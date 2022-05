Novinka Škody má v kufru systém, který jí mohou jen závidět i progresivní modely Tesly před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Tesly v posledních letech prosluly vychytávkami, které jim auta jiných výrobců mohou jen závidět, však na jejich palubě lze dělat kde co od hraní her až po aktivaci módu pečujícího o komfort psů. Vodu ze vzduchu ale vyrábět neumí.

Pokud si ještě dokážete vzpomenout na předpandemické časy, pak nejspíše víte, že touto dobou se každoročně konal tuningový sraz u rakouského jezera Wörthersee. Tato akce se nicméně od mnoha dalších odlišovala podporou koncernu VW. Jakkoliv totiž původně šlo pouze o setkání majitelů vozů GTI, v průběhu let německá automobilka ze srazu udělala svou vlastní motor show, kde prezentovala řadu produkčních novinek i konceptů. Poté nicméně přišel koronavirus, které akce tohoto typu zkomplikoval, pokud jim nevystavil stopku úplně.

Je otázkou, zda se Wörthersee GTI Treffen bude ještě někdy v původní podobě opakovat. Organizátoři totiž po dohodě s Volkswagenem zrušili letošní ročník již loni na podzim, a to opět z pandemických důvodů. Při pohledu na stávající velmi nízká čísla, která se s ohledem na zkušenosti z předchozích dvou let dala vytušit, se však daleko více zdá, že Němci se na koronavirus pouze vymluvili. Koneckonců, sponzoring takové akce není levný. A v dnešní době lze publikum oslovovat i méně nákladnými cestami.

Pokud tipujete online prezentace, trefili jste hřebíček na hlavičku. Rovnou se přitom k jedné můžeme přesunout, Škoda, která se výše zmíněného tuningového srazu taktéž pravidelně účastnila, totiž odhalila nový speciál Afriq. Ten vychází z produkčního SUV Kamiq, na kterém zapracovali studenti Středního odborného strojírenského učiliště přidruženého k mladoboleslavské automobilce. Stalo se tak již poosmé, přičemž dříve byly ukázány vozy jako Citijet, Funstar, Sunroq či Mountiaq.

Ve srovnání s dřívějšími kabriolety a pick-upy, jenž Škoda ve standardním výrobním programu nemá, může Afriq na první pohled působit trochu nudně. To asi není hodnocení, ve které by autoři po čtyřech odpracovaných měsících doufali, nicméně je zkrátka třeba přiznat, že designově se vůz drží poněkud při zemi. Inspirován byl totiž rallye, zvláště pak soutěžním speciálem Fabia Rally2 Evo. Koncept proto dostal bílý lak, který doplňují grafické polepy se závodními barvami Škody.

Studenti přitom zavařili zadní dveře, s nimiž je navíc spojena vnitřní ochranná klec. Ze zmiňovaného speciálu pak bylo převzato zadní křídlo, které doplňuje střešní sání a 15palcová kola OZ Racing. Ta se skrývají pod vypouklými blatníky, jejichž příchod si vyžádala zástavba systému 4x4 převzatého ze Škody Octavia. Ze stejného zdroje pochází i sedmistupňová převodovka DSG a dvoulitrový benzinový čtyřválec, který produkuje 190 koní výkonu a 320 Nm točivého momentu.

Více než exteriérem však Afriq zaujme interiérem. Nikoliv však závodními skořepinami, šestibodovými pásy či palubkou z Fabie Rally2 Evo. Místo toho se o největší pozornost hlásí systém společnosti Watergen, který společně s rezervou okupuje zadní prostor. Získávat totiž dokáže vodu z okolního vzduchu. Ten nasaje z atmosféry a odfiltruje z něj prach a nečistoty. Následně pak projde procesem výměny tepla a chlazení, při kterém kondenzuje na vodu.

Životadárná tekutina je dále filtrována, přičemž s pomocí UV světla dochází rovněž na likvidaci virů a bakterií. Systém přitom v závislosti na venkovních podmínkách dokáže za den vyrobit až 20 litrů vody, což není dostačující množství jen pro řidiče či spolujezdce, v takové Africe by se z něj nasytila pomalu půlka vesnice. Jakkoliv tedy Afriq do sériové výroby nedorazí, daná technologie by mohla.

Ve zbytku už jen dodáme, že jakkoliv Afriq dostal do vínku onen pohon všech kol či ochrannou klec, a to délky narostl o 100 milimetrů na 4 362 mm, ve finále je o 100 kilo lehčí než výchozí Kamiq. Zaujmout by tedy mohl i působivou dynamikou či relativně nízkou spotřebou. Tato data nicméně nejsou k dispozici. Jak jsme ovšem řekli, se sériovou výrobou se stejně nepočítá.

Nová koncepční Škoda Afriq, za níž stojí žáci strojírenského učiliště, zaujme především systémem společnosti Watergen, který dokáže vyrábět vodu ze vzduchu. Něco takového nezvládají ani Tesly. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.