Sympaticky a vkusně se BMW pokouší vzdát holt legendárním modelům 325iS a 333i, třebaže s ohledem na vývoj automobilového světa posledních dekád nemůže znovu stavět na řadě 3. Měně sympaticky a vkusně ale bude zacházet s těmi, kteří si je koupí.

před 8 hodinami | Petr Prokopec

Nejnovější speciality BMW lákají na retrostyl, který si musíte zamilovat. Kupci je budou mít zakázáno rok prodat

Foto: BMW

Sympaticky a vkusně se BMW pokouší vzdát holt legendárním modelům 325iS a 333i, třebaže s ohledem na vývoj automobilového světa posledních dekád nemůže znovu stavět na řadě 3. Měně sympaticky a vkusně ale bude zacházet s těmi, kteří si je koupí.

BMW 2 Coupe rozhodně není nejkrásnějším vozem mnichovské značky. S jejími kořeny je ovšem svázán asi nejvíc z celé současné produkce. Jde totiž o vůz, u kterého si můžete dopřát šestiválcový motor vpředu, pohon zadních kol, a mezi tím manuální převodovku. Něco takového z trhu stále více mizí, načež asi nezaskočí, že do showroomů automobilky míří nadšenci i nadále ve velkém. Nově je přitom na výstavní ploše některých dealerství čekají hned dvě limitované edice, které skládají hold svému duchovnímu předobrazu, tedy vpravdě ikonické řadě 3 generace E30 ve dvou výjimečných variantách.

Verze 325iS Homage vychází z BMW M240i xDrive, přičemž do vínku dostala dvojitý zadní spoiler a 20palcová litá kola M Performance. Dále tu máme specifický čelní splitter nebo černě lakované kliky dveří odkazující právě na E30. Nechybí ani paket M Sport Pro či sportovní výfuk, zatímco dovnitř se nastěhovala sedadla M Sport s kontrastními švy. Asi největší pozornost ale poutá středová loketní opěrka čalouněná tartanovou látkou Überkaro, kterou bylo kdysi vybaveno mnoho mnichovských aut, mimo jiné 325iS E30.

O pohon této verze se stará přeplňovaný třílitrový šestiválec, který byl naladěn na 387 koní výkonu a 500 Nm točivého momentu. Stovky tak kupé zvládá dosáhnout již za 4,3 sekundy. Ještě rychlejší je ale pochopitelně druhá limitka 333i Homage, neboť jejím základem je BMW M2. Pod kapotou tedy pracuje 480 kobyl a 600 Nm, což zadokolku dostává na stovku za rovné 4 sekundy. Zvenčí se přitom oproti základu liší grafickými polepy a 20palcovými koly od Alpiny. Doplňují je pak karbonový splitter a spoiler.

Do kabiny se nastěhovaly skořepiny z uhlíkových vláken, stejně jako ona specifická loketní opěrka, kterou disponuje také 325iS Homage. Automobilka od každé verze vyrobí jen 33 exemplářů, jež budou zájemcům nabídnuty formou aukce. U méně výkonného modelu se bude startovat na 1,75 milionu korun, zatímco na silnější si zájemci musí připravit minimálně 2,4 milionu Kč. Veškerý výtěžek pak má charitu, přičemž majitelé se musí zavázat k tomu, že svá auta alespoň rok neprodají.

To je vždy kontroverzní, ještě horší je to však s onou dostupností. Obě limitky jsou totiž určené pro jihoafrický trh, kde má ostatně BMW svou továrnu. Původní verze 325iS a 333i tam nabízelo s velkým úspěchem, přičemž o jejich vyšperkování se postarali místní technici zcela nezávisle na mnichovské centrále. První zmíněná totiž měla zajistit splnění regulí závodní Skupiny N, zatímco druhá byla náplastí za M3 první generace, která v Jižní Africe oficiálně nebyla nikdy nabídnuta k prodeji.


Jihoafrická divize mnichovské značky se novými limitkami vrací zpátky do minulosti, od každé verze přitom nabídne jen 33 kusů, a to navíc formou aukce. Její výtěžek přitom půjde na jednu z pěti charit, a to dle volby majitele. Ten se ovšem musí zavázat k tomu, že auto minimálně rok neprodá. Foto: BMW

Zdroj: BMW

