Nejnovější stroj s designem Pininfariny je přesně to, co si myslíte, i rolba zjevně může být sexy včera | Petr Prokopec

Věhlasné designové studio, které proslavila řada designů slavných Ferrari, nemusí ani v případě dopravních prostředků soustředit svou pozornost jen na exotické supersporty. Teď vůbec poprvé přikročilo ke spolupráci s firmou Zamboni, která je synonymem pro rolby upravující ledové plochy.

Italskou karosárnu Pininfarina má většina světa neomylně spjatou s automobilkou Ferrari. To není až tak překvapivé, neboť spolupráce mezi těmito dvěma stranami odstartovala již v roce 1951. Nicméně před deseti lety došlo na její ukončení, neboť design novinek ověnčených vzpínajících se koníkem dostalo na povel oddělení Centro Stile spadající přímo pod samotnou automobilku. Ve stejné době karosárna ukončila i výrobu aut, jako byla třeba Alfa Romeo Brera. To ji dovedlo nad propast bankrotu, před ní však Italy zachránil indický koncern Mahindra.

Pod novým vedením se karosárna začala soustředit hlavně na hybridizaci a elektrifikaci. V roce 2019 tak představila na ženevském autosalonu supersport Battista, který v zásadě tímtéž, čím je chorvatský Rimac Nevera. Na stejné vlně se pak plaví i nové Zamboni ZX5, což je pro Pininfarinu poměrně neobvyklý produkt, jakkoli i jeho název zní exoticky. Za ním se ovšem skrývá rolba určená k úpravě ledu na zimních stadionech.

V tuto chvíli Pininfarinu na moment opustíme a budeme se věnovat americké firmě založené v roce 1950 Frankem Zambonim. Ten byl původně farmářem, než se přesunul k opravám aut. Poté se vrhnul na elektroslužby, přičemž přičuchnul také k výrobě ledu pro domácnosti. Tento byznys ovšem nepovažoval za lukrativní, zvláště poté, co se začaly ve větší míře prodávat první ledničky. Zamboni tak vzal veškeré zbývající vybavení, a to použil na výrobu kluziště.

Co přitom začalo jako kratochvíle pro Zamboniho děti, se záhy změnilo v hlavní podnikatelský směr. Frank totiž vymyslel způsob, jak eliminovat veškeré možné hrboly. Daný přístroj si nechal patentovat, stejně jako na něm dál pracoval. A v roce 1949 se pochlubil svou první rolbou, se kterou jeden člověk zvládl za 15 minut to, co dříve zabralo partě pěti lidí hodinu a půl. Při tom mimo jiné využil komponenty s bojového letounu Douglas A-20 Havoc.

„Vývoj mu zabral dlouhých devět let. Jedním z důvodů, proč se při něm zasekl, byla skutečnost, že mu všichni říkali, že se zbláznil,“ uvedl později Frankův syn Richard. Ve svůj vynález ostatně nevěřil ani sám Zamboni. Jenže objednávky se záhy začaly hrnout v neskutečné míře. Dnes je pak Frankovo příjmení pro rolby upravující ledové plochy synonymem, stejně jako se svého času říkalo u nás každému SUV „džíp“ nebo každému vysavači „lux“.

Zakladatel prakticky celého odvětví zemřel v roce 1988, od té doby vedení firmy zůstalo na Richardovi, který žezlo pozvolna předává dále svému synovi. Právě tato dvojice se vůbec poprvé rozhodla spolupracovat s Pininfarinou. Ten modelu ZX5 dodal o trochu elegantnější vizáž, než s jakou jsou spojené ostatní firemní produkty. Jakkoli vše záleží na úhlu pohledu - třeba model 712 též dostal spíš oblé tvary.

ZX5 ke svému pohonu používá elektromotor naladěný na 27 koní, přičemž disponuje 760litrovou nádrží na výrobu ledu. O kapacitě baterií se Zamboni nezmiňuje, udává však, že rolba zvládne na jedno dobití a dotankování rezervoáru bez problémů uklidit profesionální kluziště odpovídající parametrům NHL. Přesná cena pak zveřejněna nebyla, s ohledem na parametry a částky potřebné je koupi srovnatelných modelů ale pod 6 milionů korun určitě nezamíří.

