Nejnovější specialita Mercedesu působí opravdu zoufale, oslavuje neexistující tým Formule 1

„Juchú, konečně si můžu koupit auto spojené se závodním týmem, který nikde nezávodil a dokonce ani nikdy neexistoval!” Takovéto pocity zřejmě očekává od svých klientů Mercedes, který odhalil model AMG GT 63 v limitované verzi APXGP. A není to ani legrace, ani fikce, tou je jen ono APXGP.

Za nějakých 50 dnů se odehraje premiéra jeden z nejočekávanějších filmů letošního roku. Říká si prostě F1 a přinejmenším majitelé komerčních práv spojených s tímto sportovním cirkusem by byli rádi, kdyby se na něj vydal aspoň každý fanoušek královské motoristické disciplíny. Už to by totiž mohlo vyhnat tržby vysoko. Jestli to tak ale dopadne, je ve hvězdách.

Jednak si nejsme jisti, zda je každý příznivec skutečných dramat na závodních tratích také příznivcem umělých dramat odehrávajících se jen na stříbrných plátnech. A i kdyby náhodou takových byla valná většina, kvůli rozsáhlému opětovnému přetáčení už pořízených záběrů se v souvislosti s filmem F1 mluví o nejdražším snímku v historii Hollywoodu. V takovém případě je tuplem otázkou, zda se producentům náklady vynaložené na produkci někdy vrátí. Muselo by se totiž jednat snad o miliardu dolarů, tedy víc než dvojnásobek tržeb největšího komerčního hitu Brada Pitta, kterým byla Světová válka Z.

Jakkoli jsme ale v případě komerčního úspěchu snímku skeptičtí, po stránce technické kvality by nemusel být nezajímavý. Natáčelo se totiž se skutečnými monoposty, byť šlo o vozy Formule 2 karosované tak, aby vypadaly jako „eF-jedničky“. A jezdilo se i po reálných okruzích během závodních víkendů, vedle Pitta tedy na plátně uvidíme i skutečnou jezdeckou skvadru.

Reportovaných 300 milionů dolarů, které šly do natáčení, je ale zkrátka palba. A i kdyby na marketing padla jen další třetina toho rozpočtu, stále to vypadá, že všichni zúčastnění budou spíš tratit. Není tedy nakonec překvapivé, že vymýšlí různé způsoby, jak na filmu něco vydělat bokem. A ten, který zvolil Mercedes-Benz, jenž kvůli Lewisovi Hamiltonovi (momentálně ovšem jezdícímu za Ferrari - nebo spíš trápícímu se tamtéž) do filmu taktéž něco nasypal, působí obzvlášť zoufale.

Třícípá hvězda totiž přišla s limitovanou edicí svého kupé AMG GT 63 s označením APXGP Edition. Tedy verzí odkazující na reálně neexistující tým, za který bude Pitt ve filmu jezdit. Víme, že zákazníci Mercedesu bývají světští lidé, kteří si na různé cirkusy potrpí, ale není tohle - pro dospělého člověka - už trochu moc? Že by si dítě koupilo modýlek takového stroje odkazujícího na film, který se mu líbil, tomu věříme. Ale aby si plnoletý, svéprávný a dobře situovaný člověk koupil skutečné auto za miliony, které je spojené s filmovou rekvizitou? Jasně, jsou tu i edice aut odkazující takže na Jamese Bonda, takže možná to bude úspěch, v tuto chvíli nám to ale do sebe nějak nezacvakává.

Třeba to uvidíte jinak, pak by vám mohly imponovat černo-zlaté válečné barvy používané onou fiktivní stájí, které se nepřekvapivě zrcadlí i na tomto AMG GR. Karoserie je tedy lakovaná saténovou černí, se kterou kontrastují detaily vyvedené v odstínu Race Gold. Ten se nastěhoval i na 21palcová kovaná kola, skrze která prosvítají černě zbarvené brzdové třmeny svírající karbon-keramické kotouče. Vše pak doplňuje čelní maska Panamericana.

Mercedes přihodil do hry také pakety AMG Carbon Fiber či AMG Extended Night Package, kdy součástí prvního je pevně uchycené zadní křídlo. Do kabiny se pak nastěhovala sportovní sedadla, přičemž nepřekvapí pokračování černo-zlatého tématu. Standardem je rovněž audiosystém Burmester, který čítá 15 reproduktorů a nabízí výkon až 1 170 wattů. Na středový tunel pak zamíří plaketka, jež bude majitele informovat o koupi jednoho z 52 dostupných kousků.

Po stránce technické se nicméně již nic nemění, čtyřlitrový V8 tedy i nadále produkuje 585 koní, které na všechna čtyři kola přenáší devítistupňový automat. Edice APXGP tak v podstatě oproti standardu nabízí jen ono unikátní černo-zlaté zbarvení, ve kterém je vyveden i unikátní ochranný potah karoserie. Kolik za to bude chtít navíc, nevíme, ale málo nečekáme.

Edice APXGP Mercedesu-AMG GT 63 skutečně odkazuje na filmový tým Formule 1, který nikdy neexistoval. No, každému dle jeho gusta, že?. Foto: Mercedes-Benz

