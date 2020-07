Nové SUV Fordu nabízí řadu neobvyklých řešení, „děravé” dveře patří mezi ně před 3 hodinami | Petr Prokopec

Možná si říkáte, že rozličných SUV a off-roadů už je na trhu dost, tomuhle se ale blíží snad jedině Jeepy Wrangler a Compass. Nová generace legendárního Fordu Bronco je venku a má opravdu daleko k čemukoli tuctovému.

Legenda je zpět. Automobilka s modrým oválem ve znaku konečně slavnostně odhalila nový Ford Bronco, který má zaděláno na to stát se pořádným úspěchem, a to přesto, že šestá generace přichází až dlouhých čtyřiadvacet let poté, co ta pátá opustila montážní linky. Předchozí provedení přitom má řada Američanů dodnes v srdci, neboť se za jeho volantem učila řídit. A dnes by si jej ráda pořídila, byť samozřejmě v novém, ovšem až dosud k tomu neměla příležitost. Z toho pak dosud profitovat Jeep Wrangler, který dosud na trhu prakticky postrádal přímou konkurenci.

Právě na tohoto soupeře se ostatně Ford při vývoji zaměřil, proto se také Bronco jako jediný zástupce v segmentu pyšní bezrámovými dveřmi. Ty lze navíc mnohem snadněji zcela odejmout a používat vůz úplně bez nich. Jen u toho se však modrý ovál nezastavil, zákazníci si totiž budou moci vybrat i typ dveří. A kromě standardních se dočkají i velmo neobvyklého řešení - částečně průhlednými dveřmi jako u McLarenu Senna. Na rozdíl od něj však otvor nevyplňuje sklo, místo toho si lidé mohou vychutnat vánek přímo na svých nohách.

Automobilka nepřivedla zpět do výroby pouze dvoudveřové provedení, ale vůbec poprvé rovněž také čtyřdvířko. To se ve standardu pyšní plátěnou střechou tvořenou čtyřmi segmenty, zatímco dvoudveřový model dostal do vínku třídílný hardtop. Ford dodává, že každý panel může být odmontován jen za pomoci jedné osoby, která si snadno poradí s úchyty uvnitř kabiny. Bronco tak lze opravdu pořádně „očesat”, přičemž na všechny dveře je uvnitř dostatek prostoru v ochranných pytlích, ve kterých by neměly přijít k úhoně. Ovšem třeba zpětná zrcátka zůstávají na svém místě.

Ford dále uvádí, že veškeré prvky zde nejsou pro parádu, nýbrž z ryze praktických účelů. Automobilka totiž po léta sledovala veškerá diskuzní fóra, aby zjistila, co lidé od off-roadů skutečně chtějí. Při vývoji pak užívala jako nastavenou laťku i mnohá nekonvenční vozidla jako Polaris RZR. Díky tomu se novinka pyšní světlou výškou 294 mm a brodivostí 851 mm, které jsou maximem v daném segmentu. Abyste na ně ovšem dosáhli, musíte sáhnout po 35palcových pneumatikách, které jsou vůbec poprvé k mání přímo z továrny.

Bronco šesté generace bude zpočátku k mání se dvěma motory, a sice s 2,3litrovým čtyřválcem naladěným na 270 koní a 420 Nm točivého momentu, a s 2,7litrovým šestiválcem, který produkuje 310 koní a 542 Nm. Čtyřválec přitom bude standardně spárován se sedmistupňovým manuálem, ten ovšem lidé mohou nahradit desetistupňovým automatem, který je jedinou možností u šestiválce. Na výběr jsou nicméně u obou jednotek systémy 4x4, kdy ten příplatkový dostal elektromechanickou redukci.

Přesunout se můžeme do kabiny, která skládá poctu originálu. Díky tomu je na současné poměry plná tradičních tlačítek, což ovšem má své ospravedlnění. Ford totiž na základě průzkumu zjistil, že lidé chtějí ovládání intuitivní a jasně viditelné. A co je nejpodstatnější, vše chtějí zvládat jak na silnici, tak v terénu, navíc za každého počasí. Interiér je proto plně voděodolný, což se týká jak čalounění, tak třeba pogumované podlahy, která navíc dostala výpustní šrouby.

Aby toho nebylo málo, palubní desku je možné osadit speciální lištou sloužící k uchycení různých elektronických zařízení od mobilů až po kamery. Nechybí rovněž osmipalcový středový displej, který lze nahradit příplatkovým dvanáctipalcovým. Multimediální systém SYNC4 přitom disponuje off-roadovou navigací, sadou kamer monitorujících okolí celého vozu či možností online modernizace. I za ten je ale třeba připlácet, tak jako za audio systém Bang & Olufsen.

Tím se ovšem neloučíme, součástí nové rodiny totiž není pouze dvou- a čtyřdveřové provedení, ale také varianta Bronco Sport. Ford s ní míří do nižšího segmentu, přičemž soupeřem je tentokrát Jeep Compass. S ním se novinka hodlá popasovat jak světlou výškou 224 mm, tak brodivostí do výšky 599 mm. Dále tu pak máme systém 4x4, který zahrnuje unikát v podobě dvouspojkové zadní jednotky. Její součástí je i uzávěra diferenciálu.

Také v tomto případě jsou na výběr dvě pohonné jednotky, přičemž základní 1,5litrový tříválec produkuje 184 koní a 257 Nm. Nad ním pak trůní dvoulitrový čtyřválec s 248 koňmi a 372 Nm, přičemž oba motory budou spojené s osmistupňovým automatem. V případě dvoulitru ovšem převodovka disponuje dodatečným chlazením a také pádly řazení pod volantem. Manuál se tedy zjevně mezi kompakty nenosí.

Ford se chtěl ujistit, že ani „baby“ Bronco nezapadne v terénu, pročež verze Sport dostala speciální kameru sledující prostor před vozem. Veškerý obraz je přitom živě přenášen na centrální obrazovku, aby řidič věděl dopředu o veškerých nerovnostech. Ve srovnání s větším sourozencem tu ovšem máme multimédia SYNC3 a osmipalcovou obrazovku. Velké množství tlačítek nicméně zůstalo zachováno i v tomto případě.

Dodat už můžeme jen tolik, že Bronco i Bronco Sport dorazí k americkým dealerům ještě letos, přičemž ceny v obou případech startují pod 30 tisíci dolary (asi 705 tisíc Kč). O možnostech příchodu do Evropy se automobilka v tuto chvíli nezmiňuje, koneckonců s ohledem na většinu nabízených motorů by to Bronco mělo na starém kontinentu opravdu těžké, a to nikoliv jen u zákazníků, ale především u Evropské unie. Pokud ale auto bude v USA takovým hitem, jak Ford doufá, ani jeho evropskou budoucnost nelze vyloučit. Nakonec, Jeep tu svůj Wrangler s úspěchem prodává též.

