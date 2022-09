Nejnovější Subaru zůstává věrné starým pořádkům, zlobit se za to nebude asi nikdo před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru

Změnilo jméno i vzhled, jeho podstata ale zůstává prakticky stejná. V době automobilových naposledy, kdy se člověk bojí, s čím ještě ten či onen výrobce náhle skončí, je to vlastně vítaný přístup.

Subaru není automobilkou s bůhvíjak květnatým portfoliem. Smutný je v tomto směru zejména pohled na nabídky evropských zastoupení včetně toho českého, ve kterých již nenajdete třeba kupé BRZ. Ač jde totiž o poměrně lehký vůz, pro Brusel je jeho 2,4litrový atmosférický čtyřválec zlem, které je třeba urychleně vymýtit. Je pak sice pravdou, že stejné ústrojí užívá i Toyota GR86, větší automobilka si ale může dovolit vyvážit papírové emise GR86 větším množství hybridních modelů. Ovšem ani tak nebude mít v Evropě dlouhého trvání.

Sportovní duo ale nechme stranou, místo toho se budeme soustředit na nový Crosstrek, jehož třetí generace byla aktuálně představena v Japonsku. My tento model známe pod označením XV (a ještě dříve Impreza XV), které dříve bylo i součástí označení na některých mezinárodních trzích. Automobilka se nicméně rozhodla, že nomenklaturu zjednoduší a proto by novinka nakonec do všech koutů světa měla dorazit jako Crosstrek. Jak ale vše skutečně dopadne, i kvůli historickým vazbám, je prozatím ve hvězdách.

Nejde přitom o jedinou změnu související s označením, Japonci totiž vůz již dále nechtějí titulovat jako crossover. Místo toho má jít o SUV, a to přesto, že použita byla modernizovaná platforma předchůdce a k výraznějším modifikacím nedošlo ani v případě stylu. Stále zde totiž spíše než cokoliv jiného máme hatchback na chůdách (onu Imprezu...), který se ve spodní části karoserie chlubí ochrannými plasty. Subaru přitom dodává, že vůči minulosti byly pozměněny veškeré venkovní panely.

Zachování dosavadních základů se pochopitelně promítlo i do rozměrů, které zůstávají téměř neměnné. Identický je rozvor (2 670 mm) a šířka (1 800 mm), v případě délky (4 480 mm versus 4 465 mm) a výšky (1 580 mm versus 1 615 mm) ovšem došlo k menšímu posunu, který se příznivě projevil na postoji novinky. Ta se ve srovnání s předchůdci tváří daleko sportovněji, i když její velkorysá světlá výška 221 mm překonávající Škodu Karoq o 49 mm zůstala zachována.

Crosstrek pro japonský trh přitom dostal do vínku pouze jednu pohonnou jednotku, a sice dvoulitrový čtyřválec e-Boxer doplněný mild-hybridní technikou. Tedy v podstatě klasický pohon s jakýmsi moderním minimem. Součástí pohonu je pak i automatická převodovka Lineatronic CVT a pohon všech kol, data o výkonu, dynamice či spotřebě však Subaru zatím k dispozici nedalo. Uvádí však, že pohonná jednotka byla přepracována, načež nově přenáší do kabiny méně hluku a vibrací. Vsadit lze i na vyšší efektivitu.

Toto ústrojí pochopitelně nebude vyhrazeno pouze Japonsku, na některé další globální trhy ovšem Crosstrek dorazí také s atmosférickým 2,5litrovým čtyřválcem. Na detaily je nicméně ještě příliš brzy, ve své domovině se totiž vůz začne prodávat až na počátku příštího roku. Do Států pak má dorazit až někdy v létě, což by mohlo korespondovat také s evropským debutem. Zda u toho ovšem bude i dosud nabízená jedna-šestka a čistě benzinový dvoulitr, je otázkou.

Přesunout se tak můžeme do interiéru, jehož dominantou je 11,6palcový na výšku orientovaný displej multimédií. Skrze něj přitom bude třeba ovládat prakticky vše včetně klimatizace, což asi nebude spojeno s velkou spokojeností zákazníků. Pozoruhodné přitom je, že Subaru nespojilo centrální obrazovku s digitálním přístrojovým štítem, zmínka padla také o vylepšeném odhlučnění kabiny.

Lze už jen dodat, že zákazníci budou moci volit mezi látkovým a koženým čalouněním. V případě zavazadelníku se pak dočkají nové stylové ochrany nákladové hrany s motivem hor, zatímco vrchol čelního okna okupují kamery a radary nové generace bezpečnostního systému EyeSight. Ten se zároveň dočkal vylepšeného softwaru, díky čemuž by se Subaru i nadále mělo v rámci ochrany posádky držet na automobilovém trůnu, a to dokonce před Volvem.

Nový Crosstrek působí spíše jako větší facelift dosluhujícího provedení. Znamená to, že zachovány budou veškeré jeho klady, Japonci ovšem dosavadní techniku zabalili do mnohem lákavějšího balení. Foto: Subaru

Zdroj: Subaru

Petr Prokopec

