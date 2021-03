Nejnovější specialitu Škody si bude moci koupit pouhých 12 lidí z celého světa před 8 hodinami | Petr Miler

Budeme-li se bavit o vzácných automobilek značky Škoda, najdeme jen pár historických výjimečností, které by svou vzácností mohly pokořit dnešní novinku.

Širší veřejnost to od dob odchodu české značky z nejvyšších pater světových soutěží zřejmě příliš nevnímá, Škoda je ale stále činná ve světě motoristického sportu. Letos je tomu tak už 120 let, neboť právě v roce 1901 se poprvé zapojila do klání se svými tehdejšími soupeři. Od té doby uplynulo už hodně vody a její cesta k současnosti byla lemována řadou úspěchů i poněkud hlušších období. Tak či onak, divize Škoda Motorsport dožila až dnešních dnů a má co slavit.

Darem, který nadělila sobě i svým příznivcům, se stala velmi limitovaná edice rallyového zákaznického speciálu Fabia Rally2 evo. Dostala přídomek Edition 120 a půjde o opravdu vzácnou záležitost - vůz vznikne jen ve 12 kusech, z nichž každý bude těžit z technických vylepšení pro rok 2021 a současně bude disponovat další speciální výbavou.

Vůz dostal sadu zeleně lakovaných hořčíkových kol, LED světelnou rampu doplněnou o LED světla do zatáček a řadu dodatečných prvků příslušenství, sestavenou na základě zkušeností továrních posádek. Jedná se především o úložné vaky a sítě pro osobní věci, nářadí, náhradní díly a jiné vybavení. Škoda přidá i vaky na pitnou vodu, nádoby na provozní kapaliny, upínací pásy, držáky a další drobnosti.

Vůz bude vyveden v unikátním barevném provedení s plaketou s výrobním číslem, posádku budou na palubě vítat obrazovky s nápisy Edition 120. K vozu automobilka dodá i certifikát původu a mimo jiné i zmenšený model (1:18) vozu. To vše se má starat o to, že Edition 120 bude nejen zajímavým závodním, ale prý také sběratelským vozem.

Po technické stránce je Fabia Rally2 evo vybavena všemi novinkami tohoto speciálu pro rok 2021. Patří mezi ně i vylepšený motor s modifikovaným spalovacím prostorem, efektivnějším chladičem stlačeného vzduchu, upraveným tvarem sběrného výfukového potrubí, novým časováním ventilů a pochopitelně i mapy řídicí jednotky. Tyto úpravy mají zlepšit celkový charakter motoru a posunout maximálním výkonu o 2 kW výše až na 214 kW (279 koní). Díky nově naladěným tlumičům má mít vůz lepší trakci a stabilitu na všech typech povrchů.

Auto má být také spolehlivější, a to i díky masivnější zadní nápravnici minimalizující riziko poškození na náročném povrchu. Nový je také systém chlazení zadních brzd, který byl dříve homologován pouze pro použití na asfaltu a Fabie dále dostala přepracovaný systém mazání. Součástí úprav je nový sací koš a vylepšený tvar přepážek v olejové vaně motoru, které zlepšují vedení oleje k turbodmychadlu a zajišťují jeho spolehlivější zásobování olejem i přes jeho celkově menší množství. Ke zlepšení komfortu posádky přispívají rovněž nově uspořádaná tlačítka na volantu až pro osm různých funkcí či přepracovaný držák heveru.

Kupci Fabie Rally2 evo Edition 120 si mohou vůz ještě dále přizpůsobit vlastním požadavkům a osadit jej třeba sadou delších převodů vhodnější pro soutěže s vyššími průměrnými rychlostmi, která zvyšuje maximální rychlost vozu na 202 km/h. Touto i jakoukoli jinou ale bude možné pochopitelně jezdit jen po uzavřených tratích, neboť vůz postrádá standardní silniční homologaci. I tak je to jistě zajímavé zboží. Kolik tento špás bude stát, automobilka zatím nezveřejnila.

