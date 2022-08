Nejnovější rekord Porsche z okruhu je ostuda, ukazuje neuvěřitelné a dříve nepřijatelné limity jeho aut před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche, koláž Autoforum.cz

Dokážete si představit, že byste se s jakýmkoli autem snažili o rekord okruhu tak, že snadno kilometr až dva ujedete na neutrál? U nejnovějších Porsche je to evidentně nejen možnost, ale dokonce i nutnost. A automobilka nemá problém to ukazovat celému světu.

Králem Severní smyčky Nürburgringu je už dlouhá léta Porsche. Pokud se zadíváme do tabulky nejlepších časů, zjistíme, že na značku z Zuffenhausenu připadá hned pět z deseti nejlepších pozic, a to včetně té vrcholné. Většinu z nich jí zajistil Lars Kern, jehož jméno není tak slavné, jako tomu bylo třeba v případě Waltera Röhrla. Dáno je to mimo jiné i tím, že nejde o závodníka jako takového. „U Porsche jsem začínal jako technik, přičemž se nějak přišlo na to, že nejsem až tak úplně špatný za volantem,“ říká sám.

Jako takový Kern přiznává, že skuteční profíci by jej v závodě vyklepli, i kdyby jeli v něčem, co má pouze tři kola. Zároveň ale dodává, že jeho síla je právě v jednom kole, a to hlavně na Nordschleife. „Když jsem u Porsche začínal, trávil jsem na Nürburgringu patnáct týdnů v roce, přičemž řízení jsem se věnoval vždy od pondělí do čtvrtka. Nejsem ale závodník a neřídím závodní auta, spíše závodím s civilními vozy. Pokud se v nich cítím pohodlně a jsem rychlý, je to důkaz, že jde o dobré vozy.“

Kern zároveň uvádí, že právě z těchto důvodů se na každé kolo musí neskutečně soustředit. Opravdu rychlá tak dokáže zajet dvě nebo tři, poté již je mentálně vyčerpán. I z toho důvodu se automobilka na každý pokus o rekord pečlivě připravuje, přičemž na trať vyráží již dva dny před samotným pokusem. Kern se totiž během nich musí sžít s daným vozem a vlastně i se samotnou tratí, neboť podmínky na ní se během roku výrazně mění. „Díky tomu se již necítíte tolik pod tlakem,“ uvádí.

Nepochybujeme o tom, že dobrý výkon Kern předvedl i při posledním pokusu, kdy usedl za volant Porsche Taycan Turbo S. Samotná jízda s ním je ale přesto ostudná, třebaže je rekordní. Elektromobil Porsche totiž zajel celý okruh (20 832 metrů) za 7 minut a 33,35 sekund, čímž na druhé místo mezi elektromobily odsunul Teslu Model S Plaid. Nevidíme se, neboť, to co prototyp Modelu S Plad se třemi elektromotory a celkovým výkonem 1 020 koní na Nordschleife předváděl, bylo jednoznačně zklamání. Tristní ovšem je, že Taycan Turbo S předvádí pod Kernovým velením prakticky úplně to samé jen v o 2 sekundy rychlejší podobě.

Tohle není okruhová jízda, to je poloviční economy run, tedy jízda na spotřebu. Na řadě míst, nejflagrantněji na v čase 1:19 před slavným Schwedenkreuzem, jde Kern z plynu a auto nechá plachtit, aniž by brzdil nebo cokoli jiného. Prostě jede jakoby na neutrál, klidně několik sekund, stovky metrů (v čase 1:19 jde asi o 3 sekundy při rychlosti přes 250 km/h, to je přes 200 metrů), dokola a dokola. To není okruhová jízda, tam se buď přidává nebo brzdí, prostor pro neutrální jízdu je leda okolo apexu zatáčky, nikde jinde.

Přesně tohle jsme viděli při pokusu Tesly a mysleli jsme si, že je to dáno limitem brzd, neboť dokola zvládat plnou deceleraci 2,5tunového auta z vysokých rychlostí je velmi náročně a Model S Plaid tehdy používal jen konvenční ocelové brzdy. Taycan Turbo S má ale standardně karbon-keramiku, která sice také má své limity, až takovýto styl by si ale nevynucovala. Jak nám prozradil jeden známý, který pracuje na vývoji i elektrických aut, tohle je limit elektrického pohonu, který by ani v případě Taycanu Turbo S celé kolo naplno nevydržel a přehřál se. Proto Kern (stejně jako jeho předchůdce za volantem Tesly) musel najít místa, kde mu s co nejmenší časovou ztrátou uleví.

Co to proboha je? Nedovedeme si představit, že by Porsche kdykoli v minulosti bylo ochotno chlubit se něčím takovým. Taycan Turbo S - i když je to teď nejrychlejší elektromobil - zjevně není schopen zvládnout ani jedno celé kolo na Ringu při maximální zátěži. To zvládne i Škoda Rapid v ceně asi dvou brzdových kotoučů na Taycan Turbo S. Tohle je prostě ostuda a jen to ukazuje, jak moc nás elektromobily vrací vývojově zpět. Pokud ani Porsche není s to takové sériové auto vyvinout tak, aby takovou zátěž byť po jediné kolo zvládlo, kdo jiný by měl?

Podívejte se na to sami, nadšencům do rychlých aut ale celé video přinese jen rozčarování. Taycan Turbo S dává najevo i svou hmotnost, není to žádný ladný tanec. Lars Kern se evidentně snaží, nakonec ale využívá svých zkušeností hlavně k tomu, aby vozu vůbec dovolil celé kolo zvládnout bez přehřátí.

Dodejme, že automobilka osadila rekordní vůz paketem Performance, který bude k mání až na konci letošního roku. Specifické nastavení podvozku PDCC, stejně jako 21palcová litá kola s pneumatikami Pirelli P Zero Corsa si nicméně budou moci zpočátku objednávat pouze zákazníci z Německa. I přesto je jízda nepřesvědčivá, i přesto se Kern zjevně musel přizpůsobit vozu daleko více kdy dříve...

Taycan Turbo S je novým králem Ringu, předchozí rekord Tesly Model S Plaid překonal o více než dvě sekundy. Jízda Lars Kern ale místy připomíná spíše economy run, na spoustě míst jede stovky metrů „na neutrál”, dohromady může jít klidně o kilometr až dva. Neuvěřitelné. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.