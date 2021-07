Nejnovější snahy Fordu ukazují, v jak zoufalé situaci některé automobilky jsou před 10 hodinami | Petr Miler

Už tak táhlé a dále pokračující koronavirové patálie způsobují, že výrobci aut musí neustále vymýšlet nová řešení, jak předejít nejhorším následkům. Nejnověji chce Ford posílat nehotová auta k dealerům k pozdějšímu dodělání.

Když v loňském roce přišla koronavirová pandemie, mluvilo se živě i o tom, zda jí náhodou nějaká automobilka nepodlehne. Nakonec ale nebylo až tak zle a výrobci s nadějemi vstupovali do letoška, který i díky vakcinaci měl přivát zpět staré časy, a tedy také zvýšený zájem publika. Jen málokdo ovšem tušil, že rok 2021 bude podobně náročný jako ten loňský, a to nejen kvůli koronaviru. Místo pandemie nyní automobilky trápí nedostatek čipů, který je pro výrobce další pohromou.

Výrobci se s nastalou situací snaží vypořádat, jak se jen dá a někdy se uchylují až k dost zoufalým činům. Ukázal to už koncern General Motors, který se na jaře rozhodl, že kvůli nedostatku komponentů výrobu nezastaví, ale auta raději vyrobí bez části jinak standardní výbavy a takto je prodá zákazníkům. Ani Ford nechce omezovat výrobu více, než je nezbytně nezbytné, není ale v situaci, kdy by si mohl dovolit prodávat auta bez části výbavy. Zejména modely F-150 a Edge tedy už měsíce vyrábí na sklad bez čipů a nyní evidentně neví, co s nimi.

Nepříznivá situace zkrátka trvá déle, než doufal, což má dva nepříznivé dopady. Jednak nehotová auta už nemá kde skladovat a jednak se bojí toho, jak rychle bude schopen vozy dokončit, až se chybějících čipů jednoho dne dočká. A tak se pustil do realizace poměrně odvážného plánu.

Podle informací Auto News firma oslovila své dealery s tím, zda by vozy bez čipů mohla navézt k nim. Prodejci Fordu mají své sklady skoro prázdné, což při jejich počtu znamená spoustu volných skladovacích prostor. Navíc - zejména v kontextu typického způsobu prodeje aut v USA, kdy si většina lidí chce nové auto odvézt ihned - nevypadá dobře, když sklad dealera zeje prázdnotou.

Ford se ale nechce zastavit zde, neboť kdyby auta, která stejně nemůže prodat a nemá je kde skladovat, navezl k dealerům, udělá si do budoucna ze skladovacího problému problém logistický. Konečným cílem tedy má být, že se o dokončení výroby aut postarají sami dealeři. Těm by podle předběžných záměrů automobilka platila sazbu za přibližně hodinovou práci za dokončení každého z aut.

Jak asi tušíte, ne každý je z tohoto záměru nadšený. Byť dealeři obecně vítají, že by to u nich znovu nevypadalo jako u snědeného krámu, obávají se legální odpovědnosti za kvalitu takto dokončených aut. Podobě zákazníci nepůsobí dojmem, že by měli víru v to, že dealer, jehož personál je proškolen na trochu jiný typ servisních operací, bude umět dokončit auto v patřičné kvalitě.

Ford existenci takových záměrů nepopřel, zatím ale nepotvrdil, že by se tímto směrem definitivně vydal: „Zkoumáme několik různých možností ve snaze dostat k zákazníkům a dealerům nová auta tak rychle, jak to jen bude možné,” řekl k věci mluvčí automobilky.

Její snaha je pochopitelná a zřejmě nezbytná, neboť doba vyžaduje značnou přizpůsobivost. Ford se navíc zdá být nedostatkem čipů zasažen velmi významně, neboť už dříve predikovat, že kvůli němu letos nevyrobí asi 1,1 milionu aut a očekává, že kvůli tomu přijde o více jak 54 miliard korun. Už v dubnu hlásil, že skladuje na 22 tisíc nehotových aut, nyní jich musí být ještě o dost víc.

Jestli se cesta skrze jejich dodělávání na parkovištích dealerů stane schůdnou, ukáže až čas, už fakt, že Ford o něčem takovém uvažuje, ale nejlépe ukazuje, jak zoufalá situace v automobilovém světě panuje.

Výroba Fordu F-150 se nezastavila, i když automobilce už měsíce chybí čipy. Auta chtěla vyrábět na sklad a dokončit je ve chvíli, kdy komponenty dorazí, už teď jich má ale na skladě moc a obává se toho, jak by vůbec dokončení zvládla. Proto je chce i nehotová poslat k dealerům. Foto: Ford

