Nejnovější sporťák McLarenu pro „obyčejné” lidi kašle na pravidla, bez hybridu je rychlejší než verze pro závodníky
před 6 hodinami | Petr Prokopec
V dnešní době se kdekdo pokouší tvářit, že ten či onen pravidly nařízený technický nesmysl používají závodní auta z nějakých racionálních důvodů a stejné hlouposti používají i v autech, kde by být nemusely. McLaren se na to vykašlal a stvořil pozoruhodný stroj pro kohokoli při penězích.
Čas od času se stane, že si mé děti pozvou na chatu své kamarády. Následně mám po celý víkend na povel klidně i deset ratolestí dožadujících se nějaké bojovky. Tu se vždy snažím udělat co nejzábavnější, proto má vždy jen pár pravidel. Čím víc by jich měla, tím víc by se pozornost všech soustředila pouze na ně a nikoli na samotnou hru. Třeba při střílečce, samozřejmě s „nerfkami“, tak platí, že jakýkoli zásah - tedy nejen do hlavy či srdce, ale i ruky nebo nohy - protivníka se počítá jako fatální, a tak po něm zasažený musí jít dobít život na stanovené místo.
Pokud by totiž každá rána do různých částí těl měla trochu jiné následky, během pár minut by došlo na hádky, zda ona střela šla na „smrtelné místo“ nebo ne. To abych pak pořizoval kamerové záznamy a všechno řešil „VARem”, to není reálné.. A i kdyby děti byly rozumné a následně vše uznaly, za pár minut bych něco podobného řešil znovu. Pravidla jsou tedy sice nutná, nicméně je třeba k nim přistupovat s otevřenou hlavou. Něco takového ale dnes není in, a tak jsou i všemožné automobilové závodní série přeregulované, až to bolí.
Dochází kvůli tomu na pozoruhodnou rošádu. Zatímco dřív závodní vozy patřily na úplný dynamický vrchol, dnes začínají hrát spíš druhé housle. Na vrchol branže se pak drápou speciály, u kterých výrobci na pravidla kašlou, protože má-li jít o okruhový vůz pro radost, mají téměř volnou ruku. Jde tedy o auta, která nemohou na veřejné silnice a nemohou se účastnit ani žádného oficiálního šampionátu, ovšem pokud je jejich majitelé vezmou na uzavřenou trať, dočkají se dechberoucího tempa a zajímavých soubojů s jinými nadšenci na místě.
Výše zmíněné do puntíku potvrzuje nový hypersport McLarenu, který se od roku 2027 bude účastnit vytrvalostních závodů. Vedle verze MCL-HY FIA ovšem vznikne také provedení MCL-HY GTR, které si budou moci koupit i „obyčejní” lidé při penězích. A které budou při okruhových dnech vyloženě zářit. Je totiž výkonnější a lehčí než závodní speciál. S ním přitom sdílí ten samý monokok vyrobený z karbonových vláken, stejně jako karoserii. Čekat lze tedy nemalý přítlak, o kterém již dopředu mnohé vypovídá ohromné zadní křídlo a ještě větší centrální ploutev.
Kde se obě varianty liší, to je pohonné ústrojí. Závodní MCL-HY FIA totiž kromě 2,9litrového šestiválce twin-turbo počítá ještě s hybridní jednotkou MGU. Piloti tak mají k dispozici 707 koní, na které připadá 1 030 kilogramů hmotnosti, níž McLaren kvůli pravidlům nemohl zajít. Protože se ale Britové u verze GTR nemuseli ničím omezovat, jednoduše zadní kola spárovali pouze se spalovacím pohonem, které bylo naladěno na 730 koní. A váži bude míň než tisíc kilo, které po odchodu hybridní části pohonu zbyly.
McLaren zatím neupřesnil, kolik kusů GTR vyrobí či kolik bude každý exemplář stát. Víme ale, že McLaren nehodlá GTR nabízet samostatně, nýbrž jakožto součást balíčku, který dále bude zahrnovat dvouleté školení na okruzích za doprovodu závodních jezdců, stejně jako tým mechaniků, které bude mít klientela k dispozici při šesti plánovaných podnicích. Jsme zvědaví, zda některý ze zákazníků nezkusí štěstí u Paula Lanzanteho, aby mu jeho firma předělala GTR na vůz, který bude moci legálně na silnici. Poté by závody sešněrované pravidly byly ještě směšnější.
Je jasné, že nějaká pravidla v závodech platit musí. Ovšem jejich přílišné množství staví do cesty vývoji takové překážky, že si amatéři milující ježdění po okruhu mohou koupit lepší auta než závodní týmy pro podniky, na které pak zíráme v televizi. Foto: McLaren
Zdroj: McLaren
