s čím výrobci musí počítat, lidé totiž nejsou stát, aby mohli neustále beztrestně zatínat sekeru hlouběji do futer.

Ve světle výše zmíněného můžeme na nově odhalený Opel Astra pohlížet minimálně se svraštělým čelem. Jde totiž o sourozence nedávno odhaleného Peugeotu e-308. Ten sice zatím ještě českou cenu nemá, ovšem menší Peugeot e-208 startuje na 920 tisících Kč. Pokud tedy hledáte definici šílenství, stačí se zadívat do nabídky elektrických modelů francouzské značky. Je přitom jasné, že větší model s vyšším výkonem a většími bateriemi bude dražší. Kdo ale na něj v takové chvíli bude mít?

Současné směřování branže a politický tlak tedy opravdu nechápu. Jakkoli bych rád přesedlal na ekologičtější vůz či alespoň do toho již existujícího tankoval syntetické palivo, i kdyby bylo třeba o dvě koruny na litr dražší než ropné produkty, nemám tu možnost. Takových lidí je přitom většina, skrze elektrifikaci tedy Brusel dosáhne pouze jediného - a sice destrukce jednoho z významných průmyslových odvětví kontinentu. Pokud přitom do státní kasy přiteče méně peněz, pak logicky vlády nebudou mít na všechno to rozhazování. I když... Na to nakonec nejsou peníze ani dnes a zjevně to odpovědné osoby netrápí.

Zanechme ale již nářků, ostatně Evropská unie si stále většího množství mokrých kapesníků nevšímá. Místo toho tedy přistoupíme k prezentaci Opelu Astra Electric, který bude k mání jako hatchback i jako kombík zvaný Sports Tourer. Obě verze dostanou do vínku jeden elektromotor naladěný na 156 koní a 270 Nm, jenž zamíří na přední nápravu. Nejvyšší rychlost je omezena na 170 km/h, dojezd pak byl vypočítán na 416 km. Realitou ale bude spíše 300 km, zvláště za chladnějšího počasí.

To je zlomek možností srovnatelného spalovacího auta, o dalších aspektech ani nemluvě. Elektrifikace si navíc vybrala daň i na praktičnosti, do zavazadelníku kombíku se totiž vejde pouze 516 litrů v základním stavu a 1 553 litrů po sklopení zadních sedadel. Pokud byste ovšem zvolili spalovací provedení, které je k dispozici od zhruba půl milionu korun, můžete počítat s 608, respektive až s 1 634 litry.

Bez velkorysých dotací a úlev na cokoli od parkování až třeba po jízdu v pruzích vyhrazených hromadné dopravě tak Astra Electric nemá šanci. Ba co více, ona ji u většiny lidí nebude mít ani ve chvíli, kdy s ní veškeré benefity budou spojené. Její parametry jsou jednoduše pro většinu kupců neakceptovatelné i bez ohledu na cenu, která pod milionem korun nemůže začít.

Pokud vás láká představa utratit přinejmenším milion korun za auto, které nezvládne ani zpáteční cestu z Prahy do Brna na jedno nabití, pak Astra Electric nejspíše bude vaším ideálem. Je ovšem jisté, že takových lidí mnoho nebude. Foto: Opel

Zdroj: Opel

Petr Prokopec

